JAECOO 8 Super Hybrid już w Polsce. Przedsprzedaż ruszyła

Ten samochód łączy w sobie outdoorowy charakter z luksusowym wykończeniem oraz potężne osiągi z oszczędnością hybrydy typu plug-in. Co najważniejsze dla dużych rodzin, „ósemka” wjeżdża do salonów w konfiguracji 7-osobowej, wypełniając lukę między typowymi autami miejskimi a wyprawowymi kolosami. Jeśli szukacie pojazdu, który pomieści całą gromadkę, a jednocześnie pod światłami zawstydzi niejedno auto sportowe, warto rzucić okiem na to, co przygotowano.

Pod maską JAECOO 8 Super Hybrid dzieje się naprawdę dużo

Sercem układu jest jednostka 1.5 T-GDI, która we współpracy z dwoma silnikami elektrycznymi (po jednym na każdą oś) generuje systemowo 428 KM oraz potężne 580 Nm momentu obrotowego. Takie parametry pozwalają temu ważącemu niemało SUV-owi wystrzelić do “setki” w zaledwie 5,8 sekundy. Za przeniesienie napędu odpowiada innowacyjna przekładnia 3DHT, która potrafi ładować baterię za pomocą silnika spalinowego, jednocześnie napędzając koła.

Największym atutem dla wielu będzie jednak zasięg. Dzięki baterii o pojemności 34,5 kWh, auto potrafi przejechać w trybie czysto elektrycznym aż 134 km. To oznacza, że większość dziennych dojazdów do pracy czy szkoły można pokonać bez spalenia kropli benzyny. Łączny zasięg zestawu (bak + bateria) przekracza natomiast barierę 1000 km, co czyni z JAECOO 8 idealnego towarzysza dalekich tras. Jeśli chodzi o ładowanie, producent nie zapomniał o komforcie: ładowarka DC o mocy 70 kW uzupełni energię od 30 do 80% w około 25 minut.

Komfort klasy premium i technologie jutra

Wnętrze JAECOO 8 Super Hybrid wyraźnie celuje w segment premium, rezygnując z kompromisów typowych dla tańszych marek. W kabinie dominują dwa horyzontalne ekrany, które współpracują z wyświetlaczem HUD (Heads-Up Display) korzystającym z technologii rozszerzonej rzeczywistości. Kierowca widzi ostrzeżenia systemów ADAS i nawigację nałożoną bezpośrednio na widok drogi, co znacznie podnosi bezpieczeństwo.

Na liście wyposażenia standardowego znajdziemy m.in.:

Czterostrefową klimatyzację , którą można sterować komendami głosowymi („Hello JAECOO”).

, którą można sterować komendami głosowymi („Hello JAECOO”). Nagłośnienie Sony z 14 głośnikami , w tym ciekawostkę – głośniki wbudowane w zagłówek kierowcy.

, w tym ciekawostkę – głośniki wbudowane w zagłówek kierowcy. Fotele z masażem, wentylacją i podgrzewaniem – nie tylko dla kierowcy, ale i pasażera z przodu.

– nie tylko dla kierowcy, ale i pasażera z przodu. Zawieszenie adaptacyjne CDC , które na bieżąco dostosowuje siłę tłumienia, by auto nie “pływało” w zakrętach mimo swoich gabarytów.

, które na bieżąco dostosowuje siłę tłumienia, by auto nie “pływało” w zakrętach mimo swoich gabarytów. Bezprzewodową ładowarkę 50 W z systemem chłodzenia telefonu oraz pełną integrację z Apple CarPlay i Android Auto.

Start przedsprzedaży to także okazja do zdobycia promocyjnych pakietów

Obecnie rezerwacji można dokonać poprzez formularz na stronie producenta, wybierając jeden z trzech lakierów: Olive Gray, Khaki White lub Iridium Silver. Miłym akcentem jest fakt, że w tej fazie żaden z kolorów nie wymaga dopłaty, a każdy z nich można połączyć z dachem w kontrastowym kolorze Carbon Black.

JAECOO 8 Super Hybrid chce przyciągnąć klientów również spokojem ducha. Auto objęte jest 3-letnią gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów (z możliwością przedłużenia do 7 lat lub 150 tys. km) oraz specjalną, 8-letnią gwarancją na baterię i silnik elektryczny. W ofercie przedsprzedażowej pojawiają się też pakiety ubezpieczeń OC/AC oraz GAP za symboliczne 1 zł, co przy aucie tej klasy jest ofertą niemal nie do odrzucenia. Więcej szczegółów na temat oferty oraz formularz rezerwacyjny znajdziecie na stronie JAECOO 8 Super Hybrid – OMODA & JAECOO Polska.

Źródło: OMODA & JAECOO