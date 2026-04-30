JAECOO pokazuje swoje podejście do SUV-ów. Spokój, technologia i konkretny produkt

W Poznaniu JAECOO dobrze wykorzystało ten moment. Zamiast rozpraszać uwagę nadmiarem komunikatów, pokazało dwa modele z bardzo czytelnym podziałem ról. JAECOO 8 Super Hybrid wystąpił jako większy, mocniejszy SUV plug-in hybrid, z napędem AWD, przestrzenią dla pięciu lub siedmiu osób i technologią, która ma dawać zarówno oszczędność, jak i swobodę w trasie. JAECOO 7 Hybrid uzupełnił ofertę jako bardziej dostępny SUV dla kierowców, którzy chcą hybrydy bez zmiany codziennych nawyków i bez myślenia o ładowaniu.

JAECOO 8 Super Hybrid – duży SUV z hybrydą plug-in

JAECOO 8 Super Hybrid jest największym samochodem w gamie JAECOO i modelem, który podczas Poznań Motor Show dostał najwięcej uwagi. Trudno się dziwić, bo to nie jest kolejny kompaktowy SUV dopisany do katalogu, tylko pełnowymiarowa propozycja dla osób, które potrzebują przestrzeni, komfortu i uniwersalności. Nadwozie ma 4820 mm długości, 1930 mm szerokości, 1710 mm wysokości i 2820 mm rozstawu osi, co pozwoliło przygotować wnętrze także w konfiguracji z trzecim rzędem siedzeń. To pierwszy model OMODA & JAECOO z taką możliwością, więc dla rodzin albo osób często jeżdżących z kompletem pasażerów jest to informacja ważniejsza niż kolejny ozdobnik w opisie designu.

Cennik jest prosty, co w dzisiejszej motoryzacji brzmi prawie jak luksus sam w sobie. JAECOO 8 Super Hybrid występuje w jednej wersji wyposażenia Premium, a różnica w cenie zależy od liczby miejsc. Wariant 5-osobowy kosztuje od 219 900 zł, a wersja 7-osobowa od 224 900 zł. Dopłata za trzeci rząd wynosi więc 5000 zł, a wybór lakieru nie tworzy dodatkowej układanki finansowej: producent przewidział lakiery Khaki White, Carbon Black, Iridium Silver, Olive Gray i Universe Gray, a w przypadku wybranych kolorów dostępny jest także dach w kolorze Carbon Black bez dodatkowej opłaty. W wersji 7-osobowej można dobrać czarne albo brązowe obicie wnętrza z naturalnej skóry.

fot. Michał Leja

Ten model dobrze pokazuje, w którą stronę JAECOO chce prowadzić swoje premium. Nie jest to wyłącznie kwestia dużych ekranów i mocnych liczb. Z zewnątrz JAECOO 8 stawia na wyrazisty grill z pionowymi pasami, muskularne przetłoczenia, smukłe światła LED i 20-calowe felgi. Na targach dawało to efekt SUV-a, który wygląda solidnie i reprezentacyjnie, ale nie odpływa w stronę przesadzonej teatralności. To trochę jak dobrze skrojona kurtka outdoorowa w wersji premium: ma sugerować gotowość na więcej niż miejski asfalt, ale nadal pasować stylem do parkingu pod hotelem, biurem czy restauracją.

Super Hybrid w JAECOO 8 – moc, zasięg i praktyczny sens układu plug-in

Najważniejsze w JAECOO 8 Super Hybrid dzieje się jednak pod karoserią. Układ plug-in hybrid generuje 428 KM i 580 Nm momentu obrotowego, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,8 sekundy. W dużym SUV-ie takie liczby nadal robią wrażenie, bo mówimy o samochodzie rodzinnym, nie o aucie stworzonym wyłącznie do krótkiego popisu spod świateł. Konstrukcja opiera się na silniku 1.5 T-GDI, przekładni 3DHT i akumulatorze trakcyjnym o pojemności 34,5 kWh. Do tego dochodzi dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi, napęd AWD oraz tylny mechanizm różnicowy z możliwością elektronicznej blokady działającej do 30 km/h, co wzmacnia bardziej terenowy charakter modelu.

Najbardziej użytkowe jest jednak to, że JAECOO 8 może jechać w trybie elektrycznym, ale nie uzależnia całego sensu auta od codziennego ładowania. Producent podkreśla, że układ może pracować efektywnie także bez wcześniejszego podpięcia do zewnętrznego źródła energii, a przekładnia 3DHT pozwala jednocześnie napędzać samochód i uzupełniać energię w akumulatorze z wykorzystaniem silnika spalinowego. W praktyce to ważne dla osób, które chcą korzystać z elektrycznej jazdy w mieście, ale nie chcą zamieniać każdej dalszej trasy w planowanie postojów jak w strategicznej grze o zasoby.

Deklarowany zasięg elektryczny JAECOO 8 Super Hybrid wynosi 134 km, a łączny zasięg przekracza 1000 km. Akumulator można ładować prądem stałym DC z mocą do 70 kW, co pozwala uzupełnić energię od 30 do 80% w 25 minut. Ładowanie AC z mocą 6,6 kW umożliwia uzupełnienie akumulatora od 30 do 100% w około 5,5 godziny. Jest też funkcja V2L, czyli możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych mocą do 6,6 kW.

Wnętrze JAECOO 8 – premium ma tu oznaczać komfort

W kabinie JAECOO 8 Super Hybrid najbardziej istotne jest to, że producent nie zostawił wersji Premium jako pustego hasła. Wnętrze otrzymało naturalną, miękką skórę na fotelach, podsufitkę wykończoną sztucznym zamszem, dwa panoramiczne wyświetlacze po 12,3 cala, centralny ekran multimedialny oraz wyświetlacz AR-HUD, który korzysta z rozszerzonej rzeczywistości i może pokazywać m.in. wskazania nawigacji, ostrzeżenia oraz informacje z systemów wsparcia kierowcy. W aucie premium ekran nie powinien zachowywać się jak główny bohater Marvela w scenie finałowej. Powinien robić swoje i zejść z drogi, gdy kierowca chce po prostu jechać.

Lista elementów komfortu jest długa i mocno nastawiona na rodzinne, długodystansowe użytkowanie. Są tryby jazdy Eco, Normal i Sport, a także terenowe: Piasek, Śnieg i Offroad. Do tego dochodzi adaptacyjne zawieszenie CDC z ustawieniami Comfort, Standard i Sport, przednie fotele z masażem oraz elektryczną regulacją, podgrzewanie i wentylacja foteli w pierwszym i drugim rzędzie, regulacja kąta pochylenia oparcia tylnej kanapy, rolety szyb bocznych, panoramiczny dach, oświetlenie ambientowe i system audio Sony z 14 głośnikami, w tym dwoma zintegrowanymi z zagłówkiem kierowcy. Jest też bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay, ładowarka indukcyjna 50 W z funkcją chłodzenia telefonu oraz asystent głosowy Hello JAECOO, obsługujący wybrane funkcje auta.

To są rzeczy, które na stoisku można zauważyć, ale ich znaczenie wychodzi dopiero w trasie. Wentylowany fotel w upalny dzień, roleta w drugim rzędzie przy dzieciach, dobry system audio na autostradzie, HUD podczas jazdy w nieznanym mieście, tryb zawieszenia dopasowany do drogi – właśnie tam wyposażenie przestaje być tabelką. W takim SUV-ie komfort nie polega na tym, że wszystko wygląda drogo. Polega na tym, że po trzech godzinach jazdy nikt nie ma ochoty wysiadać z miną człowieka po maratonie w niewygodnych butach.

Bezpieczeństwo i gwarancja. Ważne, bo duży SUV często staje się autem rodzinnym

JAECOO 8 Super Hybrid ma ponad 19 systemów wsparcia kierowcy ADAS. Są to m.in. tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pasa ruchu, asystenta jazdy w korku, system monitorowania zmęczenia kierowcy, ostrzeganie przed kolizją z przodu i z tyłu oraz inteligentny system unikania kolizji. Konstrukcja modelu została wykonana w 85% ze stali o wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości, a na pokładzie znalazło się 10 poduszek powietrznych. W dużym SUV-ie, który naturalnie będzie rozważany jako samochód rodzinny, to nie są dodatki do ładnego folderu. To część decyzji zakupowej.

Warto też podkreślić gwarancję, bo przy nowych markach na rynku pytanie o długofalowe wsparcie pojawia się szybciej niż przy producentach znanych od dekad. Modele OMODA & JAECOO objęte są ochroną 3 lata bez limitu kilometrów oraz 7 lat lub 150 000 km, a w przypadku modeli hybrydowych przewidziano dodatkową gwarancję na komponenty układu napędowego przez 8 lat lub do 160 000 km. To istotne szczególnie przy układach zelektryfikowanych, gdzie klient chce wiedzieć, że za atrakcyjną ceną i bogatym wyposażeniem stoi także zabezpieczenie na kolejne lata.

JAECOO 7 Hybrid – bardziej dostępny SUV z napędem dla tych, którzy nie chcą zmieniać nawyków

Drugim ważnym modelem z Poznania był JAECOO 7 Hybrid, czyli nowa wersja modelu znanego już klientom, ale z napędem full hybrid. To samochód dla osób, które chcą hybrydy bez ładowania z gniazdka, bez planowania infrastruktury i bez zmiany codziennej rutyny. Układ wykorzystuje silnik 1.5 T-GDI, przekładnię 1DHT integrującą dwa silniki elektryczne oraz baterię NMC o pojemności 1,83 kWh. Silnik spalinowy generuje 143 KM i 215 Nm, a systemowo kierowca ma do dyspozycji 224 KM i 295 Nm, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy.

Tutaj największym argumentem jest ekonomia i prostota obsługi. JAECOO 7 Hybrid ma zużywać 5,5 l/100 km według WLTP, a cena startowa wynosi 139 900 zł. Model będzie dostępny w dwóch wersjach: Select za 139 900 zł oraz Exclusive za 149 900 zł. W cenniku dopłata dotyczy więc przede wszystkim wyboru bogatszej wersji wyposażenia, a lakiery metalizowane i perłowe nie wymagają dodatkowej opłaty. Dostępne kolory to m.in. Olive Gray, Carbon Black, Moonlight Silver oraz Khaki White, a Olive Gray i Moonlight Silver można zamówić z dachem w kolorze Carbon Black.

Najważniejsze w JAECOO 7 Hybrid jest to, że nie wymaga od użytkownika “przejścia na elektryczną stronę mocy” z całym pakietem nowych nawyków. Dla wielu kierowców hybryda samoładująca nadal brzmi jak najbezpieczniejszy pomost między klasycznym autem spalinowym a światem zelektryfikowanym. Tankujesz normalnie, jeździsz normalnie, a układ sam zarządza pracą silników. To bardziej kuchnia z dobrze ustawionym automatem niż pokaz gotowania molekularnego.

Wyposażenie JAECOO 7 Hybrid

W JAECOO 7 Hybrid klient dostaje wyposażenie nastawione na wygodę, technologię i codzienną obsługę. W kabinie są elektrycznie regulowane przednie fotele z funkcją grzania i wentylacji, podgrzewana kierownica, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, zestaw kamer 540° z dynamicznymi liniami parkowania oraz HUD. Wnętrze uzupełnia panoramiczny dach, oświetlenie ambientowe i system audio Sony z 8 głośnikami. Kierowca ma do dyspozycji cyfrowy zestaw wskaźników 10,25 cala oraz pionowy ekran centralny: 13,2 cala w wersji Select i 14,8 cala w wersji Exclusive.

Przy cenie od 139 900 zł JAECOO 7 Hybrid nie chce być wyłącznie “tańszym wyborem obok większej ósemki”. Ma działać jako pełnoprawna propozycja dla tych, którzy potrzebują SUV-a na co dzień: do miasta, pracy, weekendowego wyjazdu i zwykłej rodzinnej logistyki. W praktyce takie elementy jak kamery 540°, elektryczna klapa, podgrzewanie i wentylacja foteli czy HUD robią więcej niż najgłośniejsze hasła o nowoczesności. To są małe ułatwienia, które człowiek zaczyna doceniać, gdy parkuje w ciasnym miejscu, wraca z zakupami albo jedzie rano, zanim kawa zdążyła wejść do systemu.

Ceny, salony i oferta. Tu kończy się targowe oglądanie, zaczyna decyzja

Najważniejsza rzecz po Poznań Motor Show: te modele nie zostały pokazane jako odległa zapowiedź. JAECOO 8 Super Hybrid ma cenę od 219 900 zł w wersji 5-osobowej i 224 900 zł w wersji 7-osobowej, a JAECOO 7 Hybrid startuje od 139 900 zł w wersji Select i od 149 900 zł w wersji Exclusive.

Dla klienta oznacza to prosty wybór według realnych potrzeb. JAECOO 8 Super Hybrid będzie lepszym kandydatem, jeśli priorytetem jest przestrzeń, moc, możliwość jazdy w trybie elektrycznym na dłuższym dystansie, trzeci rząd siedzeń i bardziej podróżny charakter. JAECOO 7 Hybrid ma więcej sensu dla kierowców, którzy chcą hybrydowego SUV-a w niższej cenie, z niskim spalaniem i bez konieczności ładowania. Oba modele mają grać nie tylko wyglądem, ale też użytkowym konkretem: zasięgiem, oszczędnością, wyposażeniem i codzienną wygodą.

W tle premiery JAECOO 8 Super Hybrid pojawiła się również kampania z udziałem Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego. Producent opisuje ją jako projekt zrealizowany w Barcelonie, z lekką, humorystyczną konwencją inspirowaną kinem przygodowym, pustynnym krajobrazem i utworem „Będę” Mariny jako motywem przewodnim. JAECOO nie komunikuje hybrydy wyłącznie przez oszczędność. Chce też pokazać auto jako towarzysza wyjazdów, aktywności i życia, które nie kończy się na trasie dom–praca–sklep.

Dlatego po targach najlepszym krokiem będzie jazda testowa. JAECOO 8 Super Hybrid można sprawdzić w salonach dealerów OMODA & JAECOO w całej Polsce – i właśnie tam najlepiej przekonać się, jak wypada cisza w kabinie, płynność napędu, komfort zawieszenia i ogólne poczucie prowadzenia.