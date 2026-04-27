Jaka drukarka z Wi-Fi w 2026 roku?

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki z Wi-Fi?

Jednym z kluczowych elementów jest zgodność z nowoczesnymi sieciami bezprzewodowymi. Aktualne modele obsługują pasma 2,4 GHz i 5 GHz oraz zabezpieczenia WPA3, które są standardem w nowych routerach. Stabilne połączenie z siecią ma bezpośredni wpływ na komfort pracy oraz eliminuje problemy z przesyłaniem dokumentów.

Równie ważna jest kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami mobilnymi. Dobrze zaprojektowana drukarka współpracuje zarówno z komputerami, jak i smartfonami czy tabletami. Obsługa aplikacji mobilnych oraz standardów bezprzewodowego druku umożliwia szybkie uruchomienie wydruku bez konieczności korzystania z komputera czy sieci przewodowej.

Wydajność drukarki z Wi-Fi powinna być dopasowana do sposobu użytkowania. W warunkach domowych wystarczające są niższe prędkości, natomiast w biurze większe znaczenie ma tempo pracy oraz możliwość realizacji wielu zadań jednocześnie. Funkcje takie jak automatyczny druk dwustronny czy wyposażenie w podajnik dokumentów zwiększają wygodę codziennego użytkowania.

Nie wolno też zapominać o innych aspektach doboru drukarki ogólnie, a nie tylko tej z Wi-Fi. Liczy się bowiem koszt eksploatacji, funkcjonalność (na przykład zintegrowany skaner czy faks), jakość wydruku i kultura pracy.

Drukarka laserowa czy atramentowa z Wi-Fi? Co lepsze?

Porównanie technologii laserowej i atramentowej od lat pozostaje aktualne, jednak w 2026 roku różnice wynikają przede wszystkim ze sposobu użytkowania. Drukarki atramentowe przeszły znaczącą ewolucję i obecnie oferują wysoką jakość wydruku przy jednocześnie korzystnych kosztach eksploatacji, szczególnie w urządzeniach domowych i małych firmach.

Urządzenia laserowe nadal znajdują zastosowanie tam, gdzie dominuje druk dużych ilości tekstu w czerni. Ich cena zakupu bywa wyższa, a materiały eksploatacyjne generują zauważalne koszty, ale w wielkich firmach liczy się przede wszystkim opłacalność powiązana z dużym wolumenem.

Nowoczesne konstrukcje atramentowe są bardziej uniwersalne. Zapewniają dobrą jakość zarówno dokumentów, jak i grafiki czy zdjęć, a przy tym pozwalają ograniczyć wydatki związane z eksploatacją. W przypadku domowego biura oraz małych firm to właśnie one częściej okazują się bardziej opłacalnym wyborem.

Jaka drukarka jest najtańsza pod względem eksploatacji?

Koszty użytkowania, szczególnie w home office i małych firmach, nie ograniczają się do ceny samego urządzenia. Kluczowe znaczenie ma koszt pojedynczego wydruku oraz całkowity koszt posiadania sprzętu.

Najkorzystniej wypadają drukarki atramentowe wyposażone w systemy zbiorników na tusz. Pozwalają one na wykonanie bardzo dużej liczby wydruków przy niskim koszcie jednostkowym. W porównaniu do tradycyjnych wkładów różnice są wyraźne i odczuwalne w dłuższym okresie.

W segmencie domowym koszty są nieco wyższe niż w urządzeniach biznesowych, jednak przy umiarkowanym użytkowaniu pozostają na rozsądnym poziomie. W środowiskach biurowych przewagę mają modele o większej wydajności, które ograniczają konieczność częstych wymian materiałów.

Jaką drukarkę z Wi-Fi do domu kupić?

Wybierając drukarkę do użytku domowego, warto postawić na urządzenie, które łączy kilka funkcji i jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca. W praktyce najlepiej sprawdzają się modele atramentowe typu uniwersalnego, oferujące drukowanie, skanowanie i kopiowanie w jednej konstrukcji. Do tej kategorii należą między innymi Canon PIXMA TS4150i, Canon PIXMA TS6550i oraz Canon PIXMA TS7550i, które różnią się poziomem zaawansowania, ale bazują na tych samych założeniach, na przykład wysokiej klasy druku dzięki zastosowaniu technologii zasobników FINE i ulepszonemu, czarnemu pigmentowi.

Wspólnym mianownikiem tych urządzeń jest nacisk na wygodę i szybkość działania. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w serii pozwalają znacząco skrócić czas oczekiwania na pierwszy wydruk (7,5 s dla czarno-białych i 9,5 s dla koloru), co ma szczególne znaczenie przy codziennych, krótkich zadaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o wydruk pojedynczego dokumentu, czy kilku stron materiałów do nauki, urządzenie jest gotowe do pracy niemal natychmiast.

Dużą rolę odgrywa również nowoczesna łączność bezprzewodowa. Dzięki Wi-Fi można korzystać z drukarki bezpośrednio z różnych urządzeń, bez potrzeby fizycznego podłączania kabli. Integracja z aplikacją Canon PRINT pozwala dodatkowo zarządzać drukiem z poziomu smartfona, a w bardziej rozbudowanych modelach konfiguracja została uproszczona dzięki szybkiemu parowaniu przy użyciu kodu QR. Warto tu dodać, że wszystkie modele obsługują najnowszy standard zabezpieczeń WPA3.

Konstrukcyjnie są to urządzenia przystosowane do pracy w ograniczonej przestrzeni. Kompaktowa obudowa oraz dostęp do podzespołów od frontu sprawiają, że można je wygodnie ustawić nawet na niewielkim biurku. Jednocześnie zastosowana technologia druku zapewnia dobrą jakość – tekst pozostaje czytelny i wyraźny, a zdjęcia zachowują odpowiednią głębię kolorów i szczegółowość. Jaki model będzie zatem odpowiadał na Twoje potrzeby?

Canon PIXMA TS4150i to najprostszy wariant, który sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach. Oferuje wszystkie niezbędne funkcje, a jego największym atutem jest kompaktowość i łatwość obsługi. To rozwiązanie dla osób, które korzystają z drukarki sporadycznie i nie potrzebują dodatkowych udogodnień w postaci ekranu dotykowego, ale nadal chcą zachować wszystkie zalety modeli Pixma, które omówiliśmy nieco wcześniej.

Canon PIXMA TS6550i wprowadza wyższy poziom komfortu pracy. W porównaniu do podstawowego modelu oferuje dodatkowe elementy ułatwiające obsługę, takie jak ekran OLED, który pozwala szybciej kontrolować ustawienia urządzenia. Usprawniony proces konfiguracji oraz bardziej rozbudowane funkcje sprawiają, że lepiej nadaje się do regularnego użytkowania.

Canon PIXMA TS7550i to najbardziej zaawansowana opcja z tej grupy. Względem modelu TS6550i została rozszerzona o automatyczny podajnik dokumentów, który znacząco przyspiesza pracę z większą liczbą stron. To rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku częstego skanowania lub kopiowania dokumentów, dlatego model ten dobrze odnajduje się także w pracy zdalnej i bardziej wymagających scenariuszach.

Seria tych urządzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy kolejny model oferował więcej możliwości bez rezygnacji z prostoty obsługi. Dzięki temu łatwo dopasować konkretną drukarkę do własnych potrzeb – od okazjonalnego drukowania po bardziej intensywne wykorzystanie w domu lub małym biurze.

Jaka drukarka z Wi-Fi do małego biura lub home office?

Dobór drukarki do małego biura lub pracy zdalnej wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Oprócz jakości wydruku istotna staje się szybkość działania, odporność na intensywne użytkowanie, niskie koszty eksploatacji oraz pełna integracja z siecią i usługami cyfrowymi. W tej roli dobrze odnajdują się urządzenia biznesowe z systemem stałego zasilania atramentem, takie jak Canon MAXIFY GX4040 oraz Canon MAXIFY GX6140, które realnie obniżają koszty użytkowania.

Canon MAXIFY GX4040 to propozycja dla osób pracujących w modelu home office oraz dla niewielkich zespołów, które potrzebują uniwersalnego i ekonomicznego rozwiązania. Urządzenie łączy funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania, a automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy ułatwia obsługę większych partii dokumentów. Zastosowany system MegaTank z uzupełnianymi zbiornikami pozwala osiągnąć bardzo wysoką wydajność, do 6000 stron w czerni lub 14 000 stron w kolorze, natomiast tryb ekonomiczny zwiększa te wartości odpowiednio do 9000 i 21 000 stron. W praktyce przekłada się to na ograniczenie częstotliwości dolewania atramentu i lepszą kontrolę kosztów.

Model GX4040 zapewnia także sprawną pracę w codziennych zadaniach biurowych. Prędkość druku wynosi około 18 stron na minutę w trybie monochromatycznym oraz 13 stron w kolorze, a czas oczekiwania na pierwszy wydruk utrzymuje się na poziomie około 8 sekund. Łączność obejmuje Wi-Fi w dwóch zakresach częstotliwości oraz Ethernet, dzięki czemu urządzenie może pracować zarówno w środowisku domowym, jak i w małej sieci firmowej. Dostępne są funkcje skanowania bezpośrednio do poczty elektronicznej i folderów sieciowych, co upraszcza zarządzanie dokumentami.

Obsługę ułatwia kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,7 cala, a system podawania papieru obejmuje kasetę na 250 arkuszy oraz tylną tacę na 100 arkuszy. Drukarka radzi sobie z różnymi typami nośników, w tym papierami fotograficznymi, kopertami czy banerami o długości do 1200 mm. Warto również zwrócić uwagę na wymienną kasetę konserwacyjną, która pozwala ograniczyć przerwy w pracy.

Canon MAXIFY GX6140 to natomiast konstrukcja skierowana do bardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują wyższej wydajności i większej dynamiki działania. W tym modelu prędkość druku wzrasta do 24 stron na minutę w czerni oraz 15,5 strony w kolorze, co pozwala szybciej realizować większe zadania. Usprawnieniem jest również automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy, który przyspiesza pracę z rozbudowanymi materiałami.

Pod względem kosztów eksploatacji GX6140 bazuje na tych samych założeniach co niższy model. Wydajność sięga 6000 stron dla czerni lub 14 000 dla koloru, a tryb ekonomiczny zwiększa te wartości do 9000 i 21 000 stron. Przy regularnym drukowaniu pozwala to utrzymać bardzo niski koszt pojedynczej strony.

Urządzenie zostało przygotowane do pracy w środowisku sieciowym, oferując łączność Wi Fi i Ethernet oraz wsparcie dla standardów mobilnych takich jak AirPrint i Mopria. Wprowadzono również zabezpieczenia klasy biznesowej, w tym WPA3 oraz szyfrowanie TLS 1.3, co umożliwia bezpieczne funkcjonowanie w firmowej infrastrukturze. Do dyspozycji użytkownika pozostają funkcje skanowania do e-maila, folderów sieciowych i pamięci USB. Obsługę ułatwia odchylany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,9 cm, a sama konstrukcja została przystosowana do intensywnej eksploatacji.

Oba modele odpowiadają na potrzeby nowoczesnego biura, jednak różnią się poziomem wydajności. GX4040 będzie odpowiednim wyborem dla mniej obciążonych środowisk i pracy indywidualnej, natomiast GX6140 lepiej odnajdzie się tam, gdzie drukowanie odbywa się często i w większych wolumenach. W obu przypadkach użytkownik otrzymuje urządzenie nastawione na niskie koszty eksploatacji oraz wygodną pracę w sieci.

Podsumowanie

Współczesne drukarki z Wi-Fi stanowią standardowe wyposażenie zarówno w domach, jak i w małych firmach. Najważniejsze kryteria wyboru obejmują kompatybilność sieciową, łatwość obsługi oraz koszty eksploatacji. W praktyce to urządzenia atramentowe najlepiej odpowiadają na potrzeby większości użytkowników.

Modele przeznaczone do domu, na przykład Canon Pixma, zapewniają odpowiedni poziom funkcjonalności przy rozsądnej cenie. W środowisku pracy zdalnej i małych firm lepiej sprawdzają się bardziej wydajne konstrukcje, na przykład Canon Maxify, które oferują niższe koszty użytkowania i większą niezawodność.

Postęp technologiczny sprawił, że drukarki atramentowe z Wi-Fi stały się wszechstronnym rozwiązaniem, które w wielu przypadkach przewyższa alternatywy laserowe. Dla domowego biura oraz niewielkich przedsiębiorstw jest to obecnie najbardziej racjonalny wybór.