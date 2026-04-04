Jaka stacja zasilania do domu, kampera i na działkę? 6 modeli w każdym budżecie

Patrzmy więc nie tylko na to jaką pojemność maja takie urządzenia, ale również jaką moc uciągną, jak szybko da się je naładować oraz czy oferują porty sensownie dobrane pod dzisiejszy sprzęt, zwłaszcza USB-C. Do tego dochodzi waga – stacja do kampera powinna się dać przenieść jedną ręką, a domowa może być cięższa, jeśli daje większy zapas energii. Jeśli planujesz panele, liczy się też wejście PV i wygoda obsługi, a przy pracy w domu przydaje się funkcja podtrzymania zasilania. Poniżej znajdziesz sześć modeli w cenie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od potrzeb i budżetu.

NAVITEL NS150

fot. Navitel

To propozycja dla osób, które zaczynają przygodę ze stacją zasilania i chcą czegoś lżejszego, bardziej mobilnego. NAVITEL NS150 łączy w sobie rolę przenośnej stacji ładującej i urządzenia rozruchowego do samochodu, więc na wyjazdach może być cenny. Pojemność 60000 mAh brzmi bardziej jak solidny powerbank, ale tutaj dostajesz też wyjście AC przez inwerter, co otwiera możliwość podłączenia sprzętów wymagających 230 V. Moc znamionowa 150 W oznaczea, że nie jest to urządzenie do czajnika czy elektronarzędzi, tylko do elektroniki, małego oświetlenia, ładowarek i okazjonalnych drobiazgów. Plusem jest zestaw złączy, bo poza USB masz też wyjście zapalniczki samochodowej, co w kamperze i aucie bywa bardzo wygodne.

Waga 1,42 kg jest duzym plusem – sprzęt wrzucasz do bagażnika albo do schowka i nie myślisz o nim jak o osobnym bagażu. Navitel dobrze pasuje do takich czynności jak ładowanie telefonu, aparatu, małej konsoli, drona, a czasem awaryjnego podtrzymania drobnej elektroniki.

Cena: ok. 480 zł

Najważniejsze cechy:

Pojemność: 60000 mAh

Moc wyjściowa: 150 W

Porty: 2x USB-A, 1x USB-C, wyjście zapalniczki, wyjście AC (przez inwerter), EC5

Waga: 1,42 kg

Dla kogo?

dla osób, które częściej ładują elektronikę niż zasilają sprzęt 230 V

dla tych, którzy wolą mniejszy sprzęt zawsze w bagażniku niż dużą stację

Anker Solix C300X

fot. Anker

Anker Solix C300X to już prawdziwa stacja zasilania, ale wciąż w mobilnym formacie. Pojemność 288 Wh i maksymalna moc 300 W ustawiają ją jako sprzęt do elektroniki, oświetlenia, routera, ładowarek i pracy na laptopie, czyli dokładnie tam, gdzie brak prądu najbardziej irytuje. Trzy porty USB-C to duży plus, bo przestajesz szukać przejściówek i dodatkowych ładowarek. Stacja wspiera ładowanie z paneli PV.

Waga 4 kg jest rozsądnym kompromisem, bo sprzęt da się przenieść jedną ręką, a jednocześnie nie sprawia wrażenia zabawki. Istotna jest tez funkcja podtrzymania zasilania, bo producent obiecuje przełączenie na zasilanie awaryjne w około 10 ms – brzmi jak sensowny bufor dla sprzętów wrażliwych na chwilowy zanik prądu. Jeśli często jeździsz po kraju i za granicę, a jednocześnie chcesz mieć w domu mały plan awaryjny dla modemu, laptopa czy lamp, to jest to sprzęt dla Ciebie.

Cena: ok. 1 050 zł

Najważniejsze cechy:

Pojemność: 288 Wh

Moc wyjściowa: 300 W

Porty: 3x USB-C

Wi-Fi i Bluetooth, aplikacja mobilna

Ładowanie z PV: maks. 100 W

Waga: 4 kg

Dla kogo?

dla osób, które chcą małej stacji do laptopa, routera i elektroniki na wyjazdy

dla użytkowników ceniących USB-C i zdalny podgląd w aplikacji

EXTRALINK Power Ranger EPS-S500S

fot. Extralink

EXTRALINK Power Ranger EPS-S500S ma pojemność 500 Wh, więc w porównaniu z małymi konstrukcjami daje więcej zapasu i oddechu na weekend na działce albo na noc w kamperze. Moc maksymalna 800 W to już zakres, w którym da się myśleć o większej liczbie urządzeń naraz, a nie tylko o ładowaniu telefonu i laptopa. Ładowanie z paneli PV do 150 W daje możliwość w słoneczny szybko odzyskiwać energię.

Takie stacje sprawdzają się świetnie zarówno w domu jako zabezpieczenie na krótkie przerwy w zasilaniu jak i jako energetyczne centrum na działce, jeśli potrzebujesz podpiąć kilka rzeczy. Wbudowane światło LED i ekran LCD to detale, które na wyjazdach potrafią się przydać. Sterowanie aplikacją docenisz, gdy stacja stoi w rogu kampera albo w altanie, a Ty chcesz szybko podejrzeć poziom energii.

Cena: ok. 1400 zł

Najważniejsze cechy:

Pojemność: 500 Wh

Moc wyjściowa: max 800 W

Czas ładowania z gniazdka: 3,5 h

Porty: AC 230 V, USB-A, USB-C, DC, wyjście zapalniczki 12 V

Waga: 6,8 kg

Dla kogo?

dla osób, które chcą już wyraźnie większej pojemności do działki i kampera

dla użytkowników, którym zależy na ładowaniu z PV i podglądzie w aplikacji

DJI Power 1000 (V2)

DJI kojarzy się wielu osobom z dronami, ale Power 1000 V2 jest zaskakująco sensowną stacją także wtedy, gdy dron zostawiłeś w domu. Pojemność 1024 Wh i moc wyjściowa 2600 W. Producent obiecuje szybkie ładowanie do pełna w około 56 minut, a to jest cenna informacja, bo stację szybko doładujesz pomiędzy jednym wyjazdem a drugim bez czekania pół dnia. Do tego dochodzi funkcja UPS z czasem przełączenia 0,01 s, więc w domu możesz traktować ją jako zabezpieczenie dla sprzętów wrażliwych na chwilowe zaniki zasilania.

Oczywiście jest też sterowanie aplikacją DJI Home, czyli podejście znane z ekosystemu DJI – z podglądem i zdalnym zarządzaniem. Jeśli szukasz stacji, która oferuje wyraźny zapas możliwości i jednocześnie potrafi szybko naładować się ponownie, to DJI Power 1000 V2 ma tu dużo do powiedzenia.

Cena: ok. 2 900 zł

Najważniejsze cechy:

Pojemność: 1024 Wh

Moc wyjściowa: 2600 W

Czas ładowania z gniazdka: ok. 56 min

Sterowanie: aplikacja DJI Home

Dla kogo?

dla osób, które chcą dużej mocy i szybkiego ładowania w jednym urządzeniu

dla tych, którzy planują używać stacji także jako UPS w domu

JACKERY Explorer 1000 EU Pro

fot. Jackery

Jackery to marka, która wielu z nas kojarzy się głównie z wyjazdami i energią w plenerze – Explorer 1000 EU Pro jest typowym przedstawicielem tego podejścia, z naciskiem na przenośność i przewidywalność. Pojemność 1002 Wh daje komfortowy zapas na urządzenia codzienne, a maksymalna moc 1000 W oznacza, że stacja nada się do większych obciążeń. Waga 11,5 kg to nie mało, ale z drugiej strony w kamperze to często idealna proporcja: stacja jest wystarczająco duża, ale wciąż wchodzi w kategorię sprzętu mobilnego.

Stacja wspiera ładowanie z paneli fotowoltaicznych, wyposażona jest dwa porty USB-C i możliwość ładowania kilku urządzeń na raz. Jest też ekran LCD, który ułatwia szybkie sprawdzanie stanu. Potrzebujesz sprawdzonej stacji 1 kWh do wyjazdów i okazjonalnie do domu? Pomyśl Jackery Explorer 100 EU Pro!

Cena: ok. 5500 zł

Najważniejsze cechy:

Pojemność: 1002 Wh

Moc wyjściowa: 1000 W

Czas ładowania z gniazdka: 108 min

Porty: 2x USB-C

Waga: 11,5 kg

Dla kogo?

dla osób, które chcą stacji około 1 kWh głównie do kampera i działki

dla tych, którzy planują doładowywanie energii z paneli PV

ECOFLOW DELTA 3 Max Plus 2048 Wh

fot. EcoFlow

EcoFlow DELTA 3 Max Plus to stacja, którą wybierasz jeśli chcesz mieć duży zapas energii, a nie tylko awaryjne ładowanie elektroniki. Pojemność 2048 Wh to przygotowanie pod dłuższe scenariusze: działka na weekend, praca z urządzeniami o większym poborze albo domowe zabezpieczenie na dłuższą przerwę w zasilaniu. Bardzo mocnym argumentem jest tu jest czas ładowania, bo producent podaje 0 do 100 procent w zaledwie 83 minuty, co przy takiej pojemności brzmi świetnie.

Waga 23,1 kg to już konkretny ciężar – to sprzęt bardziej do przewożenia i ustawienia w miejscu niż do noszenia w ręce co godzinę. W zamian dostajesz wejście PV do 1000 W i bardzo duży zapas energii. Delta 3 Max Plus to urządzenie bezkompromisowe – jeśli w nie zainwestujesz, szybko docenisz wszystkiego jego zalety.

Cena: ok. 6300 zł

Najważniejsze cechy:

Pojemność: 2048 Wh

Moc wyjściowa: 2400 W

Czas ładowania: ok. 83 min

Waga: 23,1 kg

Dla kogo?

dla osób, które chcą dużej pojemności do domu i na działkę

dla tych, którzy wolą jedną mocną stację zamiast kilku mniejszych urządzeń

Zapas mocy

Lubisz podróżować? Masz kampera albo po prostu często zmieniasz miejsce pobytu? Zwrór uwagę na wagę i uchwyt stacji zasilania – potrafią być one ważniejsze niż dodatkowe kilkaset Wh pojemności. Dopasuj moc do tego, co faktycznie chcesz zasilać: elektronika i oświetlenie rzadko wymagają wielkich liczb, ale urządzenia na 230 V potrafią szybko ustawić granice. Tempo ładowania docenisz jeśli często potrzebujesz na szybko uzupełnić energię i móc ponownie korzystać ze stacji. Sprawdź też porty, szczególnie USB-C, bo to dziś główna droga ładowania laptopów i sprzętu podróżnego. Stacja ma stać w domu? Pomyśl o funkcji UPS – bywa ona jak dodatkowa poduszka bezpieczeństwa dla sprzętów, które nie lubią przerw w zasilaniu.