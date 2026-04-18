Japończycy zmienili podejście do produkcji energii. Tak wytwarzają wodór 

Wodór od lat uznawany jest za jedno z najbardziej obiecujących paliw przyszłości, ponieważ podczas jego wykorzystania i spalania nie powstaje dwutlenek węgla. Problem polega jednak na tym, iż dziś większość wodoru produkuje się z paliw kopalnych, co niweluje jego ekologiczne zalety. Dlatego naukowcy na całym świecie poszukują metod bardziej zrównoważonych, a przede wszystkim – tańszych. Nowe badanie spełnia te warunki, oferując rozwiązanie mogące wyraźnie obniżyć koszty produkcji tego gazu.

Zespół kierowany przez Takahiro Matsumoto opracował nową metodę częściowo przez przypadek. Początkowo naukowcy badali bardziej złożone układy katalityczne oparte na związkach żelaza. W trakcie eksperymentów kontrolnych zauważyli jednak coś niezwykłego: mieszanka metanolu, jonów żelaza i wodorotlenku sodu, wystawiona na działanie promieniowania UV, zaczęła wytwarzać znaczne ilości wodoru. Jak przyznał sam Matsumoto, odkrycie było tak nieoczekiwane, że początkowo trudno było w nie uwierzyć.

Pierwszoplanowym aktorem w tym inżynieryjnym spektaklu jest jej prostota. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod, które często wymagają skomplikowanych i kosztownych katalizatorów opartych na metalach szlachetnych, nowy proces wykorzystuje żelazo, a więc jeden z najpowszechniejszych pierwiastków na Ziemi. Co więcej, reakcja nie wymaga skomplikowanych ligandów ani zaawansowanych struktur chemicznych. Wystarczy roztwór, światło i odpowiednie warunki, aby uruchomić produkcję wodoru.

Efektywność procesu również robi wrażenie. Badacze odnotowali tempo produkcji na poziomie 921 mmol wodoru na godzinę na gram katalizatora, co jest porównywalne z najlepszymi znanymi obecnie układami katalitycznymi. To szczególnie istotne, ponieważ jednym z głównych problemów alternatywnych metod wytwarzania wodoru była dotąd ich niska wydajność bądź wysokie koszty.

Jakby tego było mało, opisywana metoda nie ogranicza się wyłącznie do metanolu. Naukowcy wykazali, że można w ten sposób uzyskiwać wodór także z innych alkoholi oraz materiałów pochodzenia biologicznego, takich jak glukoza, skrobia czy celuloza. Toruje to więc drogę do wykorzystania odpadów biomasy jako źródła energii, co dodatkowo zwiększa ekologiczny potencjał tej technologii.

Mimo obiecujących wyników, przed naukowcami wciąż stoją istotne wyzwania. Jednym z nich jest pełne zrozumienie mechanizmu reakcji, który na razie pozostaje niejasny. Ponadto wydajność procesu dla niektórych materiałów wciąż jest niższa i wymaga dalszych badań. Jednak już teraz eksperci podkreślają, iż ich postępy mogą zaowocować zupełnie nowym kierunkiem w chemii katalitycznej.

Źródło: Eureka Alert, Communications Chemistry