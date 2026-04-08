Model językowy jest matematycznym geniuszem. Utworzył dowód dla problemu, który nie miał rozwiązania

Zaprzężony do pracy model wygenerował strukturę formalnego dowodu poprzez kilka iteracji rozmów i wersji argumentów, co – choć wciąż wymagało ostatecznej weryfikacji ze strony ludzi – dowodzi, iż AI może kierować się logiką matematyczną na głębszym poziomie niż dotychczas sądzono. To pierwszy udokumentowany przypadek, w którym komercyjny model językowy wniósł wkład do rozwiązania problemu będącego hipotezą. ChatGPT nie tylko powtarzał znane twierdzenia czy cytował istniejące źródła, lecz po prostu zaproponował nowe powiązania pomiędzy abstrakcyjnymi pojęciami.

W ramach swoich działań inżynierowie zorganizowali siedem sesji z AI, w których model generował kolejne fragmenty argumentacji, a następnie ludzie nadzorowali i dopracowywali logikę, by upewnić się, iż dowód był spójny. To podejście pokazuje nową rolę sztucznej inteligencji nie tyle jako kalkulatora, ale przede wszystkim jako narzędzia pomagającego organizować i eksplorować złożone idee matematyczne.

Inne eksperymenty pokazały, że AI może również radzić sobie z klasycznymi łamigłówkami matematycznymi sprzed tysięcy lat. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge i Uniwersytetu Hebrajskiego poprosili system AI o rozwiązanie starożytnego problemu geometrycznego znanego z dialogów Platona i objętego dyskusjami od ponad 2400 lat. W odpowiedzi model nie tylko rozpoznał, że klasyczne rozwiązanie polega na wykorzystaniu przekątnej kwadratu, lecz zastosował własne metody, by uporać się z postawionym przed nim zadaniem.

Te dwa przypadki ukazują różne aspekty współczesnej współpracy ludzi i sztucznej inteligencji w matematyce. W pierwszym AI generuje formalne dowody (choć wciąż przy nadzorze ekspertów) co może przyspieszyć prace nad nierozwiązanymi problemami w czystej matematyce. W drugim projekcie jego autorzy wykorzystali AI, by zrozumieć proces myślenia nad klasycznym problemem i zaobserwować, jak generatywne modele radzą sobie z abstrakcyjnymi pojęciami, które nie są wyraźnie opisane w danych treningowych.

Źródło: University of Cambridge