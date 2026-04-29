Nauczyciele wstają zza biurek, a uczniowie na tym zyskują

Aż 85% polskich pedagogów marzy o porzuceniu stacjonarnego stanowiska pracy. I nie, nie chodzi wcale o opuszczanie klas, ale o wstawanie zza biurka. Mobilność nauczyciela to nie tylko wygoda, to narzędzie do wyrównywania szans edukacyjnych. Gdy prowadzący może swobodnie krążyć między ławkami, znika niewidzialna bariera oddzielająca „aktywny przód” od „zapomnianego tyłu” sali, co bezpośrednio przekłada się na wyniki i zaangażowanie uczniów.

Koniec z „oślą ławką” – co mobilność oznacza dla ucznia i nauczyciela?

Lata temu, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły, istniała pewna zasada – z przodu siadali ci, którzy byli aktywni, z tyłu natomiast ci, ceniący sobie święty spokój. Zapewne tak samo było u większości z was. U mnie jednak, a dokładniej w gimnazjum, istniał jeden wyjątek od tej reguły, a były nim lekcje chemii. Na nich nasz nauczyciel aktywnie przechadzał się po klasie, sprawdzał postępy, pomagał, jeśli było trzeba. Nie przesadzał tych z tyłu na przód, po prostu sam do nich przychodził.

I właśnie to pokazują najnowsze dane – 36% nauczycieli zauważa, że uczniowie z tyłu szybciej tracą wątek, a co trzeci pedagog widzi tam tendencję do unikania zadań. Jednak rozwiązaniem nie jest rotacja miejsc, tylko mobilność prowadzącego. Korzyści z poruszania się nauczyciela po klasie jest więcej, a to tylko kilka z nich:

57% badanych twierdzi, że pozwala to poświęcić uwagę każdemu uczniowi z osobna.

badanych twierdzi, że pozwala to poświęcić uwagę każdemu uczniowi z osobna. 55% widzi w tym szansę na realne zwiększenie zaangażowania grupy.

widzi w tym szansę na realne zwiększenie zaangażowania grupy. 50% podkreśla, że nauczyciel ma wreszcie podgląd na całą klasę, a nie tylko na dwa pierwsze rzędy.

podkreśla, że nauczyciel ma wreszcie podgląd na całą klasę, a nie tylko na dwa pierwsze rzędy. 37% zauważa poprawę wyników.

zauważa poprawę wyników. 32% dostrzega kluczową zaletę w postaci zmniejszenia zakłóceń i hałasu.

Dla nauczycieli i uczniów oznacza to prawdziwą zmianę paradygmatu, jednak żeby do tego doszło, potrzebne są specjalne narzędzia. Interaktywne tablice są przydatne, ale to wciąż tablica, a nauczyciel musi przy niej stać. Wyjściem są nowoczesne projektory o dużej przekątnej (preferowane przez 74% badanych) sprawiające, że treść jest widoczna dla każdego, a aplikacje mobilne pozwalające sterować obrazem z poziomu tabletu czy telefonu (postulat 73% pedagogów) dają nauczycielowi „pilota do wiedzy” w dłoni. Mogą stać przy ostatniej ławce, tłumaczyć trudne zagadnienie i jednocześnie przełączać slajdy. To buduje autorytet oparty na obecności, a nie na dystansie.

W Polsce wdrożenie takich rozwiązań napotyka na specyficzne bariery. Choć programy typu „Aktywna Tablica” wprowadziły do szkół mnóstwo monitorów dotykowych, praktycy – jak cytowana w raporcie Agnieszka Dorada z Wrocławia – zauważają ich ograniczenia. Monitor dotykowy wymusza stanie tyłem do klasy i skupienie uwagi na małym, często błyszczącym ekranie.

Na ograniczenia tradycyjnych rozwiązań zwraca uwagę także Agata Zbrożek z Epson Polska:

Monitory dotykowe są nie tylko mniejsze, ciemniejsze i mniej angażujące – ale również ograniczają możliwości niektórych uczniów siedzących w tylnych rzędach. Dzięki nowoczesnym, jasnym projektorom o dużych przekątnych i funkcjom zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na telefonie czy tablecie nauczyciele mogą naprawdę odzyskać swobodę działania w klasie.

W polskich realiach, gdzie klasy bywają liczne, a sale nie zawsze mają idealną akustykę, fizyczna obecność nauczyciela z tyłu staje się najważniejszym czynnikiem dyscyplinującym i motywującym. Polski nauczyciel nie chce być już „gadającą głową” przy tablicy; chce być moderatorem procesu nauki, który jest blisko ucznia, gdy ten napotyka trudność. Zamiast stawiać na samą technologię, lepiej postawić na relacje. Projektor nie jest tu gwiazdą wieczoru – jest nim nauczyciel, który „zyskał” nogi. Poniekąd to powrót do korzeni pedagogiki, w której liczył się kontakt wzrokowy i bliskość z uczniem. Bo przecież technologia powinna do tego służyć, do znoszenia barier, a nie do powstawania nowych, zwłaszcza w szkołach.

Źródło: Epson