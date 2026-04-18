Rejestratory jazdy. Jaką kamerę samochodową wybrać w swoim budżecie?

Obecnie wybór kamer jest większy niż kiedykolwiek, a różnice między modelami wychodzą daleko poza samą rozdzielczość nagrywania czy ilość klatek na sekundę. Liczy się również stabilność nagrań, zachowanie obrazu po zmroku i to, czy da się szybko sięgnąć po plik, gdy jest nam potrzebny. Zebrałem pięć popularnych modeli kamer samochodowych z różnych segmentów cenowych. Z pewnością wybierzesz coś dla siebie:

Navitel R650 NV

fot. Navitel

R650 to kamera, która stawia na klasyczne podejście do tematu i jest dostępna w dobrej cenie. Nagrywa w Full HD, ale robi to w sposób bardzo równy i uporządkowany. Obraz jest stabilny, a przejścia między jasnymi i ciemnymi fragmentami drogi nie powodują nagłych skoków ekspozycji. W nocy kamera zachowuje dobrą czytelność, szczególnie w oświetlonym mieście, gdzie liczy się kontrola świateł i refleksów.

Dużym atutem jest wbudowany ekran, który pozwala szybko sprawdzić nagranie bez sięgania po telefon. R650 NV dobrze odnajduje się w codziennym rytmie dojazdów do pracy czy szkoły – działa zawsze tak samo i nie wymaga zaglądania do ustawień.

Cena: około 300 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość nagrań: Full HD

Czytelny ekran LCD

Stabilna praca nocą

Klasyczny system montażu

Intuicyjna obsługa

Dla kogo?

Dla kierowców ceniących tradycyjne rozwiązania

Dla osób chcących szybko podejrzeć nagranie na miejscu

Dla użytkowników stawiających na prostotę

MIO MiVue C595W

fot. Mio

MIO MiVue od dawna kojarzone jest z bardzo dobrą jakością nagrań nocnych i wciąż trzyma ten poziom. Sensor Sony STARVIS pozwala zachować szczegóły bez nadmiernego rozjaśniania sceny, dzięki czemu światła samochodów i latarni nie dominują obrazu. Kamera jest niewielka i łatwa do ukrycia za lusterkiem, co docenią kierowcy, którzy nie chcą dodatkowych elementów w polu widzenia.

Obraz w dzień jest naturalny, a przejścia tonalne wyglądają spójnie nawet przy zmiennym oświetleniu. Łączność Wi-Fi umożliwia szybki dostęp do nagrań w telefonie, co w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji bywa kluczowe. C595W sprawdza się szczególnie w ruchu miejskim, gdzie kontrast między światłem a cieniem potrafi obnażyć słabości prostszych konstrukcji.

Cena: około 370 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość nagrań: Full HD

Sensor Sony STARVIS

Łączność Wi-Fi

Bardzo kompaktowa obudowa

Dobra kontrola obrazu nocą

Dla kogo?

Dla osób często jeżdżących po zmroku

Dla kierowców ceniących dyskrecję montażu

Dla użytkowników korzystających z nagrań w telefonie

70MAI A510

fot. 70Mai

70MAI A510 dobrze pokazuje, jak bardzo zmienił się segment średni kamer samochodowych. Nagrywanie w 2K daje wyraźny zapas szczegółowości w porównaniu do klasycznego Full HD, a różnicę widać szczególnie przy odczytywaniu tablic i znaków drogowych. Obraz jest stabilny, bez pływania ostrości i nerwowych skoków ekspozycji. Kamera dobrze radzi sobie także po zmroku – nagrania zachowują naturalny kontrast, a światła uliczne nie zalewają całej sceny.

A510 nie wymaga od kierowcy żadnych decyzji po uruchomieniu auta. Startuje razem z zapłonem, zapisuje materiał i nie przypomina o sobie w trakcie jazdy. Aplikacja mobilna jest czytelna i pozwala szybko zgrać plik bez żonglowania kartą pamięci. Montaż za lusterkiem jest prosty, a obudowa nie przyciąga wzroku.

Cena: około 450 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość nagrań: 2K

Stabilny obraz dzienny i nocny

Aplikacja mobilna z szybkim dostępem do plików

Tryb parkingowy

Dla kogo?

Dla kierowców szukających pierwszej solidnej kamery

Dla osób jeżdżących głównie w ruchu miejskim

Dla użytkowników oczekujących spokoju i przewidywalności

70MAI A810

fot. 70Mai

Model A810 to propozycja dla tych, którzy chcą widzieć więcej i dokładniej. Nagrywanie w 4K pozwala uchwycić znacznie więcej detali. Obraz jest ostry, ale nie przesadnie wyostrzony, a kontrast pozostaje pod kontrolą nawet przy ostrym słońcu. Kamera dobrze radzi sobie także nocą, zachowując czytelność bez agresywnej obróbki.

W codziennej jeździe A810 działa spokojnie i konsekwentnie, a przy dłuższych trasach docenisz jakość nagrań przy większych prędkościach.

Cena: około 680 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość nagrań: 4K

Bardzo dobra szczegółowość obrazu

Stabilna praca dzienna i nocna

Rozbudowana aplikacja mobilna

Tryb parkingowy

Dla kogo?

Dla kierowców często jeżdżących w trasie

Dla osób oczekujących maksymalnej czytelności nagrań

Dla użytkowników gotowych sięgnąć po wyższą półkę

Navitel RS990

fot. Navitel

Navitel RS990 to kamera wyraźnie wyżej pozycjonowana niż modele Full HD i ciekawa alternatywa dla konstrukcji pokroju 70MAI A810. Przednia kamera nagrywa w 4K i oferuje bardzo dobrą szczegółowość obrazu i większą czytelność nagrań w trudniejszych sytuacjach drogowych. Tablice rejestracyjne, znaki i detale na dalszych planach pozostają wyraźne także przy większych prędkościach.

RS990 obsługuje również tylną kamerę, dzięki czemu zapis obejmuje nie tylko to, co dzieje się przed maską, ale też za pojazdem. Wbudowany GPS zapisuje prędkość i trasę przejazdu, co uzupełnia materiał wideo o konkretne dane. Kamera pracuje stabilnie zarówno w dzień, jak i po zmroku, zachowując kontrolę nad kontrastem i światłami ulicznymi.

Cena: około 800 zł

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość przedniej kamery: 4K (3840 × 2160)

Obsługa tylnej kamery (Full HD)

Wbudowany GPS

Szeroki kąt widzenia

Tryb parkingowy

Dla kogo?

Dla kierowców oczekujących wysokiej szczegółowości nagrań

Dla osób chcących rejestrować sytuację z przodu i z tyłu auta

Dla użytkowników szukających kamery z GPS i zapasem jakości

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kamery samochodowej?

Wybór rejestratora jazdy warto oprzeć na własnym stylu jazdy i realnych potrzebach. Rozdzielczość jest ważna, ale równie istotna pozostaje stabilność nagrań i przewidywalność działania. Kamera powinna uruchamiać się razem z autem, zapisywać materiał bez przerw i nie wymagać uwagi w trakcie jazdy. Duże znaczenie ma jakość nagrań nocnych, bo to one często decydują o przydatności materiału.

Warto też zwrócić uwagę na aplikację mobilną, bo dziś to najwygodniejszy sposób dostępu do nagrań. Kamera nie powinna dominować Twojej codziennej jazdy – ma po prostu rejestrować trasę i pozwalać skupić się na drodze, a w awaryjnych sytuacji dawać poczucie bezpieczeństwa.