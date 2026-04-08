Robot, pionówka czy odkurzacz myjący? MOVA ma kilka dobrych odpowiedzi na wiosenny bałagan

I właśnie tu MOVA trafia całkiem celnie. W wiosennej kampanii marka nie próbuje sprzedać jednej uniwersalnej odpowiedzi na wszystko. Raczej układa z kilku urządzeń sensowny zestaw do różnych typów codzienności. Jest robot dla tych, którzy chcą możliwie dużo oddać automatyce. Jest odkurzacz myjący do sytuacji, w których na podłodze dzieje się już coś poważniejszego niż zwykły kurz. I jest pionówka ze stacją dla tych, którzy lubią mieć sprzęt gotowy do działania od ręki. Sama akcja promocyjna trwa do 30 kwietnia, a dodatkowy kod AFFSXXMOVA obniża cenę jeszcze o 3% od cen promocyjnych.

Z60 Ultra Roller Complete to sprzęt dla tych, którzy chcą oddać sprzątanie w ręce robota i nie wracać do tematu co wieczór

Najmocniej wyeksponowanym modelem jest MOVA Z60 Ultra Roller Complete i nie trudno zrozumieć, dlaczego. Ma mopowanie HydroForce, technologię AutoShield, siłę ssania 28 000 Pa, MaxiReach oraz StepMaster 2.0, a do tego wysuwaną szczotkę boczną, unoszenie mopa na 14 mm i możliwość pokonywania przeszkód do 80 mm. Już sam ten zestaw pokazuje, że nie chodzi tu o robota, który ma tylko przejechać po środku pokoju i ładnie wyglądać w aplikacji. To model stworzony pod mieszkania, w których podłoga rzadko jest idealnie przewidywalna.

W praktyce taki sprzęt kupuje się wtedy, kiedy oczekiwania wobec automatyzacji są już bardzo konkretne. Robot ma nie tylko odkurzyć, ale też sensownie mopować, lepiej sięgać przy krawędziach i radzić sobie z przejściami między różnymi typami powierzchni. Przy takich urządzeniach najbardziej liczy się to, czy wszystko składa się w system, który naprawdę odciąża. Z60 Ultra Roller Complete wygląda właśnie jak taki model: dla osób, które nie chcą myśleć o sprzątaniu jako codziennym obowiązku, tylko jak o czymś, co ma się po prostu dziać. Cena kampanijna wynosi 2 799 zł, a po zastosowaniu kodu AFFSXXMOVA spada do 2 715,03 zł, to aż o 45% mniej niż w lutym, co sprawia, że to wyjątkowa okazja na zakup flagowego modelu!

V50 Ultra Complete i V50 Ultra to ciekawsze modele, niż sugeruje sama cena. Tu chodzi o balans

Seria MOVA V50 Ultra nie wygląda jak wersja okrojona z ambicji. Bardziej jak linia dla osób, które chcą robota z wyższej półki, ale niekoniecznie potrzebują od razu najbardziej rozbudowanego modelu w katalogu. W wersji V50 Ultra Complete dostajemy między innymi System DuoSolution, mopowanie termiczne z roztworem, siła ssania 24 000 Pa, nawigację FlexiRise, StepMaster i potrójny mechanizm zapobiegający splątaniom. Samo DuoSolution wygląda bardzo sensownie: pozwala używać zwykłego środka czyszczącego albo środka neutralizującego zapach zwierząt, a mop pracuje w gorącej wodzie z prędkością 260 obr./min. Do tego dochodzi FlexiPress z naciskiem 8 N, który poprawia kontakt mopa z podłogą, także tam, gdzie powierzchnia nie jest idealnie równa.

Jeśli ktoś ma zwierzęta, częściej myje podłogi niż tylko symbolicznie odświeża i nie chce później co chwilę poprawiać po robocie, V50 Ultra Complete wygląda jak jedna z najciekawszych opcji w tej promocji. Jest też zwykły V50 Ultra, który pozostaje bardziej przystępnym cenowo wejściem do tej samej logiki sprzątania. Oba modele są pomyślane jako roboty dla osób, które chcą dobrze dobranego poziomu automatyzacji. V50 Ultra Complete kosztuje w akcji 2 349 zł, a z kodem 2 278,53 zł. V50 Ultra ma cenę promocyjną 2 099 zł, która po użyciu kodu spada do 2 036,03 zł.

Mobius60 idzie w stronę robotycznej samodzielności, ale robi to trochę inaczej niż pozostałe modele

MOVA Mobius60 to jeden z tych robotów, które od razu zdradzają, że zostały pomyślane pod bardziej wymagające mieszkania. Ma stację MopSwap, czyli system wymiennych padów mopujących dobieranych do rodzaju powierzchni i zabrudzeń, a do tego technologię utrzymania ciśnienia ssania, potrójny system zapobiegający plątaniu włosów i pokonywanie przeszkód do 8 cm. W praktyce brzmi to jak sprzęt, który nie chce ograniczać się do codziennego przejazdu po podłodze, tylko lepiej odnajdywać się w domach z progami, różnymi typami powierzchni, sierścią i całym tym chaosem, który zwykle szybko demaskuje słabsze roboty.

Ciekawie wypada też sama nawigacja FlexScope z wysuwanym czujnikiem DToF, bo dzięki temu Mobius60 lepiej radzi sobie pod niskimi meblami i w ciaśniejszych miejscach, gdzie wiele robotów zaczyna tracić orientację albo po prostu odpuszcza. Do tego dochodzi AI SmartSight ze skanerem 3D światła strukturalnego, rozpoznawanie ponad 240 typów przeszkód, inteligentne podnoszenie mopów i szczotki bocznej, tryb opieki nad zwierzętami, a nawet wbudowany asystent głosowy.

To jest więc model dla tych, którzy chcą nie tylko automatycznego sprzątania, ale też robota, który potrafi sprawniej reagować na zróżnicowane warunki w domu i wymaga mniej poprawiania po drodze. W akcji wiosennych promocji Mobius60 kosztuje 3 699 zł, a po użyciu kodu AFFSXXMOVA cena spada do 3 588,03 zł.

M50 Ultra to zupełnie inna szkoła sprzątania. Nie czeka na harmonogram, tylko reaguje od razu

Nie każdy bałagan pasuje do robota. Czasem nie chodzi o systematyczne utrzymywanie porządku, tylko o szybkie wejście do akcji. Rozlane płyny, mokry brud przy wejściu, kuchnia po gotowaniu, drobne katastrofy dnia codziennego – tu dużo lepiej sprawdzają się urządzenia wet and dry, które od razu łączą odkurzanie i mycie. MOVA M50 Ultra idzie właśnie w tę stronę i pod wieloma względami jest najbardziej kontaktowym sprzętem z całej tej kampanii. Pozwala pracować na płasko pod kątem 180°, wsuwa się pod meble na wysokość 13 cm, ma elastyczny uchwyt regulowany w zakresie 120–135 cm, a do tego korzysta z technologii Flex-Master Pro. W danych technicznych pojawia się także 90°C suszenia gorącym powietrzem, 40 minut pracy, automatyczne dozowanie roztworu, automatyczne wykrywanie brudu i sterowanie z poziomu aplikacji.

To urządzenie ma bardzo wyraźny charakter, ma za zadanie wejść tam, gdzie klasyczne odkurzanie nie wystarcza, a mop wyciągany z szafki wydaje się pomysłem z poprzedniej epoki. Jeśli ktoś lubi mieć realny wpływ na sprzątanie, ale chce jednocześnie skrócić je do minimum i nie rozdzielać go na kilka etapów, M50 Ultra ma sporo sensu. Cena promocyjna wynosi 1 399 zł, a po dodatkowym rabacie z kodem spada do 1 357,03 zł.

G70+Station jest dla tych, którzy chcą pionówki bez codziennego rytuału odkładania, opróżniania i pamiętania o wszystkim

Pionowy odkurzacz bardzo łatwo kupić, trudniej trafić na taki, który po miesiącu nadal jest wygodny. Często problemem nie jest sama siła ssania, tylko logistyka: gdzie to postawić, kiedy to ładować, co zrobić z pojemnikiem, jak nie wracać do niego za każdym razem z poczuciem, że trzeba wykonać jeszcze trzy małe czynności po. MOVA G70+Station został zbudowany właśnie pod ten problem. To pierwszy bezprzewodowy odkurzacz ręczny MOVA z ramieniem sprzątającym i stacją dokującą z funkcją automatycznego opróżniania. Sama stacja jest tu równie ważna jak korpus urządzenia, bo to ona ma zamienić odkurzacz z “czegoś do używania” w coś, co po prostu stoi gotowe.

To bardzo sensowna propozycja dla osób, które nie chcą robota albo chcą go uzupełnić czymś szybszym i bardziej bezpośrednim. Pionówka nadal pozostaje najlepsza tam, gdzie trzeba wejść punktowo: w szczeliny, w okolice listw, przy kanapie, przy sierści, przy drobnych wpadkach dnia codziennego. Jeśli dodatkowo nie trzeba po każdym odkurzaniu myśleć o opróżnianiu pojemnika i szukaniu miejsca do przechowywania, całość robi się wyraźnie bardziej życiowa. W kampanii G70+Station kosztuje 849 zł, a po kodzie 823,53 zł.

Wiosna nie wymaga wielkiego zrywu, tylko kilku dobrych decyzji

Najłatwiej byłoby napisać, że wiosenna promocja to po prostu dobra okazja cenowa. Ciekawsze jest to, jak różne style sprzątania mieszczą się w jednej ofercie. Z60 Ultra Roller Complete to sprzęt dla osób, które chcą możliwie dużo oddać automatyce i mieć robota, który przejmie znaczną część codziennego rytmu domu. V50 Ultra Complete i V50 Ultra wyglądają jak propozycje dla tych, którzy chcą wejść w bardziej zaawansowane roboty sprzątające, ale niekoniecznie muszą zaczynać od najwyższego modelu. M50 Ultra trafia do osób, które chcą szybko reagować na realne zabrudzenia, a nie czekać na kolejny zaplanowany cykl robota. G70+Station z kolei dobrze odpowiada na potrzebę natychmiastowego działania i wygody przechowywania.

Do tego dochodzi zaplecze posprzedażowe, które przy zakupach online ma większe znaczenie, niż zwykle chce się przyznać. MOVA deklaruje 14-dniowy zwrot, 30-dniową wymianę przy problemach jakościowych i informuje, że większość produktów obejmuje 3-letnia gwarancja. Warto przyjrzeć się bliżej wiosennej promocji od MOVA i dobrać sprzęt idealny do potrzeb domu, pamiętając o dodatkowym rabacie 3% przy użyciu kodu: AFFSXXMOVA.