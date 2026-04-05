Nawet nie wiesz, jakie cuda można robić z ryżu. Ta cecha sprawia, że powstaje z niego materiał przyszłości

Zaskakująca właściwość ryżu toruje drogę do nieoczywistych zastosowań

Naukowcy odkryli, iż ziarna ryżu wykazują niezwykle rzadką i zaskakującą właściwość mechaniczną. W przeciwieństwie do większości znanych materiałów, które stają się bardziej odporne przy szybkich obciążeniach, ryż zachowuje się odwrotnie. Pod wpływem powolnego nacisku pozostaje stosunkowo sztywny i wytrzymały, natomiast gdy siła działa szybko – nagle słabnie i traci swoją strukturę nośną.

To zjawisko jest niezwykle rzadkie w świecie fizyki materiałów. Jego źródłem okazuje się spadek tarcia pomiędzy ziarnami przy dużych prędkościach nacisku, co prowadzi do rozpadu wewnętrznych sieci sił utrzymujących strukturę materiału. W praktyce oznacza to, że ryż zmienia swoje właściwości w zależności od tego, jak szybko się go ściska. Ta właśnie cecha stała się punktem wyjścia do przełomu technologicznego.

Zespół badawczy kierowany przez naukowców z University of Birmingham postanowił nie traktować tej właściwości jako ciekawostki, lecz jako zasadę projektową. W efekcie powstał zupełnie nowy typ metamateriału, sztucznie zaprojektowanej struktury, której zachowanie nie występuje w naturze.

Kluczowym krokiem było połączenie ryżu z innymi materiałami ziarnistymi, takimi jak piasek, który zachowuje się dokładnie odwrotnie – staje się bardziej sztywny przy szybkim obciążeniu. Dzięki temu udało się stworzyć hybrydową strukturę, która automatycznie zmienia swoje właściwości mechaniczne w zależności od sytuacji. Przy wolnym nacisku materiał może się wyginać lub deformować w jeden sposób, natomiast przy nagłym uderzeniu reaguje zupełnie inaczej. Wszystko to bez jakiejkolwiek ingerencji elektroniki.

Od miękkiej robotyki po kaski i pancerze

To właśnie brak elektroniki jest jednym z najbardziej rewolucyjnych aspektów tego odkrycia. Współczesne inteligentne materiały zazwyczaj opierają się na sensorach, układach sterowania i zasilaniu. Tutaj cała “inteligencja” została zakodowana bezpośrednio w fizycznej strukturze materiału. Jak podkreślają badacze, zamiast mówić materiałowi, jak ma się zachować, pozwolono, by decydowała o tym sama fizyka.

Jednym z najważniejszych obszarów, w których taka technologia mogłaby się sprawdzić, jest rozwój miękkiej robotyki. Roboty wykonane z takich materiałów mogłyby automatycznie dostosowywać swoją sztywność do warunków pracy: być miękkie i bezpieczne podczas kontaktu z człowiekiem, a jednocześnie wystarczająco sztywne, by wykonywać precyzyjne zadania.

Równie obiecujące są zastosowania w ochronie osobistej. Kaski, ochraniacze czy elementy pancerza mogłyby reagować na siłę uderzenia w czasie rzeczywistym, pozostając elastyczne podczas normalnego ruchu, ale natychmiast twardnieć przy nagłym wstrząsie. Tego typu rozwiązania mogłyby znacząco zwiększyć bezpieczeństwo w sporcie, przemyśle, a nawet medycynie.

Źródło: Matter