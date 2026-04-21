Samsung SmartThings z dużą aktualizacją. Inteligentny dom, który naprawdę opiekuje się rodziną

Firma stawia teraz na bezpieczeństwo i opiekę nad tymi, którzy mogą tego najbardziej potrzebować: seniorami i osobami schorowanymi. Dzięki integracji ze standardem Matter 1.5 i wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji, SmartThings staje się realnym wsparciem dla rodzin, które nie mogą być ze sobą fizycznie przez całą dobę.

Co zmienia się w Samsung SmartThings?

Największy nacisk w obecnej aktualizacji położono na rozwinięcie funkcji Family Care. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach, które opiekują się bliskimi mieszkającymi pod innym adresem. System nie tylko przesyła przypomnienia o lekach czy wizytach u lekarza, ale staje się czujnym obserwatorem codziennej rutyny. Jeśli wykryje, że lodówka nie była otwierana od rana lub w domu nie odnotowano żadnego ruchu, opiekun natychmiast otrzyma powiadomienie.

Prawdziwą nowością jest funkcja Care on Call. Pozwala ona opiekunowi, jeszcze przed nawiązaniem połączenia telefonicznego, rzucić okiem na kluczowe parametry, takie jak czas pierwszej i ostatniej aktywności podopiecznego w danym dniu oraz lokalną pogodę u seniora. Dzięki temu rozmowa może zacząć się od konkretów: „Mamo, widzę, że już od 7:00 jesteś na nogach, a u ciebie pada – wszystko w porządku?”.

Samsung poszedł jednak o krok dalej, angażując do opieki… roboty sprzątające. Funkcja Safety Patrol pozwala zdalnie wysłać robota Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra na zwiad. Urządzenie, korzystając z wbudowanej kamery i mikrofonu, może sprawdzić, czy senior nie upadł lub nie potrzebuje pomocy. Co więcej, przez głośnik robota można przeprowadzić dwukierunkową rozmowę, co w sytuacjach stresowych może być kluczowe. Opiekun ma też stały podgląd na temperaturę i jakość powietrza w domu bliskich, mogąc zdalnie uruchomić klimatyzator czy oczyszczacz, jeśli parametry odbiegną od normy.

AI Galaxy Now Brief – Twoje osobiste centrum dowodzenia na lodówce i TV

Kolejnym filarem aktualizacji jest rozszerzenie dostępności usługi Galaxy Now Brief. To spersonalizowane podsumowanie generowane przez AI, które do tej pory znaliśmy głównie ze smartfonów Galaxy. Teraz ta funkcja trafia na znacznie większe ekrany: telewizory Samsung (modele od 2024 roku) oraz lodówki z serii Family Hub (od 2021 roku).

Now Brief integruje w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące:

Bezpieczeństwa domu – stan zamków, czujników drzwi i trybów ochrony.

Opieki nad zwierzętami – informacje o spacerach czy porach karmienia.

Zdrowia i otoczenia – podsumowanie jakości snu z poprzedniej nocy czy zużycia energii przez domowe sprzęty.

Co najważniejsze, usługa ta jest „inteligentna” w sposobie prezentacji. Nie musisz niczego klikać – podsumowanie wyświetli się automatycznie, gdy podejdziesz do telewizora lub otworzysz drzwi lodówki. Dzięki temu każdy domownik ma błyskawiczny dostęp do aktualnego statusu domu i bliskich, bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni.

