Ta promocja to świetna okazja na odświeżenie swoich sprzętów. Od potężnych tabletów po niezniszczalne smartfony

TABWEE T60 Pro — duży tablet z Gemini na pokładzie

To prawdziwa bestia z ogromnym ekranem 13,4” z odświeżaniem 120 Hz. Pod maską znajdziemy Androida 15 z Gemini AI 2.0, co oznacza wsparcie asystenta w tłumaczeniach czy robieniu notatek. Dalsza specyfikacja, jak na tą cenę, robi wrażenie: do 24 GB RAM (8+16), 256 GB pamięci oraz potężna bateria 10 000 mAh z szybkim ładowaniem. Do tego mamy jeszcze aparat 16 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. W zestawie otrzymujemy komplet: klawiaturę, rysik, mysz i etui.

Od 13 do 21 kwietnia cena za ten model spada z 1099 zł na 748 zł.

Blackview AceBook 10 – laptop, który nie męczy oczu

Dla osób szukających klasycznego komputera do pracy biurowej, Blackview przygotowało model AceBook 10. Wyróżnia go ogromny, jak na tę klasę, ekran 18,5 cala z certyfikatem TÜV, który chroni wzrok przed niebieskim światłem. Laptop napędza procesor Intel Alder Lake N150 wspierany przez 16 GB RAM DDR4 i dysk SSD 512 GB. Co ciekawe, obudowa pozwala na otwarcie ekranu o 180 stopni, a bateria 8000 mAh obsługuje szybkie ładowanie przez pełnofunkcyjne złącze USB-C.

W dniach 13-19 kwietnia kupicie go za 1545 zł (zamiast 2309 zł).

OSCAL Marine 3 – inteligencja w trudnym terenie

To jedna z najciekawszych premier w segmencie budżetowych twardzieli. Marine 3 to nie tylko certyfikaty IP68/IP69K (odporność na zanurzenia do 1,5m i mycie pod ciśnieniem) czy norma militarna gwarantująca przeżycie upadku z 1,5 metra. o przede wszystkim wydajność: dzięki technologii rozszerzenia pamięci, użytkownik dostaje aż 24 GB RAM (8 GB fizycznej + 16 GB wirtualnej), co przy ośmiordzeniowym procesorze i 128 GB miejsca na dane zapewnia niespotykaną w tej cenie płynność. Do tego mamy ekran 6,56” HD+ z odświeżaniem 90 Hz, aparat 16 Mpix oraz Doke AI 2.0, czyli narzędzia, które pozawalają na zaawansowaną edycję zdjęć (usuwanie obiektów, poprawa ostrości jednym dotknięciem).

W czasie trwania promocji (13-19 kwietnia) jego cena spadła do 649 zł zamiast 1199 zł.

Blackview FORT 5 – flagowiec do zadań specjalnych

To propozycja dla najbardziej wymagających pod względem specyfikacji. Mimo dość smukłej obudowy (10,7 mm) jak na tego typu urządzenie, na pokładzie znalazł się aparat 108 Mpix od Samsunga, kamerę noktowizyjną oraz ekran 2,4K 120 Hz. Imponuje pamięcią RAM – dzięki rozszerzeniu mamy do dyspozycji aż 48 GB. Obsługuje ładowanie bezprzewodowe i oferuje baterię 5000 mAh z trybem głębokiego oszczędzania energii. Ekran też jest większy niż w modelu OSCAL, bo ma aż 6,78” z rozdzielczością FHD+ i odświeżaniem 120 Hz. Producent zadbał też o jego porządną ochronę, za co odpowiada szkło Corning Gorilla Glass 3, a obudowa jest wodoodporna zgodnie z normą IP68.

Dzięki promocji, trwającej od 13 do 19 kwietnia, jego cena spadła z 1999 zł do 1199 zł.

Blackview WAVE 10 – wszystko, czego oczekujemy od budżetowca

Dla tych, którzy szukają maksymalnych możliwości w najniższej cenie, czeka Blackview WAVE 10. Za ułamek ceny flagowca dostajemy telefon z dużym ekranem 6,88″ 120 Hz, baterią 5000 mAh i pełnym pakietem narzędzi AI (ChatGPT-4o mini, Gemini AI 2.0), dzięki którym nasz smartfon stanie się inteligentnym narzędziem do pracy, rozrywki czy tworzenia.

W dniach 13-19 kwietnia kupimy go za jedyne 575 zł (zamiast 989 zł)

Blackview Mini PC – moc ukryta w kompaktowej formie

Na koniec coś dla fanów minimalizmu: Blackview MP50 Mini PC. Kompletny zestaw (komputer + klawiatura + mysz) oparty na procesorze AMD Ryzen 5 3500U. Obsługuje dwa monitory 4K jednocześnie i posiada 16 GB RAM – idealny do pracy zdalnej przy ograniczonym miejscu na biurku.

Do wyrwania za 1655 zł zamiast 2799 zł (13-19 kwietnia).