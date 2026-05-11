Boox robi coś, czego Kindle boi się od lat. Czytniki e-booków w końcu mają charakter

Nadchodząca seria Poke 7 pokazuje, że czytnik e-booków nie musi wyglądać jak korporacyjny kalkulator do Excela. Może mieć charakter, trochę stylu i sprawiać wrażenie urządzenia stworzonego dla ludzi, a nie działu księgowości.

Boox w końcu robi czytniki, które chce się pokazać ludziom

Onyx BOOX zaczął publikować pierwsze grafiki promujące serię Poke 7 i od razu rzuca się w oczy jedna rzecz — firma wyraźnie odchodzi od tej typowej „biurowej” estetyki. Zamiast kolejnego matowego czarnego prostokąta dostajemy bardziej żywe kolory i obudowę z wyraźną teksturą. I to nie jest tylko kwestia wyglądu. Taka faktura sprawia, że urządzenie po prostu lepiej leży w dłoni, co przy lekkich czytnikach ma ogromne znaczenie. Zwłaszcza jeśli ktoś — tak jak ja — potrafi spędzić pół dnia z nosem w książce.

Mam też wrażenie, że rynek technologiczny powoli zaczyna rozumieć coś bardzo prostego: ludzie lubią rzeczy, które mają charakter. Smartfony przestały już być wyłącznie „narzędziami”. Słuchawki, klawiatury czy konsole też coraz częściej są elementem stylu. Czytniki e-booków przez lata stały trochę obok tego trendu, jakby producenci bali się dodać im odrobinę osobowości. Boox najwyraźniej uznał, że czas to zmienić.

I jasne — Kindle nadal pozostaje bardzo dobrym sprzętem. Problem polega na tym, że Amazon od lat praktycznie stoi w miejscu pod względem filozofii urządzenia. Wszystko jest zamknięte, kontrolowane i podporządkowane ekosystemowi giganta. Boox działa zupełnie inaczej. Największą przewagą tych czytników pozostaje Android. I szczerze? Dla mnie to absolutny game changer.

Możliwość zainstalowania Legimi, Empik Go, Storytela, Pocketa czy praktycznie dowolnej aplikacji sprawia, że taki czytnik przestaje być jedynie „odtwarzaczem książek kupionych w jednym sklepie”. To bardziej mały tablet E-Ink nastawiony na czytanie. Zwłaszcza w Polsce ma to ogromne znaczenie, bo większość osób korzysta raczej z abonamentów niż kupowania pojedynczych e-booków w Amazonie. No i jest jeszcze jedna rzecz: skupienie.

To właśnie pole, na którym czytnik wygrywa z telefonem nie tylko dla mnie zresztą. Nie chodzi o ulgę dla oczu czy lepszą baterię, ale o święty spokój. Telefon stał się dziś urządzeniem do wszystkiego. Czytasz książkę i nagle wyskakuje Messenger. Potem Instagram. Potem powiadomienie z maila. Potem ktoś wrzucił rolkę z kotem. Pięć minut później nie pamiętasz nawet, o czym był poprzedni akapit. Czytnik działa inaczej.

Ekran E Ink nie bombarduje wzroku światłem jak smartfon, bateria wytrzymuje absurdalnie długo, a brak miliona rozpraszaczy sprawia, że człowiek naprawdę zanurza się w książce. I brzmi to może trochę dramatycznie, ale w 2026 roku możliwość skupienia się na jednej rzeczy zaczyna przypominać luksus premium.

Kindle może w końcu dostać konkurenta z prawdziwego zdarzenia



Poke 7 pojawia się dokładnie wtedy, kiedy powinien. Coraz więcej ludzi jest zmęczonych agresywnymi algorytmami, ciągłym scrollingiem i przebodźcowaniem. Czytniki e-booków wracają trochę jako forma cyfrowego „slow life”. Tyle że teraz użytkownicy nie chcą już urządzeń wyglądających jak sprzęt biurowy z 2014 roku. Właśnie dlatego kolorowe, bardziej stylowe podejście Booxa może okazać się strzałem w dziesiątkę. Bo jeśli mam codziennie nosić jakieś urządzenie w torbie albo trzymać je godzinami w dłoni, to fajnie byłoby, żeby nie wyglądało jak terminal płatniczy.

Amazon przez lata praktycznie nie miał poważnej konkurencji w mainstreamie. Kindle był po prostu „tym czytnikiem”. Tymczasem Boox coraz mocniej zaczyna przypominać markę dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej niż tylko podstawowego urządzenia do otwierania EPUB-ów. Lepsza otwartość systemu, większa swoboda, bardziej nowoczesny design i urządzenia, które nie wyglądają jak smutny kawałek plastiku — to naprawdę może trafić do młodszych użytkowników. Bo prawda jest taka, że czytniki e-booków od dawna nie były nudne technologicznie. Po prostu bardzo długo wyglądały, jakby bały się mieć jakąkolwiek osobowość.

Oczywiście, dla mnie papierowe książki nadal są numerem jeden, jednak należę do osób, które czytają sporo. W dodatku, czasem nie wiem, na co będę miała ochotę w weekend, więc zabranie ze sobą na wycieczkę czytnika jest łatwiejsze niż kilku książek. A z tym designem przyjemnością będzie trzymanie go w dłoniach. Umówmy się, wszyscy lubimy ładne rzeczy, nawet jeśli w ogóle nie wpływa to na samo działanie urządzenia. Teraz trzeba tylko poczekać na premierę i informacje o dostępności.

Źródło: Weibo