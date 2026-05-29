Najważniejszy metal nowoczesnego świata dostał ulepszenie. Wieczna miedź?

Miedź jest dokładnie takim materiałem, nad którym się specjalnie nie zastanawiamy. Jest to “ten metal” od przewodów, obwodów, uzwojeń, paneli słonecznych, centrów danych, radiokomunikacji i akumulatorów. Coś tak zwyczajnego, że łatwo wrzucić go do kategorii “infrastruktura”, a nie “technologia przyszłości”. Tyle że przyszłość nie rozegra się wyłącznie na poziomie nowych chipów i algorytmów, ale też przy pytaniu, jak tanio i trwale będziemy potrafili budować wszystko, co te chipy zasila, łączy i chłodzi.

Niebieski atrament, który robi z miedzi materiał przyszłości

Zespół związany z University of Maryland, Yale University i Lawrence Berkeley National Laboratory opracował płynny atrament reaktywny, który pozwala drukować miedziane ścieżki przewodzące na bardzo różnych powierzchniach, a przy tym ogranicza dwa klasyczne problemy miedzi, bo utlenianie i korozję. Praca ukazała się 14 maja 2026 roku w “Science” i została wybrana jako artykuł okładkowy. Za projektem stoją m.in. Shenqiang Ren, Liangbing Hu oraz Haimei Zheng, a sam rozwój tego rozwiązania trwał ponad dekadę.

Najważniejszy szczegół? Proces ten działa w temperaturze 150°C i w warunkach otoczenia, a więc bez konieczności uciekania w skrajnie wysokie temperatury albo agresywnie kontrolowane środowisko. Jest to bardzo istotne, bo w świecie elektroniki drukowanej liczy się nie tylko sam materiał, ale też kompatybilność z podłożem. Jeśli coś trzeba wypalać w temperaturach, których nie zniesie folia, papier, lekkie tworzywo albo elastyczny laminat, to takie rozwiązanie szybko zostaje zamknięte w niszy. Tutaj zaś miedź ma powstawać taniej, szybciej i z mniejszą ilością odpadów niż przy części tradycyjnych metod, takich jak galwanizacja czy chemiczne trawienie.

W demonstracjach naukowcy wydrukowali miedziane ścieżki dla ogniw słonecznych, płytek drukowanych, małych replik statuy Testudo oraz modeli wieży Eiffla. Tego typu demonstracje w materiałoznawstwie często pokazują, czy dana metoda działa wyłącznie na idealnie prostym pasku w laboratorium, czy ma szansę radzić sobie z bardziej zróżnicowaną geometrią. Jeszcze ciekawszy był zresztą test zanurzenia w wodzie morskiej, bo taki materiał miał pozostać nienaruszony aż przez sześć miesięcy.

Dlaczego to w ogóle jest ważne? Bo miedź to filar dzisiejszych czasów

Miedź ma świetną przewodność elektryczną i cieplną, jest tańsza od srebra i przemysł zna ją od podszewki. Problem w tym, że w elektronice drukowanej “miedź zamiast srebra” od dawna wyglądała jak obietnica z haczykiem. Srebro jest drogie, ale wygodne. Miedź jest tańsza i atrakcyjna, ale utlenia się znacznie chętniej, a cienka ścieżka przewodząca nie może sobie pozwolić na takie kaprysy. W makroskali patyna na dachu może wyglądać szlachetnie. W elektronice jest już przeszkodą, bo zmienia właściwości powierzchni, pogarsza kontakt i uderza w trwałość układu.

Właśnie dlatego to odkrycie warto czytać nie jako “miedź nie będzie zielona”, lecz jako próbę przesunięcia jej do miejsc, w których wcześniej za często przegrywała z droższymi materiałami lub bardziej skomplikowaną obróbką. Jeśli drukowane ścieżki miedziane będą jednocześnie przewodzące, odporne i możliwe do wytwarzania na szerokiej gamie powierzchni, to otworzy to drogę do tańszej elektroniki elastycznej, prostszych obwodów, czujników, modułów radiowych, elementów paneli słonecznych i części infrastruktury energetycznej.

Podobny kontekst przewijał się już przy alternatywach dla miedzi w lekkim okablowaniu, gdzie włókna z nanorurek węglowych zaczęły wyglądać sensownie w niszach, w których masa przewodu ma znaczenie. Tutaj jednak sytuacja jest odwrotna. Próba nie obejmuje bowiem zastępowania miedzi za wszelką cenę, a sprawienie, żeby mogła wejść tam, gdzie do tej pory sama sobie przeszkadzała.

Przyszłość może być drukowana

Najłatwiej byłoby napisać, że oto zaczyna się era drukowania elektroniki na wszystkim, ale to jeszcze odległa wizja. Drukowanie ścieżek przewodzących nie oznacza jeszcze bowiem drukowania pełnoprawnego procesora, gotowego modułu 5G albo elektroniki konsumenckiej w garażu. Między demonstracją laboratoryjną a masową produkcją jest cały pas problemów, bo powtarzalność, adhezja do różnych podłoży, kontrola grubości ścieżek, przewodność po tysiącach cykli termicznych, zgodność z istniejącymi liniami produkcyjnymi, niezawodność po latach pracy i koszt w realnej skali przemysłowej.

Mimo to uważam, że ta praca wpisuje się w jeden z najważniejszych kierunków rozwoju elektroniki – odchodzenie od myślenia o układzie jako sztywnej płytce zamkniętej w obudowie. Coraz częściej elektronika ma być dopasowana do powierzchni, zintegrowana z konstrukcją, naniesiona na folię, wpleciona w materiał, przyklejona do ciała, wbudowana w czujnik środowiskowy albo wydrukowana na elemencie, który nie przypomina klasycznej płytki PCB. Podobny kierunek widać przy elektronice dopasowującej się do kształtu oraz przy drukowaniu działającej elektroniki bez klasycznych półprzewodników.

Sześć miesięcy w wodzie morskiej wygląda bardzo dobrze jako test odporności, ale elektronika użytkowa, wojskowa, przemysłowa i energetyczna nie pracuje w jednym prostym scenariuszu. Czasem problemem jest sól, czasem wilgoć, czasem promieniowanie UV, czasem cykliczne nagrzewanie i chłodzenie, czasem drgania, a czasem zwykła chemia środowiska pracy. Innymi słowy, to nie koniec pracy specjalistów nad tym podejściem.

Nieprzypadkowo Ren i Hu współzałożyli startup NewCopper, który ma zająć się komercjalizacją tej technologii. Mówimy więc nie tylko o publikacji, lecz także o próbie przeniesienia procesu poza akademicką demonstrację, a to jest ten moment, w którym zaczyna się właściwa weryfikacja. Laboratorium wprawdzie pokazuje, że coś może działać, ale to rynek sprawdza, czy da się to produkować, używać na większą skalę i tym samym sprzedawać.

Źródła: UMD, Maryland Today