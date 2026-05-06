Epson dał mi właśnie solidny powód, by w końcu kupić projektor

Kup projektor Epson i odzyskaj część pieniędzy

W Polsce wspólne oglądanie meczów to niemal narodowa tradycja i chociaż sama nie jestem fanką tego sportu, czasem daję się porwać wspólnemu doświadczeniu, bo to po prostu fajna zabawa, takie kibicowanie w grupie. Chociaż w naszych salonach goszczą coraz większe telewizory, to wciąż nie mogą one równać się wielkością z projektorem. Dodatkowo tradycyjnego odbiornika zabierzemy do ogrodu czy na działkę, a projektor takich ograniczeń nie ma. Agata Zbrożek-Kościelny z Epson Polska podkreśla, że to idealny moment, by przekonać się, jak bardzo duży format zmienia percepcję sportu – czujemy się niemal jak część tłumu na trybunach, a nie ktoś, kto ogląda wydarzenie z własnej kanapy.

Teraz próg wejścia w ten świat jest niższy niż dotychczas, a to za sprawą akcji promocyjnej, trwającej od 1 maja do 31 lipca. Obejmuje ona urządzenia zakupione u autoryzowanych partnerów w Polsce i daje możliwość zwrotu środków. Wystarczy zarejestrować zakup online, a zwrot zostanie przelany bezpośrednio na konto bankowe. Maksymalna kwota, jaką można odzyskać, wynosi aż 2110 zł, co przy zakupie zaawansowanego sprzętu stanowi solidny zastrzyk gotówki, który można z powodzeniem wydać na inny sprzęt.

Oferta jest szeroka i obejmuje różne kategorie urządzeń:

Seria Lifestudio (modele EF-61W, EF-62B, EF-62N, EF-72): Kompaktowe projektory idealne do codziennej rozrywki i mniejszych przestrzeni.

Modele uniwersalne (EB-FH08, EB-FH18, EB-W55): Solidne propozycje do większych pomieszczeń.

Projektory laserowe klasy premium (EH-LS670 oraz flagowy EH-LS970): Urządzenia zapewniające najwyższą jasność i kinową skalę obrazu, objęte najwyższymi kwotami zwrotu.

Dlaczego warto postawić na Epson?

Na rynku dostępnych jest wiele projektorów, więc potrzeba trochę więcej niż sama promocja, by wybrać markę Epson. Na szczęście specyfikacja urządzeń dostarcza ich aż nadto. Firma od lat promuje technologię 3LCD, która w kontekście dynamicznych transmisji sportowych ma kluczowe znaczenie. Pozwala ona na realistyczne odwzorowanie barw i utrzymanie wysokiej jasności nawet w pomieszczeniach, których nie chcemy całkowicie zaciemniać. Podczas mundialowych emocji, gdzie liczy się każdy detal ruchu piłki, projektor potrafi rzucić obraz o przekątnej setek cali, zachowując przy tym pełną szczegółowość.

Oprócz wrażeń wizualnych, producent zwraca uwagę na praktyczność: dłuższą żywotność laserowych źródeł światła oraz energooszczędność, co w dłuższej perspektywie czyni z projektora oszczędną alternatywę dla ogromnych telewizorów.

A co z dźwiękiem? Nie ma się co martwić. Serię i Lifestudio zintegrowano z systemem dźwiękowym od Bose. Dzięki temu projektor przestaje być tylko „wyświetlaczem”, a staje się samowystarczalnym centrum multimedialnym, oferującym przestrzenny dźwięk, który oddaje klimat trybun. Kompaktowe rozmiary tych modeli sprawiają, że mogą one stać się również mobilnym towarzyszem wakacji – mecz czy film na ścianie domku letniskowego lub pod namiotem to teraz kwestia kilku chwil konfiguracji, która jest intuicyjna i prosta.

Teraz pozostaje tylko wybrać odpowiedni model pod nasze potrzeby i kupować. Czasu na zastanowienie jest sporo, tylko pamiętajcie, by pilnować terminów, bo te w końcu miną, a szkoda zmarnować taką okazję.

Źródło: Epson