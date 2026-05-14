Fizycy chyba nigdy nie przestaną zaskakiwać. Wykorzystali lustra plazmowe i wystrzelili potężne wiązki

Lustra plazmowe kluczem do uzyskania silnych wiązek

Najważniejszym elementem tego eksperymentu było zastosowanie lustra plazmowego, które pozwala skupić i wzmocnić wiązkę laserową do ekstremalnych wartości. Tradycyjne układy laserowe mają swoje ograniczenia w zakresie natężenia i stabilności wiązki, jednak lustra plazmowe działają w zupełnie inny sposób: wykorzystują plazmę jako medium, które odbija i wzmacnia laser, minimalizując straty energii i zwiększając kontrolę nad kształtem oraz kierunkiem wiązki.

Technologia ta umożliwia tworzenie światła o natężeniu miliony razy większym niż to, które występuje na powierzchni Słońca. Naukowcy podkreślają, iż takie warunki pozwalają na przeprowadzanie eksperymentów, które do tej pory były jedynie teoretycznym konceptem. Zastosowania obejmują badania nad fundamentalnymi interakcjami materii oraz energii, symulowanie procesów zachodzących we wnętrzach gwiazd, a także eksperymenty w fizyce wysokich energii, które mogą przybliżyć naukowców do zrozumienia natury cząstek elementarnych.

Realny potencjał dotyczy też badań nad ekstremalną materią. Intensywne wiązki laserowe mogą wytwarzać pola elektromagnetyczne tak potężne, że atomy i cząstki subatomowe zachowują się w sposób niemożliwy do zaobserwowania w zwykłych warunkach laboratoryjnych. Pozwala to na eksplorację stanów skupienia materii, które istnieją w naturze tylko w najbardziej ekstremalnych środowiskach, takich jak wnętrza gwiazd neutronowych bądź zjawiska związane z czarnymi dziurami.

Co możemy z tym realnie zrobić?

Opracowanie ultramocnych wiązek laserowych jest również krokiem milowym w kierunku nowych technologii energetycznych. Intensywne wiązki światła mogą posłużyć do badań nad fuzją jądrową, w której energia jest wytwarzana w procesie podobnym do tego, który napędza Słońce. Kontrolowane wykorzystanie takiej energii mogłoby w przyszłości dostarczyć niemal nieograniczonego źródła czystej energii, zmieniając sposób, w jaki ludzkość zaspokaja swoje potrzeby energetyczne.

Poza tym muszą wspomnieć o badaniach nad nowymi rodzajami laserów i komunikacji optycznej, w tym w systemach, które wymagają niezwykle precyzyjnego kierowania wiązką światła na bardzo duże odległości. Precyzja i moc tych laserów otwiera drzwi do zastosowań w astronomii, telekomunikacji oraz eksperymentach testujących granice fizyki klasycznej oraz kwantowej. W ogólnym rozrachunku takie eksperymenty z ultramocnymi wiązkami światła pokazują, jak szybki jest postęp technologii laserowej i jak bardzo zbliżamy się do możliwości badania zjawisk, które do niedawna były poza zasięgiem laboratoriów.

Źródło: Nature