Huawei wybrało najlepsze startupy AgriTech w Polsce. AI i drony wchodzą do rolnictwa

Podczas gali finałowej poznaliśmy zwycięzców jubileuszowej edycji programu. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 150 tys. zł zdobył startup Nirby, rozwijający system do precyzyjnego zarządzania gospodarstwem z wykorzystaniem danych satelitarnych, autonomicznych dronów oraz algorytmów AI. Drugie miejsce zajęła Biostra, tworząca technologię przetwarzania bioodpadów w certyfikowane nawozy organiczno-mineralne wspierające poprawę jakości gleby, retencję wody oraz redukcję emisji CO₂. Startup otrzymał 100 tys. zł nagrody.

Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media

Na trzecim miejscu uplasował się PeptechLab, który rozwija rozwiązania biotechnologiczne wykorzystujące peptydy oraz ochronne nanokapsułki do eliminacji antybiotyków i pestycydów z łańcucha produkcji żywności. Nagroda dla startupu wyniosła 50 tys. zł.

AgriTech coraz ważniejszy dla polskiego rynku

Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge przyciągnęła rekordową liczbę startupów rozwijających technologie dla sektora rolno-spożywczego. Finaliści prezentowali projekty związane m.in. z automatyzacją rolnictwa, analizą danych, biotechnologią czy zrównoważoną produkcją żywności. Konkurs składał się z kilku etapów — od analizy zgłoszeń i wyboru najbardziej obiecujących projektów, przez pracę nad zadaniami konkursowymi, aż po finałowe prezentacje przed kapitułą złożoną z ekspertów reprezentujących biznes, naukę oraz sektor publiczny.

Pięć edycji Huawei Startup Challenge pokazało, jak dynamicznie rozwija się polski ekosystem startupów i jak duży potencjał mają innowacje tworzone przez rodzime, młode firmy technologiczne. Tegoroczna odsłona programu jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ skupia się na sektorze rolno-spożywczym – obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnego funkcjonowania państwa. Poziom projektów zgłoszonych do konkursu był w tym roku niezmiennie wysoki i potwierdził, że polskie startupy coraz odważniej rozwijają technologie, które mogą realnie wspierać transformację nowoczesnego rolnictwa. Serdecznie gratuluję wszystkim finalistom, a szczególnie laureatom tej wyjątkowej, jubileuszowej edycji. Cieszymy się, że Huawei Startup Challenge pozostaje miejscem, w którym młode firmy mogą prezentować swoje pomysły, zdobywać doświadczenie i budować wartościowe relacje z ekspertami, inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Życzę wszystkim finalistom, aby ich projekty już wkrótce były znane całemu polskiemu rolnictwu – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska.

Jak podkreślają organizatorzy, coraz większą rolę odgrywają rozwiązania oparte na analizie danych, sztucznej inteligencji oraz automatyzacji procesów. Widać to szczególnie w sektorze rolnym, który jeszcze do niedawna był kojarzony głównie z tradycyjnymi metodami pracy.

Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media

Rolnictwo przez lata było postrzegane jako sektor oparty głównie na doświadczeniu i tradycji, ale dziś coraz wyraźniej widać, że jego przyszłość będzie budowana przez technologię, dane i automatyzację. Startupy, które zobaczyliśmy w tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge, rozumieją to bardzo dobrze. Co ważne, wiele z tych projektów powstaje z myślą o realnych wdrożeniach i konkretnych problemach sektora rolno-spożywczego, a nie wyłącznie o samej technologii. To pokazuje, że polski ekosystem AgriTech dojrzewa i zaczyna tworzyć rozwiązania, które mogą konkurować nie tylko lokalnie, ale również międzynarodowo. Bezpieczeństwo żywnościowe to nasze zdrowie i niezależność – i właśnie dlatego warto te startupy wspierać i w nie inwestować. Dane i projekty, które widzimy, pokazują, że AgriTech w Polsce rośnie konsekwentnie – powiedział Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Nagrody specjalne i wyróżnienia

Podczas gali przyznano również Nagrodę Publiczności ufundowaną przez firmę Karmnik, która trafiła do startupu Nirby.

Partnerzy oraz patroni konkursu wręczyli także wyróżnienia specjalne:

Federacja Przedsiębiorców Polskich nagrodziła startup Nirby,

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny wyróżnił Projekt Gizmo,

Innotech4Life przyznało nagrodę startupowi PeptechLab.

Organizatorzy podkreślają, że Huawei Startup Challenge ma być nie tylko konkursem, ale również przestrzenią do budowania relacji pomiędzy startupami, inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęły m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Business Centre Club oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nasz Focus był patronem medialnym, razem z innymi redakcjami technologicznymi, biznesowymi oraz branżowymi.

Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge pokazuje, że polski sektor AgriTech przestaje być niszową ciekawostką, a zaczyna wyrastać na jeden z najciekawszych kierunków rozwoju technologii. Jeszcze kilka lat temu AI w rolnictwie brzmiało jak futurystyczna wizja, dziś startupy wykorzystują drony, dane satelitarne czy biotechnologię do rozwiązywania bardzo konkretnych problemów związanych z nawożeniem, jakością gleby czy bezpieczeństwem żywności.

Co jednak ważniejsze – większość tych projektów nie powstaje „dla samej technologii”, ale z myślą o realnym wdrożeniu i codziennych wyzwaniach gospodarstw. Patrząc na tempo rozwoju podobnych rozwiązań, trudno oprzeć się wrażeniu, że przyszłość rolnictwa będzie budowana nie tylko przez ciężki sprzęt, ale również przez algorytmy, automatykę i analizę danych.