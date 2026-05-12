Gemini wchodzi wszędzie. Android 17 to najbardziej ambitny projekt Google od lat

Gigant z Mountain View zaprezentował właśnie przyszłość Androida, w której AI przestaje być dodatkiem wrzuconym do prezentacji marketingowej. Teraz staje się fundamentem całego ekosystemu Google.

Gemini Intelligence ma być nową warstwą Androida

Największą nowością jest bez wątpienia Gemini Intelligence. To nie jest już zwykły chatbot pokroju „zadaj pytanie i dostań odpowiedź”. Google buduje z Gemini coś znacznie większego — systemową warstwę AI działającą praktycznie wszędzie. Nowość zadebiutuje latem 2026 roku, początkowo na Pixelach 10 i Samsungach Galaxy S26. Najbardziej rzuca się w oczy to, jak mocno Gemini zaczyna ingerować w codzienne korzystanie z telefonu. AI będzie mogło wykonywać wieloetapowe zadania między aplikacjami. W praktyce oznacza to choćby możliwość zamówienia Ubera, znalezienia dokumentu w Gmailu czy dodania produktów do koszyka bez konieczności ręcznego przeklikiwania się przez kolejne ekrany.

Google mocno stawia też na tzw. kontekst wizualny. Jeśli przytrzymamy przycisk zasilania nad listą zakupów w notatniku, Gemini będzie mogło automatycznie stworzyć koszyk zakupowy w aplikacji dostawczej. Zdjęcie broszury wycieczki? AI znajdzie podobną ofertę online. Brzmi momentami absurdalnie futurystycznie, ale jednocześnie bardzo „google’owo”. Firma od dawna próbuje skrócić drogę między „mam potrzebę” a „mam rozwiązanie”.

W końcu normalne dyktowanie głosowe

Jedną z tych funkcji, które mogą wydawać się małe, ale w praktyce zrobią ogromną różnicę, jest Rambler w Gboardzie. Google najwyraźniej w końcu zaakceptował fakt, że ludzie nie mówią jak perfekcyjne roboty z reklam. Można robić pauzy, jąkać się, zmieniać zdanie w trakcie zdania, wrzucać „yyy” i „eee”, a AI zamieni to w płynny, sensowny tekst. Do tego dochodzi płynne mieszanie języków w jednej wypowiedzi, co akurat w Polsce może być wyjątkowo przydatne, bo umówmy się — połowa ludzi pracujących w technologii mówi dziś hybrydą polsko-angielską

Chrome zaczyna być osobistym asystentem internetu

Gigant mocno przebudowuje też Chrome’a na Androidzie. Przeglądarka ma przestać być wyłącznie miejscem do otwierania stron, a zacząć działać bardziej jak aktywny asystent. AI będzie mogło automatycznie wykonywać zadania w tle: rezerwować parking, umawiać wizyty czy aktualizować zamówienia w sklepach internetowych. Bardzo ciekawie wygląda też integracja z usługami Google. Przepis znaleziony w internecie? Składniki jednym kliknięciem trafią do Google Keep. Wydarzenie na stronie? Od razu dodasz je do kalendarza bez kopiowania informacji między aplikacjami. Do tego dochodzi Nano Banana — narzędzie AI do edycji grafiki bezpośrednio w przeglądarce. Można np. umeblować pusty pokój ze zdjęcia albo automatycznie zamienić ścianę tekstu w infografikę.

Android Auto przechodzi największą zmianę od lat

Spore nowości trafiają też do samochodów. Android Auto dostanie nowy wygląd Material 3 Expressive, widżety i mapy wyświetlane od krawędzi do krawędzi. Google mocno rozwija też nawigację 3D. Budynki, sygnalizacja świetlna i wskazówki pasa ruchu mają wyglądać znacznie bardziej realistycznie. W samochodach z Google Built-in pojawi się nawet funkcja Live Lane Guidance, wykorzystująca kamerę auta do podpowiadania, na którym pasie aktualnie się znajdujemy. To brzmi jak coś pomiędzy Android Auto a początkiem półautonomicznego systemu jazdy.

Google dorzuca też bardziej rozbudowaną rozrywkę. Podczas postoju albo ładowania będzie można oglądać wideo w 60 fps, a po ruszeniu obraz automatycznie przejdzie w tryb audio. Do tego wsparcie Dolby Atmos i nowe funkcje Gemini, które będą mogły np. znaleźć adres spotkania w mailach i jednym kliknięciem wysłać go znajomym.

Google chce też pomóc twórcom

Android 17 dostanie kilka funkcji mocno skierowanych do twórców internetowych i social mediów. Pojawi się Screen Reactions, czyli łatwe nagrywanie reakcji kamerą podczas rejestrowania ekranu. Instagram dostanie lepszą obsługę aparatów — Ultra HDR, Night Sight i stabilizację bezpośrednio w aplikacji. Firma pokazało też narzędzia AI do usuwania niechcianych dźwięków z filmów, takich jak wiatr czy hałas uliczny.

Nawet cyfrowy dobrostan dostał AI

Nie zapomniano też o ulubionym motywie giganta, czyli walce z uzależnieniem od smartfonów. Nowa funkcja Pause Point ma wymuszać krótką pauzę przed otwarciem „rozpraszających aplikacji”. Dosłownie. System pokaże 10-sekundowy ekran zachęcający do oddechu albo refleksji przed wejściem np. na TikToka czy Instagrama. Nie wiem, czy to faktycznie powstrzyma ludzi przed doomscrollingiem, ale sam fakt, że Google zaczyna przyznawać, iż aplikacje są projektowane do pochłaniania naszej uwagi, jest dość wymowny.

Googlebooki wyglądają jak odpowiedź na MacBooki

Jedną z największych niespodzianek były Googlebooki — nowa kategoria laptopów projektowanych od początku pod Gemini Intelligence. Google najwyraźniej chce zrobić dokładnie to, co Apple zrobił ze swoimi MacBookami po przejściu na Apple Silicon: stworzyć sprzęt budowany wokół AI. Najciekawiej zapowiada się funkcja Magic Pointer. Kursor ma reagować kontekstowo na to, co widzimy na ekranie. Najedziesz na datę w mailu? System zaproponuje stworzenie wydarzenia. Zaznaczysz zdjęcie kanapy i salonu? AI przygotuje wizualizację aranżacji. Do tego dochodzi głęboka integracja z Androidem — uruchamianie aplikacji telefonu bezpośrednio na laptopie czy błyskawiczny dostęp do plików smartfona.

Android przestaje być tylko systemem

Po tych wszystkich zapowiedziach mam wrażenie, że Google próbuje zrobić coś dużo większego niż kolejną aktualizację Androida. Firma chce, żeby telefon, laptop, samochód i przeglądarka zaczęły działać jak jeden organizm sterowany przez AI. I chyba właśnie to jest najważniejsza zmiana.

Jeszcze rok czy dwa lata temu sztuczna inteligencja była dodatkiem. Teraz zaczyna być „warstwą pośrednią” między nami a technologią. Coraz rzadziej będziemy sami klikać, filtrować i szukać. Zamiast tego zaczniemy po prostu mówić, czego potrzebujemy, a system zrobi resztę za nas. Pytanie tylko, czy faktycznie chcemy oddać technologii aż tyle kontroli nad codziennymi rzeczami. Bo Google właśnie bardzo wyraźnie pokazuje, że taki dokładnie ma plan.