Hybrid Hammer Action i Spatial Sound System – sprawdzamy technologiczną ofensywę Casio

Dzisiejsze Casio to potężny gracz w segmencie instrumentów profesjonalnych, który dzięki ogromnemu zapleczu technologicznemu stworzył procesory dźwięku i mechanizmy klawiatury rzucające wyzwanie legendarnym markom akustycznym. To nie są już zabawki – to zaawansowane komputery muzyczne zamknięte w obudowach fortepianów, które zdobywają uznanie w konserwatoriach i studiach nagraniowych na całym świecie.

Przyjrzeliśmy się ofercie marki, by wyłonić pięć modeli z najlepszym stosunkiem jakości do ceny i możliwościami technologicznymi.

1. Najlepsze na start i do nauki: Casio Privia PX-S1100

Dlaczego warto: Model ten to inżynieryjny majstersztyk w kategorii “Slim”. Jest to najsmuklejsze pianino cyfrowe z klawiaturą młoteczkową na świecie. Mimo kompaktowej obudowy, Casio upchnęło tu zaawansowany procesor Multi-dimensional Morphing AiR, który generuje bogate rezonanse strun i obudowy. Kluczowym argumentem dla początkujących jest współpraca z darmową aplikacją Casio Music Space, która zmienia naukę w interaktywne doświadczenie przypominające grę rytmiczną.

Dla kogo: Idealny wybór dla studentów, osób z ograniczoną przestrzenią mieszkalną oraz uczniów szkół muzycznych, którzy potrzebują instrumentu mobilnego (11,2 kg), ale oferującego autentyczny opór klawiszy znany z instrumentów akustycznych.

2. Najlepszy stosunek ceny do jakości: Casio CDP-S160

Dlaczego warto: Seria CDP (Compact Digital Piano) to odpowiedź Casio na potrzeby budżetowe bez drastycznych kompromisów jakościowych. Model S160 wyróżnia się technologią Scalded Hammer Action II, która dba o to, by dolne rejestry były odczuwalnie cięższe od górnych – dokładnie tak jak w prawdziwym fortepianie. Co istotne w dobie pracy hybrydowej, instrument może być zasilany bateryjnie, co czyni go najbardziej niezależnym energetycznie modelem w zestawieniu.

Dla kogo: Dla hobbystów, którzy szukają solidnego “workhorse’a” do 2500 zł. To świetna propozycja dla osób powracających do pasji po latach, które nie chcą inwestować fortuny w pierwszy instrument.

3. Najlepsze do nowoczesnego wnętrza (Home Design): Casio Privia PX-S7000

Dlaczego warto: To flagowy model z serii Privia, który zdobył nagrody za design (m.in. iF Design Award). Casio zerwało tu z nudną estetyką “czarnej skrzynki”. PX-S7000 to mebel premium z przezroczystym pulpitem i unikalnym kolorem Harmonious Mustard. Pod maską kryje się jednak potężna technologia: system 4 głośników działających w technologii Spatial Sound System, które można skonfigurować w zależności od tego, czy pianino stoi pod ścianą, czy na środku pokoju. Hybrydowa klawiatura (drewniano-żywiczna) zapewnia feeling bliski instrumentom koncertowym.

Dla kogo: Dla estetów, architektów wnętrz oraz profesjonalistów, którzy szukają instrumentu będącego centralnym punktem salonu, oferującego jednocześnie bezkompromisowe brzmienie i nowoczesną łączność Bluetooth Audio/MIDI.

4. Wybór profesjonalisty (Moc obliczeniowa): Casio Celviano AP-750

Dlaczego warto: AP-750 to nowa generacja serii Celviano, korzystająca z procesora AiR Grand Sound Source. Co to oznacza w praktyce? Casio nawiązało współpracę z legendarną marką C. Bechstein, by cyfrowo odwzorować brzmienie trzech najsłynniejszych fortepianów świata: berlińskiego, hamburskiego i paryskiego. Unikalną funkcją jest Visual Information Bar – dyskretny panel LED na przedzie instrumentu, który wizualizuje dynamikę uderzenia i tempo, co jest nieocenionym narzędziem przy pracy nad techniką wykonawczą.

Dla kogo: Dla zaawansowanych pianistów i nauczycieli, którzy potrzebują stabilnego instrumentu stacjonarnego o potężnym nagłośnieniu (system 4-kanałowy, 8 głośników), zdolnego wypełnić dźwiękiem duży salon lub salę wykładową.

5. Ultymatywna technologia (Hybryda): Casio Celviano Grand Hybrid GP-510

Dlaczego warto: To okręt flagowy, który niemal zaciera granicę między światem cyfrowym a analogowym. GP-510 posiada pełnowymiarową, drewnianą mechanikę klawiatury Natural Grand Hammer Action, identyczną jak w fortepianach koncertowych C. Bechstein (klawisze przechodzą przez całą długość mechanizmu). Brak strun rekompensuje zaawansowany system algorytmów obliczających rezonans w czasie rzeczywistym. To komputer kwantowy w obudowie fortepianu, który reaguje na najmniejsze muśnięcie klawisza.

Dla kogo: Dla najbardziej wymagających wirtuozów i konserwatoriów muzycznych. To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć “dotyk” prawdziwego fortepianu, ale potrzebują wyjść liniowych, możliwości nagrywania USB i braku konieczności strojenia instrumentu przez profesjonalistę.

Casio przestało być graczem drugoplanowym. Dzięki agresywnemu rozwojowi własnych procesorów DSP i odwadze w projektowaniu obudów, marka ta oferuje dziś zaskakująco dużo “technologii w technologii”.