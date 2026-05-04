Jaka drukarka atramentowa w 2026 roku?

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki atramentowej?

Wybór drukarki atramentowej nie powinien ograniczać się do ceny zakupu. Kluczowe znaczenie ma kompatybilność z systemami operacyjnymi oraz urządzeniami mobilnymi. W 2026 roku standardem jest wsparcie dla systemów Windows, macOS, Android i iOS, a także bezproblemowa integracja z usługami chmurowymi.

Drugim istotnym elementem pozostaje komunikacja. Nowoczesne drukarki oferują Wi-Fi w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz oraz zabezpieczenia WPA3, jakie są zgodne z najnowszymi routerami z Wi-Fi 7. Takie rozwiązanie zapewnia stabilne połączenie i bezpieczeństwo danych. Możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfona eliminuje konieczność korzystania z komputera i przyspiesza codzienne zadania. Drukarka z Wi-Fi to realna korzyść i standard, a nie drogi i niepotrzebny dodatek.

Nie można pominąć wydajności. Prędkość druku, czas wydruku pierwszej strony oraz miesięczne obciążenie mają wpływ na użytkowanie. W warunkach domowych wystarczające są urządzenia oferujące kilkanaście stron na minutę, natomiast w pracy biurowej liczy się wyższa wydajność i wyposażenie w zbiorniki na tusz, które realnie wpływają na obniżenie kosztu posiadania.

I te właśnie koszty eksploatacji pozostają jednym z najważniejszych aspektów. Nowoczesne systemy zasilania tuszem, w tym zbiorniki wielokrotnego napełniania, pozwalają znacząco ograniczyć wydatki na materiały eksploatacyjne. W efekcie koszt jednej strony jest niski, a użytkownik nie musi często wymieniać wkładów.

W przypadku drukarek atramentowych ogólnie należy spojrzeć również przez pryzmat funkcjonalności. Dobrze, jeśli urządzenie jest też wielofunkcyjne i posiada skaner, kopiarkę czy nawet faks. Drukarka atramentowa to dodatkowo obniżenie względem lasera rachunków za prąd. Ten aspekt jest bardzo ważny, szczególnie w małych firmach i domowych biurach.

Drukarka laserowa czy atramentowa? Dlaczego atrament?

Porównanie technologii laserowej i atramentowej od lat budzi dyskusje, jednak w 2026 roku w zastosowaniach domowych przewaga atramentu jest wyraźna. Drukarki atramentowe oferują lepszą jakość wydruku zdjęć i grafiki, bardziej naturalne odwzorowanie kolorów oraz większą elastyczność zastosowań.

Wbrew dawnym opiniom koszty eksploatacji nie muszą być wysokie. Modele wyposażone w nowoczesne systemy podawania tuszu pozwalają drukować bardzo tanio, zwłaszcza przy większych wolumenach. W wielu przypadkach koszt strony jest niższy niż w drukarkach laserowych.

Atrament lepiej sprawdza się także w środowisku domowym ze względu na niższy koszt zakupu urządzenia oraz cichszą pracę. Brak konieczności nagrzewania zespołu grzewczego przekłada się na mniejsze zużycie energii i szybsze rozpoczęcie drukowania.

Budowa drukarki atramentowej. Jak działa?

Drukarka atramentowa działa na zasadzie nanoszenia mikroskopijnych kropli tuszu na papier. Głowica drukująca porusza się nad kartką, precyzyjnie aplikując atrament w odpowiednich miejscach. W zależności od technologii wykorzystywane są różne metody wyrzutu kropli, jednak efekt końcowy pozostaje podobny.

Nowoczesne konstrukcje wykorzystują kilka kolorów tuszu, co pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu oraz płynne przejścia tonalne. Systemy zarządzania atramentem kontrolują jego zużycie i dbają o równomierne rozprowadzanie.

Ważnym elementem jest także mechanizm transportu papieru oraz moduły dodatkowe, takie jak skaner czy automatyczny podajnik dokumentów. W urządzeniach wielofunkcyjnych wszystkie te elementy współpracują ze sobą, tworząc uniwersalne narzędzie do pracy i użytku domowego.

Jak dbać o drukarkę atramentową?

Regularne korzystanie z drukarki atramentowej pomaga utrzymać jej sprawność. Długie przerwy mogą prowadzić do zasychania tuszu w głowicy, dlatego warto wykonywać choćby krótkie wydruki co pewien czas.

Istotne jest również korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, bo i jakość tuszu ma wpływ na trwałość urządzenia oraz jakość wydruków. Czyszczenie głowicy oraz aktualizacje oprogramowania to kolejne elementy, o których nie należy zapominać. Wiele nowoczesnych modeli wykonuje część tych czynności automatycznie, ograniczając konieczność ingerencji użytkownika.

Jaka drukarka atramentowa do domu?

W warunkach domowych najlepiej sprawdzają się niewielkie urządzenia wielofunkcyjne, które łączą w sobie drukowanie, skanowanie i kopiowanie. To rozwiązanie uniwersalne, szczególnie gdy drukarka ma służyć całej rodzinie – zarówno do nauki, pracy zdalnej, jak i okazjonalnego drukowania dokumentów czy zdjęć. W tej kategorii dobrze odnajdują się modele z serii Canon PIXMA TS4150i, TS6550i oraz TS7550i, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych poziomach intensywności użytkowania.

Jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze drukarki do domu jest szybkość działania oraz wygoda obsługi. Współczesne urządzenia atramentowe, takie jak wspomniane modele, są przygotowane do pracy niemal natychmiast po uruchomieniu. Zastosowane rozwiązania technologiczne skracają czas oczekiwania na pierwszą stronę, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy drukujemy pojedyncze dokumenty „na szybko” (nawet 7,5 sekundy od wysłania żądania druku).

Ważnym aspektem jest także integracja z domowym środowiskiem cyfrowym. Nowoczesne drukarki z tej serii obsługują łączność Wi-Fi, w tym sieci działające w dwóch pasmach, co pozwala na bardziej stabilne połączenie z routerem. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnych, które umożliwiają drukowanie i skanowanie bezpośrednio ze smartfona, a także wygodne zarządzanie urządzeniem bez konieczności używania komputera. W wyższych modelach proces konfiguracji został dodatkowo uproszczony dzięki możliwości szybkiego parowania przy użyciu kodu QR z wyświetlacza.

Nie bez znaczenia pozostaje również jakość wydruków. Dzięki zastosowaniu technologii precyzyjnego nanoszenia atramentu oraz pigmentowego czarnego tuszu, tekst jest wyraźny i czytelny, nawet przy małych rozmiarach czcionki. Z kolei wydruki kolorowe – w tym zdjęcia i grafiki – cechują się dobrym odwzorowaniem barw i odpowiednim poziomem kontrastu. To sprawia, że urządzenia te dobrze sprawdzają się nie tylko w pracy biurowej, ale także w domowych projektach kreatywnych.

Jeśli chodzi o konkretne modele, Canon PIXMA TS4150i to najbardziej podstawowa i kompaktowa propozycja. Została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy drukują sporadycznie i potrzebują prostego, niezawodnego urządzenia. Oferuje wszystkie kluczowe funkcje – drukowanie, skanowanie i kopiowanie – a jej niewielkie rozmiary pozwalają łatwo dopasować ją do ograniczonej przestrzeni.

Canon PIXMA TS6550i to model bardziej zaawansowany, który oferuje dodatkowe udogodnienia zwiększające komfort codziennej pracy. Wyposażono go niewielki ekran OLED, który ułatwia nawigację po ustawieniach urządzenia. Całość uzupełnia jeszcze prostsza konfiguracja oraz lepsza integracja z urządzeniami mobilnymi, co sprawia, że jest to dobry wybór dla osób drukujących częściej.

Najwyżej w tej serii plasuje się Canon PIXMA TS7550i, skierowany do użytkowników o większych wymaganiach. Jego największym atutem jest automatyczny podajnik dokumentów (ADF), który znacząco usprawnia skanowanie i kopiowanie wielostronicowych materiałów. Dzięki temu urządzenie lepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy drukarka jest wykorzystywana intensywnie, na przykład w pracy z dokumentami lub przy większej liczbie zadań wykonywanych jednocześnie.

Cała linia tworzy spójny zestaw urządzeń, w którym każdy kolejny model oferuje dodatkowe możliwości. TS4150i to rozwiązanie podstawowe i ekonomiczne, TS6550i zapewnia większą wygodę i nowoczesne funkcje, a TS7550i odpowiada na potrzeby bardziej wymagających użytkowników, łącząc automatyzację z wysoką funkcjonalnością. Dzięki temu łatwo dobrać model dopasowany do własnych potrzeb, bez przepłacania za nieużywane funkcje.

Do 16.05 trwa promocja cashback na wybrane modele PIXMA dostępne w autoryzowanej dystrybucji. PIXMA TS4150i pozwala uzyskać zwrot 40 zł przy cenie 219 zł. PIXMA TS6550i objęta jest zwrotem 60 zł przy sugerowanej cenie producenta 259 zł. PIXMA TS7550i oferuje 100 zł zwrotu przy cenie 449 zł.

Jaka drukarka atramentowa do małego biura lub home office?

W pracy zdalnej oraz w małych firmach kluczowe znaczenie mają wydajność, szybkość działania oraz niski koszt eksploatacji. Standardowe drukarki domowe często nie spełniają tych wymagań przy większej liczbie dokumentów, dlatego coraz częściej wybierane są urządzenia z systemem zbiorników atramentu. W tym segmencie wyróżniają się Canon MAXIFY GX4040 oraz Canon MAXIFY GX6140, które łączą funkcje wielofunkcyjne z bardzo niskim kosztem druku i wysoką niezawodnością.

Oba modele należą do serii urządzeń wielofunkcyjnych MegaTank, które wykorzystują uzupełniane zbiorniki z atramentem zamiast klasycznych kartridży. Dzięki temu możliwe jest drukowanie tysięcy stron przy bardzo niskim koszcie jednostkowym, co ma szczególne znaczenie w środowisku biurowym. Wspólną cechą jest także obsługa druku, kopiowania i skanowania, a w przypadku GX4040 również faksu. Urządzenia oferują automatyczny druk dwustronny oraz podajniki ADF, które usprawniają pracę z dokumentami wielostronicowymi.

W obu modelach istotna jest również szeroka łączność obejmująca WiFi, Ethernet oraz obsługę druku mobilnego poprzez Apple AirPrint i Mopria. Użytkownik może pracować z różnych urządzeń, takich jak laptop, smartfon czy tablet, bez konieczności korzystania z kabli. Dodatkowo dostępne są funkcje skanowania do folderów sieciowych, poczty e mail oraz chmury, co ułatwia digitalizację i organizację dokumentów w pracy zdalnej.

Wspólnym elementem jest także ekran dotykowy o przekątnej 6,9 cm, który zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia oraz szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Drukarki obsługują szeroką gamę nośników, od standardowego papieru biurowego, przez papier fotograficzny, aż po koperty i materiały specjalistyczne, co zwiększa ich uniwersalność w codziennym użytkowaniu.

Canon MAXIFY GX4040 to model przeznaczony do domowego biura i pracy hybrydowej. Oferuje drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faks, a także automatyczny podajnik dokumentów ADF na 35 arkuszy, który usprawnia pracę z wielostronicowymi dokumentami. Prędkość druku wynosi około 18 stron na minutę w czerni i 13 stron w kolorze, co wystarcza do codziennych zadań biurowych. Urządzenie obsługuje WiFi, Ethernet oraz standardy druku mobilnego, dzięki czemu umożliwia wygodne korzystanie z różnych urządzeń. Istotną rolę odgrywa technologia MegaTank, która pozwala na bardzo wysoką wydajność atramentu i znaczące obniżenie kosztów druku.

Canon MAXIFY GX6140 jest skierowany do nieco większych firm, w których obciążenie drukiem jest wyraźnie większe. Oferuje wyższą prędkość pracy na poziomie około 24 stron na minutę w czerni oraz 15,5 strony w kolorze, a także bardziej rozbudowaną obsługę papieru z podajnikiem ADF na 50 arkuszy i większą pojemnością podajników. Urządzenie lepiej sprawdza się w pracy zespołowej dzięki rozbudowanym funkcjom sieciowym oraz zabezpieczeniom, takim jak WPA3 i TLS, które wspierają bezpieczne przetwarzanie dokumentów w środowisku firmowym. Możliwość integracji z infrastrukturą IT ułatwia zarządzanie urządzeniem w biurze.

Warto pamiętać, że aktualnie Canon prowadzi promocję na polecane przez nas modele MAXIFY. Do 16.05 przy zakupie w autoryzowanej dystrybucji dostępny jest cashback. MAXIFY GX4040 objęty jest zwrotem 200 zł przy sugerowanej cenie producenta 1499 zł. MAXIFY GX6140 również oferuje 200 zł zwrotu, a jego cena sugerowana wynosi 2199 zł.



Podsumowanie

W 2026 roku drukarki atramentowe stanowią najlepszy wybór do domu. Oferują wysoką jakość wydruku, szeroką kompatybilność oraz wygodną obsługę bezprzewodową. Nowoczesne rozwiązania w zakresie zasilania tuszem pozwalają znacząco obniżyć koszty eksploatacji, dzięki czemu użytkownik może drukować więcej i taniej.

Modele takie jak Canon Pixma TS4150i, TS6550i i TS7550i pokazują, że nawet niedrogie urządzenia mogą być funkcjonalne i wygodne w codziennym użytkowaniu. W przypadku pracy zdalnej lub małego biura warto sięgnąć po bardziej wydajne konstrukcje z serii MAXIFY.

Atrament przestaje być zatem kompromisem i staje się świadomym wyborem. W zastosowaniach domowych i małych firmach to rozwiązanie, które łączy jakość, wygodę i ekonomię użytkowania.