Jaka drukarka do biura w 2026 roku?

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki do małej firmy?

W przypadku niewielkich firm drukarka biurowa powinna gwarantować stabilną i bezproblemową pracę przy regularnym obciążeniu. Istotne jest, aby urządzenie było przystosowane do drukowania dużej liczby dokumentów w skali miesiąca i roku, bez utraty jakości oraz bez konieczności częstych interwencji serwisowych.

Znaczenie ma także tempo pracy, zarówno pod względem liczby stron drukowanych w ciągu minuty, jak i czasu potrzebnego na uzyskanie pierwszego wydruku. W środowisku, gdzie dokumenty są przygotowywane i drukowane na bieżąco, każda oszczędność czasu przekłada się na większą efektywność zespołu. Automatyczne drukowanie dwustronne pozwala ograniczyć zużycie papieru i obniżyć koszty operacyjne, więc dobrze, aby drukarka oferowała taką funkcję.

Nie mniej ważna jest obsługa papieru oraz funkcjonalność skanera. Automatyczny podajnik dokumentów znacząco przyspiesza operowanie większych partii materiałów. Pojemne kasety na papier oraz możliwość pracy na różnych typach nośników zwiększają uniwersalność urządzenia.

W kontekście infrastruktury IT kluczowe pozostają opcje komunikacji. Obsługa sieci przewodowej i bezprzewodowej, zgodność z popularnymi protokołami oraz dostęp do funkcji chmurowych pozwalają na bezproblemowe włączenie drukarki w firmowy ekosystem, niezależnie od systemów operacyjnych klientów końcowych.

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki do domowego biura?

W domowym biurze znaczenie mają nieco inne aspekty, choć nadal liczy się wydajność, funkcjonalność i cena. Urządzenie powinno zajmować niewiele miejsca, pracować cicho i nie generować wysokiego zużycia energii. Komfort użytkowania jest tu równie ważny jak parametry techniczne, nawet jeśli drukujemy relatywnie niewiele w skali jednego dnia.

Drukarka biurowa wielofunkcyjna sprawdza się najlepiej, ponieważ umożliwia nie tylko drukowanie, ale również skanowanie i kopiowanie dokumentów. W wielu przypadkach przydatna pozostaje także funkcja faksu, szczególnie przy współpracy z instytucjami publicznymi oraz klientami, którzy nadal pozostali w sferze lat 90.

Bardzo ważna jest również kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami mobilnymi. Dzisiaj drukarka z Wi-Fi to standard, a możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfona lub laptopa, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, znacząco upraszcza codzienną pracę.

Z perspektywy użytkownika indywidualnego ogromne znaczenie mają także koszty eksploatacji i to nie tyczy się przedsiębiorców na JDG „wrzucających w koszty”, ale również nauczycieli czy po prostu pracowników zdalnych. Niski koszt wydruku pojedynczej strony oraz duża wydajność materiałów eksploatacyjnych pozwalają ograniczyć wydatki w dłuższej perspektywie. Tutaj dochodzi jeszcze klasyczny przykład pominięcia, jakim jest koszt energii elektrycznej, szczególnie dzisiaj, w czasach wszelkich kryzysów.

Drukarka laserowa czy atramentowa do biura? Co lepsze?

Jeszcze do niedawna drukarki laserowe dominowały w środowiskach biurowych i to nie tylko w tych największych. Obecnie ich przewaga nie jest już tak wyraźna, ponieważ nowoczesne drukarki atramentowe klasy biznesowej oferują bardzo zbliżone parametry pracy, a przy tym wyraźnie niższe koszty użytkowania, szczególnie w firmach małych i domowych biurach.

Drukarka atramentowa do biura wyposażona w system uzupełniania tuszu z butelek pozwala na znaczące ograniczenie wydatków związanych z eksploatacją. W odróżnieniu od klasycznych rozwiązań kartridżowych użytkownik uzupełnia jedynie atrament, bez konieczności wymiany całych wkładów.

Rozwiązania laserowe nadal mają swoje miejsce w dużych przedsiębiorstwach, gdzie druk odbywa się na bardzo dużą skalę i liczy się maksymalna szybkość działania. W przypadku domowego biura oraz małych firm to jednak nowoczesne modele atramentowe oferują bardziej korzystny stosunek możliwości do kosztów, szczególnie w kontekście jakości druku kolorowego, a nie tylko monochromatycznego.

Jaka drukarka jest najtańsza pod względem eksploatacji?

Analizując koszty użytkowania drukarki, należy uwzględnić nie tylko cenę materiałów eksploatacyjnych, ale również całkowity koszt posiadania. CPP, czyli koszt pojedynczej strony, pozwala oszacować bieżące wydatki na drukowanie, a TCO obejmuje znacznie szerszy zakres, w tym zużycie energii, serwis oraz żywotność urządzenia.

W przypadku drukarek atramentowych z systemem zbiorników uzyskuje się bardzo wysoką wydajność przy niskim koszcie druku. Jedna butelka czarnego atramentu pozwala wydrukować tysiące stron, a zestaw kolorów zapewnia jeszcze większą liczbę wydruków. W praktyce przekłada się to na koszt pojedynczej strony liczony w groszach.

Drukarki laserowe generują wyższe koszty w dłuższym okresie, głównie ze względu na cenę tonerów oraz elementów eksploatacyjnych. Również pobór energii jest zazwyczaj wyższy, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

Nowoczesne drukarki atramentowe klasy biznesowej pozwalają znacząco ograniczyć całkowity koszt posiadania, oferując oszczędności sięgające nawet kilkudziesięciu procent względem wielu modeli laserowych. A to są już realne i namacalne pieniądze, które możemy wydać na inne inwestycje zwiększające naszą produktywność.

Jaką drukarkę do biura kupić?

Wybór odpowiedniej drukarki do biura lub pracy zdalnej coraz częściej opiera się na realnych potrzebach użytkownika, takich jak kontrola kosztów, wygoda obsługi oraz niezawodność w codziennym działaniu. Klienci poszukują urządzeń, które nie tylko zapewniają wysoką jakość wydruków, lecz także ograniczają częstotliwość ingerencji serwisowej i konieczność ciągłego zakupu materiałów eksploatacyjnych. Istotna staje się także możliwość pracy zdalnej, integracji z urządzeniami mobilnymi oraz szybki dostęp do dokumentów bez względu na miejsce wykonywania obowiązków.

W tym kontekście nowoczesne drukarki atramentowe ze zbiornikami na tusz stają się rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby zarówno użytkowników home office, jak i małych zespołów biurowych. Modele Canon MAXIFY GX4040 oraz GX6140 wpisują się w te oczekiwania, oferując różne poziomy wydajności i funkcjonalności dopasowane do konkretnych scenariuszy pracy.



Oba urządzenia należą do segmentu drukarek MegaTank, które wykorzystują system uzupełnianych zbiorników z atramentem. Dla użytkownika oznacza to znaczące ograniczenie kosztów eksploatacji oraz rzadszą konieczność uzupełniania tuszu, co przekłada się na większą ciągłość pracy. Wysoka wydajność butelek z atramentem pozwala realizować duże nakłady druku bez obaw o nagłe przerwy w dostępności urządzenia. Docenić należy także przewidywalność kosztów, ponieważ liczba możliwych wydruków jest jasno określona i łatwa do oszacowania w kontekście miesięcznego obciążenia biura.

Z perspektywy codziennego użytkowania istotna jest również wielofunkcyjność. Zarówno GX4040, jak i GX6140 oferują drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów ADF, co pozwala na sprawną obsługę większych zestawów dokumentów bez konieczności ręcznego podawania każdej strony. Integracja z siecią poprzez Wi-Fi oraz Ethernet umożliwia pracę w środowisku wielostanowiskowym, a obsługa chmury i urządzeń mobilnych odpowiada na potrzeby pracy hybrydowej.

Dla klientów istotne znaczenie ma także elastyczność w zakresie obsługi nośników. Możliwość drukowania na różnych typach papieru, w tym materiałach fotograficznych, kopertach czy banerach o długości do 1,2 metra, pozwala rozszerzyć zastosowanie urządzenia poza standardowe dokumenty biurowe. W obu modelach zastosowano również rozwiązania ograniczające przestoje, takie jak wymienna przez użytkownika kaseta konserwacyjna, dzięki czemu utrzymanie sprzętu nie wymaga angażowania serwisu.

Drukarka do biura MAXIFY GX4040

Canon MAXIFY GX4040 to urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu do pracy w domu lub niewielkim biurze. Kluczowym aspektem z punktu widzenia klienta jest połączenie kompaktowych wymiarów z pełną funkcjonalnością. Drukarka oferuje drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie z wykorzystaniem podajnika ADF na 35 arkuszy, co pozwala na wygodne przetwarzanie dokumentów wielostronicowych.

Wydajność atramentu stanowi jeden z najważniejszych elementów tej konstrukcji. Użytkownik może uzyskać do 6000 stron w czerni lub 14 000 stron w kolorze w trybie standardowym, a w trybie ekonomicznym wartości te wzrastają odpowiednio do 9000 i 21 000 stron. Taki poziom wydajności przekłada się na rzadszą obsługę urządzenia i większy komfort pracy, szczególnie w środowisku, gdzie drukowanie odbywa się regularnie, lecz nie w skali przemysłowej.

Z punktu widzenia wygody obsługi duże znaczenie ma kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,7 cala, który umożliwia intuicyjne zarządzanie funkcjami urządzenia. Klient zyskuje szybki dostęp do ustawień, skanowania do wiadomości e-mail czy folderów sieciowych bez konieczności korzystania z komputera. Łączność obejmuje zarówno Wi-Fi w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, jak i Ethernet oraz USB, co daje dużą swobodę w dopasowaniu sposobu integracji z istniejącą infrastrukturą.

Prędkość druku na poziomie 18 obrazów na minutę w czerni oraz 13 w kolorze w pełni odpowiada potrzebom użytkowników domowego biura. Czas wydruku pierwszej strony wynoszący około 8 sekund pozwala szybko rozpocząć pracę bez zbędnego oczekiwania. Dodatkowym atutem jest obsługa szerokiego zakresu nośników, od papieru biurowego po specjalistyczne materiały fotograficzne, samoprzylepne czy magnetyczne.

Organizacja pracy z papierem została przemyślana w sposób zapewniający wygodę użytkowania. Tylna taca mieści 100 arkuszy, a kaseta główna 250 arkuszy, co ogranicza konieczność częstego uzupełniania papieru. Całość zamknięta jest w kompaktowej obudowie o wymiarach około 399 × 417 × 251 mm, dzięki czemu urządzenie łatwo wpasowuje się w przestrzeń roboczą.

Canon MAXIFY GX6140 – drukarka do biura dla wymagających

Canon MAXIFY GX6140 odpowiada na potrzeby bardziej wymagających użytkowników biznesowych, dla których kluczowe znaczenie ma wydajność, szybkość oraz możliwość intensywnej eksploatacji. Już na poziomie kosztów użytkowania urządzenie oferuje bardzo korzystne parametry, umożliwiając wydruk do 6000 stron w czerni lub 14 000 stron w kolorze z jednego zestawu atramentów, a w trybie ekonomicznym jeszcze więcej. Dla klienta oznacza to realne oszczędności w dłuższym okresie oraz większą kontrolę nad budżetem operacyjnym.

W kontekście efektywności pracy istotna jest wyższa prędkość druku, sięgająca ponad 24 obrazów na minutę w czerni oraz 15,5 w kolorze. Urządzenie radzi sobie z dużymi wolumenami dokumentów, zachowując wysoką jakość wydruków, w tym wyraźne odwzorowanie drobnych elementów takich jak kody kreskowe czy kody QR. To szczególnie ważne dla firm operujących dokumentacją logistyczną, sprzedażową lub magazynową.

Rozbudowane funkcje zarządzania dokumentami umożliwiają sprawne przetwarzanie informacji w firmie. Podajnik ADF na 50 arkuszy pozwala na szybkie skanowanie większych zestawów dokumentów, a funkcje skanowania do folderów sieciowych, poczty e-mail czy pamięci USB usprawniają przepływ danych. Klient zyskuje narzędzie, które wspiera organizację pracy i redukuje czas potrzebny na obsługę dokumentów.

Znaczącym elementem jest także ergonomia użytkowania. Odchylany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,9 cm ułatwia obsługę urządzenia w różnych warunkach, a pojemność podajników papieru wynosząca łącznie 350 arkuszy pozwala na dłuższą pracę bez ingerencji użytkownika. Pomimo większych możliwości urządzenie zachowuje stosunkowo kompaktowe wymiary jak na segment biznesowy.

Z punktu widzenia klienta biznesowego kluczowe są również kwestie bezpieczeństwa. Obsługa nowoczesnych protokołów, takich jak WPA3 czy TLS 1.3, oraz automatyczne aktualizacje oprogramowania zwiększają ochronę danych i zapewniają zgodność z wymaganiami firmowej infrastruktury IT. Łączność poprzez Ethernet i Wi-Fi umożliwia łatwe wdrożenie w środowisku sieciowym, a kompatybilność z aplikacją Canon PRINT, Apple AirPrint oraz Mopria rozszerza możliwości pracy mobilnej.

GX6140 to rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej wydajności, stabilności działania oraz narzędzi wspierających codzienną pracę zespołową. W połączeniu z technologią MegaTank urządzenie zapewnia niski całkowity koszt posiadania i długoterminową opłacalność inwestycji.

Do 16.05 trwa promocja cashback na modele MAXIFY dostępne w autoryzowanej dystrybucji. MAXIFY GX4040 pozwala uzyskać zwrot 200 zł przy cenie 1499 zł. MAXIFY GX6140 również objęty jest zwrotem 200 zł przy sugerowanej cenie producenta 2199 zł.

Podsumowanie

W realiach 2026 roku drukarka atramentowa do biura staje się najbardziej racjonalnym wyborem dla użytkowników indywidualnych oraz małych firm. Nowoczesne konstrukcje oferują wysoką wydajność, szeroką funkcjonalność oraz bardzo niskie koszty eksploatacji. Urządzenia takie jak Canon MAXIFY GX4040 oraz Canon MAXIFY GX6140 pokazują, że drukarka biurowa ze skanerem może łączyć w sobie ekonomię użytkowania z możliwościami dopasowanymi do współczesnych wymagań pracy biurowej.