Kosmiczny „duch” grawitacji. Dlaczego mózgi astronautów nie potrafią zapomnieć o Ziemi?

Podróże kosmiczne od dekad rozpalają wyobraźnię naukowców i entuzjastów technologii. Jednak podczas gdy inżynierowie pracują nad coraz szybszymi napędami, biolodzy i neurolodzy zmagają się z bardziej fundamentalnym problemem: ewolucyjnym dziedzictwem człowieka. Przez miliony lat nasz gatunek rozwijał się w stałym polu przyciągania ziemskiego o wartości 1g. Jak się okazuje, to doświadczenie jest tak głęboko zakorzenione w naszych strukturach neuronowych, że nawet pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) nie pozwala o nim całkowicie zapomnieć.

Model grawitacji zapisany w neuronach

Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Benoîta Lefèvre’a przeprowadzili trwające blisko dwie dekady badania nad 11 astronautami. Wyniki, opublikowane niedawno w prestiżowym Journal of Neuroscience, rzucają nowe światło na to, jak mózg radzi sobie w warunkach swobodnego spadku.

Kluczowym odkryciem jest fakt, że mózg nie posiada prostego „przełącznika”, który po wejściu na orbitę natychmiast ignorowałby siłę ciężkości. Zamiast tego, nasza kora ruchowa nadal stosuje strategie kontroli oparte na ziemskich przewidywaniach. W praktyce oznacza to, że astronauci operujący przedmiotami w stanie nieważkości używają znacznie większej siły uścisku, niż jest to obiektywnie wymagane. Ich mózgi podświadomie „spodziewają się”, że przedmiot wyślizgnie się z dłoni pod wpływem ciężaru, którego w kosmosie przecież nie ma.

Fizyczne zmiany wewnątrz czaszki

Problem nie ogranicza się jedynie do sfery psychologicznej i nawykowej. Mikrograwitacja powoduje realne przesunięcia struktur anatomicznych. Bez siły ściągającej płyny ustrojowe w dół, krew i płyn mózgowo-rdzeniowy przemieszczają się w stronę głowy. Prowadzi to do zjawiska, w którym mózg dosłownie „pływa” wyżej w czaszce, przesuwając się o kilka milimetrów w górę i do tyłu.

Badania rezonansem magnetycznym wykazały, że najbardziej dotknięte są obszary odpowiedzialne za równowagę, propriocepcję (zmysł orientacji ułożenia własnego ciała) oraz kontrolę sensomotoryczną. Szczególnie istotne zmiany zaobserwowano w tylnej wyspie – regionie przetwarzającym informacje o balansie. U astronautów przebywających w kosmosie przez rok, zmiany te były najbardziej wyraźne, co bezpośrednio przekładało się na trudności z koordynacją po powrocie na Ziemię.

Paradoks adaptacji: Powrót bywa łatwiejszy

Co ciekawe, choć adaptacja do braku grawitacji zajmuje mózgowi całe miesiące i nigdy nie jest pełna, powrót do ziemskich warunków przebiega zazwyczaj znacznie sprawniej. Mózg, mimo tymczasowego „rozregulowania”, szybko rozpoznaje znajomy wzorzec 1g, z którym obcował przez całe życie przed misją.

Niemniej jednak, tuż po wylądowaniu astronauci często cierpią na zaburzenia równowagi i błędnie oceniają masę przedmiotów. Ich ręce, przyzwyczajone do nadmiernego ściskania obiektów w kosmosie, potrzebują kilku dni lub tygodni, by ponownie skalibrować siłę mięśniową.

Co to oznacza dla misji na Marsa?

Odkrycia te mają fundamentalne znaczenie dla planowania dalekosiężnych misji załogowych. Jeśli podróż na Czerwoną Planetę ma trwać wiele miesięcy, musimy zrozumieć, jak brak stałego bodźca grawitacyjnego wpłynie na zdolność astronautów do wykonywania precyzyjnych zadań technicznych czy medycznych.

Badacze sugerują, że nasze mózgi budują modele świata oparte na statystyce i prawdopodobieństwie błędów. W kosmosie mózg woli „przeasekurować” uścisk, ryzykując stratę energii, niż dopuścić do upuszczenia narzędzia, które mogłoby odpłynąć w próżnię. Ta ewolucyjna ostrożność, choć pomocna na Ziemi, w przestrzeni kosmicznej staje się obciążeniem, z którym nauka musi nauczyć się walczyć – być może poprzez nowe techniki treningowe lub systemy wspomagania ruchu.

Zrozumienie, że jesteśmy „biologicznie uwięzieni” w ziemskiej fizyce, to pierwszy krok do stworzenia bezpieczniejszych warunków dla przyszłych kolonizatorów innych planet i planetoid. Nasz umysł może i sięga gwiazd, ale jego fundamenty pozostają głęboko zakopane w ziemskiej glebie.