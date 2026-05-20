Kwantowy skok w Boulder. Nowe centrum IonQ celuje w milionowe systemy kubitowe

Inwestycja IonQ w Boulder nie jest jedynie rozszerzeniem infrastruktury – to strategiczne posunięcie mające na celu przyspieszenie rozwoju technologii kwantowych. Nowe laboratoria, rozciągające się na 22 000 metrach kwadratowych, zostaną wyposażone na dwóch piętrach kampusu badawczo-innowacyjnego klasy A o powierzchni 3,7 hektara. Będą to centrum projektowania, testowania i udoskonalania chipów półprzewodnikowych pułapek jonowych, które stanowią serce komputerów kwantowych IonQ. Co więcej, jeszcze w drugiej połowie tego roku w placówce zostanie w pełni zainstalowany pierwszy komputer kwantowy. Kluczową przewagą IonQ jest ich innowacyjne podejście do budowy komputerów kwantowych, wykorzystujące elektronikę zamiast laserów. Jak podkreśla Chris Ballance, prezes IonQ ds. obliczeń kwantowych, umożliwia to masową produkcję poprzez standardowy łańcuch dostaw półprzewodników, co jest kluczowe dla skalowania technologii.

Ambitna mapa drogowa IonQ: Od 100 do 2 milionów kubitów

Założona w 2015 roku przez dr. Chrisa Monroe’a i dr. Jungsanga Kima firma IonQ szybko stała się liderem w dziedzinie komputingu kwantowego opartego na pułapkach jonowych. Od 2019 roku stworzyła pięć generacji komputerów kwantowych, a ich najnowszy system piątej generacji o nazwie IonQ Tempo, dysponuje już mocą obliczeniową 100 kubitów. Jednak prawdziwa rewolucja dopiero nadejdzie. Zgodnie z ambitną mapą drogową rozwoju technologii, IonQ zamierza wprowadzić na rynek system 256-kubitowy do 2026 roku, a w latach 2027-2030 osiągnąć zdumiewającą skalę, dostarczając systemy o pojemności od 10 000 do nawet 2 milionów kubitów. To przełom, który może otworzyć drzwi do rozwiązywania problemów niemożliwych dla klasycznych superkomputerów.

Idealne serce kwantowej rewolucji

Wybór Boulder w Kolorado na lokalizację nowego centrum R&D nie jest przypadkowy. Burmistrz miasta Boulder, Aaron Brockett, podkreślił, że decyzja IonQ odzwierciedla zaangażowanie miasta w budowanie infrastruktury i ekosystemu innowacji niezbędnego do wspierania rozwijających się branż, takich jak technologia kwantowa. Miasto i stan oferują szereg zachęt i inicjatyw, w tym program CHIPS Zone. Okazuje się, że trzy obszary komercyjne w Boulder zostały specjalnie wyznaczone jako “Strefy CHIPS”, umożliwiając lokalnym producentom półprzewodników dostęp do federalnych i stanowych ulg podatkowych. Program CHIPS Zone został stworzony w ramach federalnej ustawy CHIPS (Creating Helpful Incentives for Producing Semiconductors) and Science Act, której celem jest przyciąganie i wzmacnianie krajowej produkcji chipów oraz zwiększanie odporności łańcucha dostaw – kluczowego elementu w erze globalnych wyzwań technologicznych.

Przyszłość warta biliony dolarów

Potencjał obliczeń kwantowych jest gigantyczny i znajduje odzwierciedlenie w prognozach rynkowych. Według analiz McKinsey & Company, Quantum Insider i Qureca, globalna wartość ekonomiczna komputingu kwantowego może osiągnąć oszałamiającą kwotę 1-3 bilionów dolarów do 2035 roku. Już do 2028 roku przewiduje się, że globalne przychody z komputingu kwantowego wzrosną do 3-4 miliardów dolarów. Obecnie całkowite ogłoszone publiczne finansowanie badań kwantowych szacowane jest na około 55 miliardów dolarów. Technologie kwantowe mają znaleźć zastosowanie w wielu kluczowych sektorach, w tym w cyberbezpieczeństwie, energetyce, logistyce, obronności, naukach przyrodniczych i finansach, redefiniując sposoby, w jakie rozwiązujemy najbardziej złożone problemy współczesnego świata.