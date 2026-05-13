Unitree Robotics serwuje nam wizję rodem z filmu. Gigantyczne mechy gotowe na wszystko

GD01 mierzy około 2,7 metra wysokości i waży mniej więcej pół tony razem z operatorem znajdującym się w środku. Maszyna została zaprojektowana tak, aby mogła poruszać się zarówno na dwóch nogach, jak i w trybie czworonożnym. W materiałach promocyjnych robot przechadza się ulicą, przebija betonową ścianę mechanicznym ramieniem i transportuje człowieka niczym futurystyczny mechaniczny koń. To właśnie możliwość transformacji między dwoma trybami pracy stała się jednym z najbardziej komentowanych elementów projektu.

Internet błyskawicznie porównał konstrukcję do mecha z serii Mobile Suit Gundam oraz maszyn z filmu Aliens. Według mnie to całkiem trafione porównania, wszak podobne motywy były wielokrotnie wykorzystywane w filmach, grach czy animacjach. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że Unitree nie traktuje projektu wyłącznie jako futurystycznej demonstracji technologii. Firma twierdzi, że GD01 jest pojazdem cywilnym i ma stanowić początek nowej kategorii maszyn użytkowych. Producent zaznacza, iż konstrukcja została zaprojektowana do zastosowań innych niż militarne i apeluje do użytkowników o bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z urządzenia. W praktyce oznacza to między innymi zakaz niebezpiecznych modyfikacji czy montowania uzbrojenia.

Choć prezentacja wygląda spektakularnie, musimy pamiętać, że obecna wersja mecha ma jeszcze wiele ograniczeń. Wątpliwości budzi przede wszystkim ergonomia kokpitu oraz sposób działania transformacji. W niektórych ujęciach widać, iż po przejściu do trybu czworonożnego operator znalazłby się w bardzo niewygodnej pozycji, ponieważ fotel nie obraca się automatycznie wraz ze zmianą konfiguracji maszyny. Pojawiają się również pytania o czas pracy na baterii, bezpieczeństwo operatora oraz realne zastosowania urządzenia poza pokazami technologicznymi i przemysłem rozrywkowym.

Mimo tego wielu analityków uważa, że sam fakt pojawienia się takiej maszyny na rynku ma ogromne znaczenie symboliczne. Jeszcze kilka lat temu podobne projekty funkcjonowały wyłącznie jako eksperymentalne prototypy lub widowiskowe konstrukcje tworzone przez pasjonatów. Teraz po raz pierwszy duża firma technologiczna zapowiada możliwość seryjnej produkcji humanoidalnego mecha. Chińskie media podkreślają, iż projekt pokazuje rosnącą przewagę Państwa Środka w sektorze robotyki oraz embodied AI, czyli systemów sztucznej inteligencji działających w fizycznych maszynach.

Unitree od kilku lat buduje swoją pozycję jako jedna z najbardziej dynamicznych firm robotycznych na świecie. Przedsiębiorstwo zdobyło rozpoznawalność dzięki czworonożnym robotom przypominającym mechaniczne psy oraz humanoidalnym konstrukcjom wykonującym widowiskowe akrobacje. Według doniesień firma miała dostarczyć tysiące robotów w ubiegłym roku, a nowe projekty regularnie stają się viralami w mediach społecznościowych. Właśnie dlatego prezentacja GD01 została odebrana nie jako żart czy marketingowy performance, ale jako kolejny etap ekspansji chińskiej robotyki.

