Nowy tablet, laptop, a może dodatkowy, przenośmy monitor? TABWEE i Blackview tną ceny swoich sprzętów

W promocji znajdziemy urządzenia dedykowane są konkretnym potrzebom: od edukacji najmłodszych, przez produktywną pracę mobilną, aż po domowe centrum rozrywki.

Tablet dla dzieci TABWEE K10

Jeśli szukasz dla swojego dziecka czegoś więcej niż tylko “zabawki”, to tablet TABWEE K10 wjeżdża cały na biało (a raczej na różowo) z Androidem 15 na pokładzie. To nie jest kolejny powolny sprzęt, który zawiesi się przy pierwszej lepszej grze edukacyjnej; dzięki 12 GB RAM-u (w układzie 4+8) aplikacje przełączają się sprawnie, co oszczędzi maluchowi frustracji, a Tobie słuchania narzekań. 10,1-calowy ekran HD z powłoką antyodblaskową i redukcją niebieskiego światła to ukłon w stronę zdrowych oczu, a pancerna, nietoksyczna obudowa z TPU z ukrytą podstawką sprawia, że sprzęt przetrwa bliskie spotkania z podłogą, o które przy dziecięcej energii nietrudno.

Co jednak najważniejsze, TABWEE daje Ci święty spokój dzięki rozbudowanej kontroli rodzicielskiej – Ty decydujesz, jakie strony są bezpieczne i ile czasu pociecha spędzi przed ekranem. W zestawie znajdziesz też fajny, ergonomiczny rysik “Crayon”, który zamienia tablet w cyfrowe płótno, idealne do rozwijania talentów plastycznych bez brudzenia ścian w salonie. Za cenę 320 zł (w promocji do 10 maja 2026 r.) dostajesz kompletny zestaw upominkowy z głośnikami stereo i przyzwoitą baterią, który idealnie sprawdzi się jako pierwszy poważny krok dziecka w świat technologii – czy to do nauki angielskiego, czy do oglądania bajek w podróży.

Tablet TABWEE T90

Starszych użytkowników zainteresuje z kolei tablet TABWEE T90. To urządzenie działające pod kontrolą Androida i – co najciekawsze – oferujące technologię Gemini AI. Dzięki sztucznej inteligencji system uczy się naszych nawyków, optymalizując zużycie energii i przyspieszając aplikacje, których używamy najczęściej. Na 11-calowym ekranie FHD z certyfikatem Widevine L1 ulubione seriale będą wyglądać dobrze, a osiem rdzeni procesora Unisoc T615 dopilnuje, by praca przebiegała bez wpadek i zacięć. Solidna bateria 8000 mAh pozwoli nawet na 12 godzin pracy bez szukania gniazdka, a system rozpoznawania twarzy zadba o to, by pliki były bezpieczne.

To, co robi największe wrażenie, to fakt, że za 460 zł (w promocji do 10 maja) dostajemy nie tylko sam tablet, ale cały “biurowy” ekosystem. W pudełku znajdziemy składaną klawiaturę, rysik i etui, co w połączeniu z 24 GB pamięci RAM (8 GB fizycznej plus potężny zastrzyk wirtualnej) zamienia to urządzenie w małą, mobilną stację roboczą. To idealna opcja dla studentów i cyfrowych nomadów, którzy potrzebują lekkości (tylko 505 gramów!) i funkcjonalności bez konieczności wydawania kilku tysięcy na sprzęt z logo nagryzionego jabłka.

Mini PC Blackview MP100

Ten niepozorny, czarny box to Mini PC, czyli prawdziwa bestia zamknięta w formie, którą można ukryć za monitorem dzięki uchwytowi VESA. Sercem maszyny jest procesor AMD Ryzen™ 5 7430U, który z taktowaniem do 4,3 GHz bez problemu ogarnia nie tylko nudne arkusze kalkulacyjne, ale też edycję wideo czy sesje w ulubionych grach. To sprzęt dla tych, którzy cenią minimalizm, ale nie chcą rezygnować z wydajności – szczególnie że dostajemy tu wsparcie dla obrazu 4K przy odświeżaniu 144 Hz, co w tej klasie cenowej robi wrażenie.

Pod maską znajdziemy 16 GB szybkiej pamięci RAM (którą w razie potrzeby rozbudujemy aż do 64 GB) oraz dysk SSD 512 GB, gotowy na błyskawiczny start Windowsa 11. Co ważne, Blackview nie żałowało na portach – mamy ich do dyspozycji aż 12, więc podłączymy wszystko, od klawiatury po zewnętrzne dyski, bez żonglowania kablami. Całość chłodzi miedziany system rurek i wydajny wentylator, więc nawet przy Wi-Fi 6 i intensywnej rozgrywce online komputer zachowuje zimną krew. W promocji trwającej do 10 maja 2026 roku, ten sprzęt kosztuje 1436 zł zamiast standardowych 2389 zł.

Laptop Blackview AceBook 10

Laptop Blackview AceBook 10 to jeden z niewielu modeli w tej klasie cenowej, który oferuje gigantyczną matrycę 18,5 cala Full HD. Taka powierzchnia robocza to zbawienie dla osób, które lubią pracować na kilku otwartych oknach jednocześnie bez konieczności podłączania zewnętrznego monitora. Mimo swoich gabarytów, AceBook dba o nasz wzrok dzięki certyfikatowi TÜV Low Blue Light, a możliwość odchylenia ekranu o pełne 180 stopni sprawia, że łatwo można go dopasować do swojej pozycji przy biurku czy na kanapie.

Na pokładzie dostajemy Intel Alder Lake N150 wspierany przez 16 GB szybkiej pamięci RAM DDR4, co w zupełności wystarczy do sprawnego buszowania po sieci, pracy biurowej czy oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości. Blackview pomyślało o komforcie pracy – mamy tu pełnowymiarową klawiaturę numeryczną (nieoceniona przy tabelkach w Excelu) oraz duży, szklany gładzik. Laptop wspiera też szybkie ładowanie 45 W przez port USB-C, więc nie trzeba nosić ze sobą ciężkiego, dedykowanego zasilacza. W promocyjnej cenie 1471 zł (obowiązującej do 10 maja 2026 r.) dostajemy więc solidne, multimedialne centrum dowodzenia z zainstalowanym Windows 11 Pro, które z powodzeniem zastąpi stacjonarny komputer w domowym biurze.

Przenośny monitor Blackview SCM8

Jeśli nie chcecie kupować nowego laptopa, bo wasz stary jeszcze śmiga, ale jednocześnie chorobliwie cierpicie z powodu zbyt małego monitora, to mam dla was rozwiązanie – Blackview SCM8. To przenośny monitor, który w sekundę zamienia zwykłego laptopa w profesjonalną stację roboczą z dwoma ekranami. Przy przekątnej 15,3 cala i rozdzielczości WUXGA (1920×1200) oferuje on proporcje 16:10, co w praktyce oznacza więcej miejsca w pionie – idealnie do pisania długich tekstów czy obszernego reaserchu. Całość waży zaledwie 800 gramów i ma mniej niż 5 mm grubości, więc bez problemu zmieści się w tej samej torbie co nasz komputer.

To, co wyróżnia SCM8 na tle konkurencji, to prostota obsługi i wygoda. Dzięki funkcji Plug & Play i wsparciu dla pełnego standardu USB-C, do przesyłu obrazu i zasilania wystarczy często tylko jeden kabel. Producent zadbał też o zdrowie naszych oczu – matryca IPS ma wbudowany filtr światła niebieskiego z certyfikatem TÜV, co jest kluczowe, jeśli spędzasz przed ekranem długie godziny. Co ważne, monitor jest niezwykle elastyczny: pozwala na odchylenie o 180° i obrót stojaka o 90°, więc dostosujesz go do każdej, nawet ciasnej kawiarnianej stolikowej rzeczywistości.

SCM8 to po prostu skok produktywności bez konieczności kupowania nowego, większego laptopa. Urządzenie współpracuje niemal ze wszystkim: od macOS i Windowsa, przez Linuxa, aż po smartfony z Androidem i konsole do gier. Ma nawet wbudowany głośnik i pobiera bardzo mało energii (max 7,5 W), więc nie wydrenuje baterii w T głównym urządzeniu. W promocji trwającej do 10 maja 2026 roku, ten mobilny kompan kosztuje 550 zł zamiast regularnych 879 zł.