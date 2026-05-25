Oppo Reno 16 i Reno 16 Pro oficjalnie. Gigantyczne baterie i aparat 200 Mpix trafiają do średniej półki

Oba modele mają wiele elementów wspólnych

Przy tak szybkim cyklu wydawniczym ciężko jest o gigantyczne rewolucje i duże różnice między modelami. Dlatego sporo elementów specyfikacji jest tutaj wspólna. Oba modele dostały aparat główny 200 Mpix Samsung ISOCELL HP5 z OIS, a obok niego znalazł się ultraszerokokątny moduł 50 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Oba modele nagrywają wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. To akurat dość zaskakujące, bo zwykle właśnie zaplecze fotograficzne jest tym, co odróżnia model Pro od tego podstawowego. W tym wypadku jest więc inaczej. Również 50-megapikselowy aparat do selfie jest wspólny dla obu smartfonów.

Seria Reno 16 działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką ColorOS 16 i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 80 W. Za odporność telefonów odpowiadają certyfikaty IP66, IP68, IP69 i IP69K. Sporą nowością jest też przycisk Snap Key obsługujący skróty i funkcje AI. Przejdźmy teraz do różnic, bo wbrew pozorom jest ich sporo.

Oppo Reno 16

To model dla fanów kompaktowych telefonów. Oppo wyposażyło go w 6,32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2640 × 1216 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do tego mamy wyższą częstotliwość PWM na poziomie 3840 Hz, co może oznaczać mniejsze zmęczenie wzroku podczas korzystania z telefonu przy niskiej jasności. Szczytowa jasność to natomiast 3600 nitów.

Smartfon napędzany jest przez nowy układ MediaTek Dimensity 8550 Super taktowany do 3,4 GHz. Slotu na kartę pamięci microSD tu nie uświadczymy, ale do wyboru mamy 256, 512 GB lub nawet 1 TB pamięci wbudowanej, więc nikt nie powinien narzekać. Opp, podobnie jak inni producenci z Chin, stawia na ogniwa na bazie krzemu, dlatego na pokładzie Reno 16 znajdzie się bateria 6700 mAh.

Oppo Reno 16 Pro

Tu już ekran jest naprawdę konkretnej wielkości. Panel AMOLED 6,78 cala oferuje nam rozdzielczość 2772 × 1272 pikseli, odświeżanie 120 Hz, częstotliwość PWM 2160 Hz i jasność szczytową do 3600 nitów. To ciekawe, że model podstawowy ma PWM znacznie wyższe, ale w tym przypadku również nie będzie na co narzekać.

Na szczęście pod względem procesora jest już lepiej. W modelu Pro producent zastosował znacznie mocniejszy MediaTek Dimensity 9500s osiągający do 3,73 GHz. Jednak znów Reno 16 będzie w czymś lepszy – 16 Pro nie dostał wersji z 1TB pamięci. Ciężko powiedzieć, skąd wzięły się tak specyficzne różnice. W zakresie zasilania bezsprzecznie wygrywa tu droższy model – dostajemy 7000 mAh i oprócz przewodowego ładowania 80 W jest również ładowanie bezprzewodowe AirVOOC 50 W. Chociaż aparaty są te same, tylko Reno 16 Pro dostał stabilizację o charakterystyce gimbalowej, a także lepszą stabilizację podczas nagrywania wideo i fotografowania po zmroku.

Ceny i dostępność

Premiera serii Oppo Reno 16 odbyła się w Chinach, ale jestem pewna, że niedługo doczekamy się ich polskiej premiery. Warto jednak pamiętać, że specyfikacja naszych modeli może różnić się od tej, którą opisywałam wyżej. Zwykle jest tak, że producenci robią pewne zmiany (nie zawsze na gorsze), choć ciężko przewidywać, na co tym razem padnie. Wiadomo jednak, że ceny będą inne, ponieważ przy globalnej dystrybucji zawsze dochodzą dodatkowe opłaty i podatki.

Na rodzimym rynku ceny wyglądają następująco:

Oppo Reno 16 12/256 GB – 3499 juanów (~1870 zł)

Oppo Reno 16 12/512 GB – 3999 juanów (~2140 zł)

Oppo Reno 16 16/256 GB – 3899 juanów (~2090 zł)

Oppo Reno 16 16/512 GB – 4299 juanów (~2300 zł)

Oppo Reno 16 16 GB/1 TB – 4899 juanów (~2620 zł)

Oppo Reno 16 Pro 12/256 GB – 4499 juanów (~2410 zł)

Oppo Reno 16 Pro 12/512 GB – 4899 juanów (~2620 zł)

Oppo Reno 16 Pro 16/512 GB – 5299 juanów (~2840 zł)

Źródło: Gizmochina