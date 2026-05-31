Oto DD6. Chiński superstop, który może zmienić oblicze lotnictwa

Od dziesięcioleci odpowiedzią na te bezkompromisowe warunki są superstopy monokrystaliczne. Są to komponenty metalowe, które hoduje się jako jedną, ciągłą strukturę krystaliczną. Dzięki temu eliminowane są granice ziaren, gdzie konwencjonalne stopy mają tendencję do pękania i uszkodzeń. Okazuje się, że technologia ta jest tak złożona, że według raportu China Media Group, tylko pięć krajów na świecie – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Francja i Chiny – opanowało niezależnie cały łańcuch technologiczny produkcji tych łopatek, od rozwoju materiałów, przez precyzyjne odlewanie, aż po wdrożenie operacyjne.

W centrum chińskich osiągnięć w tej dziedzinie znajduje się AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials oraz superstop o nazwie DD6.

DD6: Przełom z niezależną własnością intelektualną

Czym dokładnie jest DD6? To superstop monokrystaliczny drugiej generacji na bazie niklu, opracowany przez wspomniany instytut z pełną niezależną własnością intelektualną. Główny inżynier projektu, Li Jiarong, podkreśla, że jego wydajność dorównuje lub przewyższa porównywalne superstopy drugiej generacji używane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a co więcej – charakteryzuje się niższym kosztem produkcji.

„Osiągnęliśmy niezależny rozwój monokrystalicznych materiałów na łopatki turbin w Chinach” – mówił Li Jiarong. „Nasz superstop monokrystaliczny drugiej generacji, DD6, oferuje wydajność, która jest lepsza lub równoważna z powszechnie stosowanymi superstopami monokrystalicznymi drugiej generacji w Europie i USA.” Niższe koszty produkcji sprawiły, że DD6 stał się najszerzej stosowanym superstopem monokrystalicznym w Chinach, znacząco zmniejszając zależność kraju od importowanych strategicznych materiałów. Łopatki opracowane w instytucie zostały już zintegrowane z wieloma zaawansowanymi silnikami lotniczymi, wspierając samoloty wojskowe, cywilne, a także śmigłowce.

Nauka stojąca za niezwykłą wytrzymałością

Monokrystaliczne łopatki turbin pracują w temperaturach, które już przekraczają te tolerowane przez zwykłą stal, zbliżając się do punktu topnienia samego stopu. Utrzymanie ich stabilności w tych warunkach wymaga precyzyjnej kontroli nad stopem niklowym, do którego dodano wiele pierwiastków o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Wszystkie te składniki muszą być równomiernie stopione, połączone i utrzymane w czystości, wolne od zanieczyszczeń.

Yue Xiaodai, badaczka z instytutu, wyjaśnia podejście: „Niklowe superstopy monokrystaliczne wykorzystują nikiel metaliczny jako bazę, z dodanymi pierwiastkami stopowymi, aby jednocześnie spełnić wiele wymagań wydajnościowych, w tym wytrzymałość wysokotemperaturową, odporność na pełzanie oraz odporność na korozję w temperaturach roboczych”.

Maraton produkcyjny: Precyzja w każdym kroku

Wytworzenie gotowej łopatki z tego materiału to proces obejmujący ponad dziesięć głównych kluczowych etapów, od topienia i przygotowania stopu, aż po końcową dostawę. Każdy z tych procesów jest dodatkowo podzielony na dziesiątki precyzyjnych podetapów, co świadczy o ogromnym zaawansowaniu i kontroli jakości wymaganej na każdym etapie.

Dziesięciolecia innowacji

Instytut rozwija superstopy monokrystaliczne z niezależną własnością intelektualną od lat 80. XX wieku. W tym czasie opracowano pierwszą w Chinach monokrystaliczną łopatkę turbiny oraz pierwszą monokrystaliczną pustą łopatkę turbiny. DD6 jest najnowszym i obecnie najszerzej stosowanym osiągnięciem tego programu, co podkreśla konsekwentne dążenie Chin do samodzielności technologicznej w kluczowych sektorach przemysłu.