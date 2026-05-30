To urządzenie wytwarza prąd z powietrza. Myślałem, że to bajki, ale faktycznie coś jest na rzeczy

Zasada działania jest dość prosta: urządzenie wykorzystuje wilgoć obecną w atmosferze i zamienia ją w energię elektryczną. Twórcy twierdzą, że ich technologia może w przyszłości stać się przełomem dla ekologicznych źródeł zasilania. Za projektem stoją badacze pracujący nad generatorami hydroelektrycznymi opartymi na wilgoci z powietrza. Konstrukcja, o której dziś mówimy, składa się z biodegradowalnych materiałów, między innymi soli oraz żelatyny, dzięki czemu urządzenie jest nie tylko energooszczędne, lecz również przyjazne środowisku.

Na pierwszy plan wysuwa się zjawisko przemieszczania się jonów pod wpływem cząsteczek wody obecnych w atmosferze. Gdy wilgoć przenika przez materiał generatora, dochodzi do powstania niewielkiego napięcia elektrycznego. Tutaj muszę odnotować coś istotnego: pojedynczy moduł produkuje stosunkowo niewielką ilość energii. Mimo to naukowcy podkreślają, że ich technologię można łatwo skalować poprzez łączenie wielu warstw i modułów w większe systemy.

W kontekście realnych zastosowań taka technologia mogłaby przydać się do zasilania niewielkich urządzeń elektronicznych, czujników środowiskowych, a nawet elementów inteligentnych budynków. Największą zaletą nowego generatora wydaje mi się możliwość jego nieprzerwanego działania. W przeciwieństwie do fotowoltaiki nie wymaga światła słonecznego, ani silnego wiatru jak w przypadku turbin. Wystarczy naturalna wilgoć znajdująca się w atmosferze.

To spore ułatwienie, wszak oznacza możliwość działania wewnątrz i na zewnątrz budynków, za dnia oraz w nocy. Inżynierowie dodają: atmosfera Ziemi zawiera ogromne ilości pary wodnej, która może stać się nowym źródłem energii odnawialnej. Według nich wykorzystanie wilgoci z powietrza mogłoby pomóc w ograniczeniu zależności od tradycyjnych źródeł energii i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

I nawet jeśli obecne możliwości są dalekie od komercyjnego wdrożenia, to i tak sama koncepcja wydaje mi się intrygująca. Jak na razie generowana moc jest zbyt mała, aby zasilać duże urządzenia, nie wspominając o całych gospodarstwach domowych. Ale w przyszłości możliwe powinno być tworzenie samowystarczalnych systemów energetycznych działających praktycznie wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje wilgoć. To oznaczałoby możliwość produkcji energii nawet w miejscach oddalonych od tradycyjnej infrastruktury energetycznej.

Źródło: Queen Mary University of London