Prawie 230 ton stali zawisło nad reaktorem. Chiny budują atomowego giganta, który zasili miliony domów

Instalacja kopuły o masie 227,9 tony to moment przełomowy dla jednostki nr 1 w Shidaowan. W branży jądrowej taki etap nazywa się zamknięciem fazy budowlanej i przejściem do fazy montażu urządzeń. Choć dla postronnego obserwatora może to wyglądać jak osadzenie gigantycznego “korka” na szczycie betonowego cylindra, w rzeczywistości jest to skomplikowana operacja logistyczna. Kopuła, będąca strukturą hiperboloidalną złożoną z 70 paneli ściennych, musiała zostać podniesiona i osadzona z milimetrową dokładnością.

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ Shidaowan ma stać się pokazową witryną chińskich ambicji energetycznych. Po ukończeniu wszystkich etapów, kompleks ten będzie dysponował mocą 4,8 GWe. Aby uzmysłowić sobie skalę: taka moc pozwoli na wyprodukowanie 35 miliardów kilowatogodzin energii rocznie. To wystarczy, by zaspokoić potrzeby energetyczne 17 milionów trzyosobowych gospodarstw domowych. W skali makro oznacza to redukcję spalania węgla o 11,5 miliona ton rocznie i uniknięcie emisji 27,6 miliona ton dwutlenku węgla do atmosfery.

Czytaj także: Lufeng zmieni oblicze energetyki. Chiny budują elektrownię jądrową przyszłości

Hualong One: Chiński “Smok” trzeciej generacji

Fundamentem sukcesu w Shidaowan jest reaktor Hualong One (HPR1000). To duma chińskiej myśli technicznej, do której Państwo Środka posiada pełne prawa własności intelektualnej. Hualong One to reaktor trzeciej generacji, który zaprojektowano z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa post-fukuszimskich. Jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech jest podwójna obudowa bezpieczeństwa (containment), której elementem jest właśnie wspomniana stalowa kopuła.

Projekt HPR1000 wykorzystuje rdzeń składający się z 177 zestawów paliwowych, a cykl wymiany paliwa przewidziano na 18 miesięcy. Każdy z tych reaktorów generuje moc brutto na poziomie 1170 MWe i ma projektowany czas eksploatacji wynoszący co najmniej 60 lat. Chińczycy planują wybudować w Shidaowan łącznie cztery takie jednostki w dwóch fazach, co docelowo uczyni ten region jednym z najsilniejszych ośrodków jądrowych na planecie.

Shidaowan jako poligon doświadczalny przyszłości

To, co wyróżnia Shidaowan na tle innych elektrowni jądrowych, to różnorodność stosowanych technologii. To tutaj działa już demonstracyjny reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem ze złożem kulkowym – HTR-PM. To innowacyjna konstrukcja, w której dwie mniejsze jednostki napędzają turbinę o mocy 210 MWe, testując granice bezpieczeństwa i wydajności reaktorów IV generacji.

Dodatkowo, na terenie obiektu powstają dwa reaktory Guohe One, znane również jako CAP1400. Są to powiększone wersje reaktora wodnego ciśnieniowego CAP1000, rozwijanego pierwotnie we współpracy z amerykańskim koncernem Westinghouse. Takie nagromadzenie różnorodnych technologii w jednym miejscu pokazuje, że Chiny nie tylko kopiują sprawdzone rozwiązania, ale aktywnie eksperymentują, dążąc do roli globalnego lidera w eksporcie technologii jądrowych. Ich celem jest oferowanie krajom trzecim gotowych rozwiązań energetycznych, które pozwolą na odejście od paliw kopalnych bez rujnujących kosztów początkowych.

Czytaj także: Wielki przełom w badaniach nad silnikami. Chińczycy podważyli założenia dot. termodynamiki

W drodze do neutralności węglowej

Inwestycje takie jak Shidaowan są kluczowe dla chińskiego planu osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 roku. Choć kraj ten wciąż w dużym stopniu opiera się na węglu, tempo, w jakim oddaje do użytku wielkoskalowe elektrownie jądrowe oraz farmy OZE, jest – nomen omen – astronomiczne. Pierwszy blok Hualong One w Shidaowan ma zostać podłączony do sieci do 2029 roku.

Dla czytelnika śledzącego nowinki technologiczne płynie z tego jasny wniosek: era dominacji zachodnich technologii jądrowych powoli ustępuje miejsca “chińskiemu smokowi”. Dzięki pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw i własnym patentom, Pekin jest w stanie budować szybciej i taniej, co może trwale zmienić układ sił na globalnym rynku energii. Shidaowan to nie tylko plac budowy – to manifestacja technologicznej niezależności i potęgi, która wkrótce będzie zasilać miliony domów czystą, stabilną energią.