Premierowe smartfony motorola razr i edge 70 pro w ofercie z cashbackiem w Plusie. Folda też tam znajdziecie

motorola edge 70 Pro – 500 zł zwrotu

Zacznijmy od tego najbardziej klasycznego modelu, w którym jednak szaleństw nie zabrakło. Dostajemy tu 6,78-calowy, zakrzywiony ekran Extreme AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i jasnością do… 5200 nitów. Do tego mamy potężną baterię 6500 mAh z ekspresowym ładowaniem 90 W, która ma gwarantować nawet 68 godzin pracy na jednym ładowaniu. Z tyłu znalazł się zestaw aparatów 50 Mpix oparty na sensorze Sony LYTIA 710, teleobiektywie z 3,5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokim kącie z funkcją makro. Smartfon spełnia też normy IP68/IP69 oraz MIL-STD-810H, więc o wytrzymałość nie ma co się martwić.

motorola razr 70 Ultra – 1000 zł zwrotu

To najmocniejszy flip w nowej rodzinie motoroli. Smartfon otrzymał 6,96-calowy ekran Extreme AMOLED 165 Hz o jasności do 5000 nitów oraz w pełni funkcjonalny, 4-calowy ekran zewnętrzny, na którym możemy robić praktycznie to samo, co na tym składanym. Za wydajność odpowiada Snapdragon 8 Elite współpracujący z baterią 5000 mAh i szybkim ładowaniem TurboPower 68 W. Na pokładzie znalazł się także zestaw trzech aparatów 50 Mpix z matrycą LOFIC i obsługą nagrywania 8K Dolby Vision. Motorola mocno podkreśla też stylistykę urządzenia — dostępne są warianty wykończone Alcantarą lub imitacją drewna, które na pewno spodobają się tym, którzy lubią się wyróżniać.

motorola razr fold – 1500 złotych zwrotu

Wisienką na torcie jest tutaj zupełna nowość w ofercie producenta. Do tej pory motorola stawiała tylko na konstrukcję z klapką, jednak teraz dostaliśmy też model typu fold, czyli składany jak książka. Najwyraźniej trend ma produktywność dotarł i tutaj. To urządzenie kierowane głównie do osób, które traktują składaka bardziej jak miniaturowy tablet niż klasyczny telefon. Po rozłożeniu mamy aż 8,1”, a ekran zewnętrzny ma 6,6”. Bateria robi tu największe wrażenie, bo chociaż konstrukcja ma zaledwie 4,7 mm po rozłożeniu (i 10,1 mm po złożeniu), w środku udało się zmieścić ogniwo 6000 mAh z ładowaniem po kablu 80 W.

Wszystkie urządzenia działają pod kontrolą Androida 16 z lekką nakładką Hello UI. Za funkcje AI odpowiada pakiet moto ai integrujący narzędzia Google Gemini, Microsoft Copilot oraz Perplexity AI. motorola deklaruje również 5 lat wsparcia bezpieczeństwa, a opakowania smartfonów zostały całkowicie pozbawione plastiku, więc jeśli zależy wam na ekologii, to dodatkowa zaleta.

Jak skorzystać z promocji w Plusie?

Zasady zwrotu gotówki są niezwykle proste, ale wymagają pilnowania terminów:

Kup smartfon Motorola Razr Fold, Razr 70 Ultra lub Edge 70 Pro w sieci Plus do dnia 02.06.2026 r. Zarejestruj swój zakup na dedykowanej stronie promocji do dnia 09.06.2026 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Motorola przeleje zwrot bezpośrednio na Twoje konto bankowe (1500 zł za Razr Fold, 1000 zł za Razr 70 Ultra lub 500 zł za Edge 70 Pro).

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem www.plus.pl/lp/motorola-cashback.