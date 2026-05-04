Przełom w fuzji jądrowej: Chińskie „sztuczne słońce” bije rekord i rozwiązuje odwieczny problem fizyków

Zanim przejdziemy do technicznych szczegółów tego sukcesu, warto zrozumieć, przed jakim wyzwaniem stoją fizycy. Tokamak to urządzenie w kształcie obwarzanka, które za pomocą potężnych pól magnetycznych więzi ekstremalnie gorącą plazmę. Aby doszło do fuzji – czyli połączenia jąder wodoru w hel, co uwalnia gigantyczne ilości energii – plazma musi osiągnąć temperaturę rzędu 100 milionów stopni Celsjusza. To kilka razy więcej niż w jądrze Słońca.

Problem polega na tym, że żadne znane nam tworzywo nie wytrzyma bezpośredniego kontaktu z taką temperaturą. Dlatego naukowcy używają tzw. dywertorów – specjalnych elementów na dnie reaktora, które pełnią rolę swoistego „wydechu”, odprowadzając nadmiar ciepła i zanieczyszczeń. Niestety, w wysokowydajnych trybach pracy (tzw. H-mode), plazma ma tendencję do generowania nagłych wybuchów energii, zwanych ELM (Edge-Localized Modes). Są one niczym miniaturowe rozbłyski słoneczne, które uderzają w ściany reaktora, mogąc go trwale uszkodzić. Do tej pory fizycy musieli wybierać: albo wysoka wydajność i ryzyko awarii, albo bezpieczna praca przy niskich parametrach.

Czytaj także: Sztuczne słońce wielokrotnie gorętsze od naszej gwiazdy. Genialny wynik eksperymentu

Reżim DTP: Nowa era w stabilizacji plazmy

Zespół pod kierownictwem profesora Xu Guoshenga z Instytutu Fizyki Plazmy w Hefei udowodnił, że ten kompromis nie musi być wieczny. Badacze zaprezentowali światu nowy tryb pracy urządzenia, nazwany DTP (Detached divertor and Turbulence-dominated Pedestal). W wolnym tłumaczeniu oznacza to reżim, w którym “odłączono” ekstremalne ciepło od dywertora, a stabilność krawędzi plazmy powierzono kontrolowanym turbulencjom.

Kluczem do sukcesu okazało się precyzyjne wstrzykiwanie gazów domieszkowych (tzw. impurity seeding). Poprzez delikatne „zanieczyszczenie” plazmy lekkimi gazami, naukowcy stworzyli swoisty bufor termiczny. Dzięki temu udało się osiągnąć stan częściowego oderwania dywertora (partial detachment). Oznacza to, że najgorętsza część plazmy nie dotyka bezpośrednio metalowych ścian urządzenia, co drastycznie obniża obciążenie cieplne, nie gasząc przy tym samej reakcji.

Turbulencje, które ratują sytuację

Dla bardziej dociekliwych czytelników najciekawszy jest mechanizm, który zastąpił niszczycielskie ELM-y. W reżimie DTP naukowcy zaobserwowali powstanie specyficznych mikroturbulencji, zidentyfikowanych jako moduły uwięzionych elektronów napędzane gradientem temperatury. Brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce działa jak zawór bezpieczeństwa. Zamiast kumulować ciśnienie na krawędzi plazmy aż do momentu gwałtownego wybuchu (wspomniany ELM), turbulencje te w sposób ciągły i łagodny „odprowadzają” nadmiar cząstek i ciepła na zewnątrz.

Dzięki temu temperatura elektronów na tzw. „pedestale” (krawędzi rdzenia plazmy) mogła wzrosnąć, co z kolei poprawiło ogólną izolację energii w całym reaktorze. Efekt? Stabilna, wydajna plazma, która nie niszczy swojej obudowy. Co niezwykle istotne, eksperyment przeprowadzono w środowisku metalowych ścian, co jest kluczowe dla przyszłych projektów, takich jak międzynarodowy reaktor ITER, który również będzie korzystał z metalowych komponentów zamiast łatwiejszego w obsłudze, ale mniej trwałego węgla.

Czytaj także: Chińczycy najpierw zbudowali sztuczne słońce, a teraz zapisali się w historii

Dlaczego 60 sekund to tak dużo?

Może się wydawać, że jedna minuta to krótko, ale w świecie fizyki fuzji, gdzie procesy zachodzą w mikrosekundach, jest to cała wieczność. Utrzymanie stabilności w skali minuty dowodzi, że system sterowania potrafi w czasie rzeczywistym reagować na zmiany i utrzymywać reaktor w stanie równowagi. To przejście od krótkich impulsów do pracy ciągłej – steady-state operation – co jest absolutnym wymogiem dla każdej przyszłej elektrowni termojądrowej.

Praca naukowców z Hefei, opublikowana w prestiżowym „Physical Review Letters”, jest kamieniem milowym. Rozwiązuje bowiem jednocześnie trzy problemy: chroni ściany reaktora przed ciepłem, eliminuje niestabilności ELM i utrzymuje wysoką wydajność energetyczną. Jeśli te wyniki uda się przeskalować do większych urządzeń, droga do „gwiazdy w butelce” stojącej w każdym mieście stanie się znacznie prostsza. Chiński tokamak EAST po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najważniejszych poligonów doświadczalnych w wyścigu po energię przyszłości.