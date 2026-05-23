powrót

Przełom w powietrzu! Airo Group ujawnia hybrydowy dron pionowego startu o podwójnym zastosowaniu

Monika Wojciechowska
23.05.2026|4 min
Wyobraźmy sobie przyszłość, w której kluczowe dostawy docierają do odległych rejonów bez dróg, a misje zwiadowcze trwają kilkanaście godzin bez konieczności lądowania. Airo Group Holdings sprawia, że ta wizja staje się rzeczywistością, prezentując podczas targów AUVSI XPONENTIAL 2026 swój najnowszy projekt: JX250/JC250. To ciężki, hybrydowo-elektryczny bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania (VTOL), zaprojektowany z myślą o podwójnym zastosowaniu – cywilnym i wojskowymi stworzony do działania w najbardziej wymagających warunkach.
Przełom w powietrzu! Airo Group ujawnia hybrydowy dron pionowego startu o podwójnym zastosowaniu
Chcesz czytać więcej treści jak Przełom w powietrzu! Airo Group ujawnia hybrydowy dron pionowego startu o podwójnym zastosowaniu"?

Model JX250/JC250 to prawdziwy pokaz inżynierii. Charakteryzuje się 5-metrową długością głównego wirnika i 5-metrową rozpiętością skrzydeł, co świadczy o jego imponujących rozmiarach i możliwościach. Sercem tej innowacji jest hybrydowo-elektryczny układ napędowy, składający się z silnika spalinowego, generatora i akumulatorów. Takie rozwiązanie zapewnia mu wyjątkowo wydłużony zasięg i wytrzymałość, eliminując jednocześnie zależność od stacjonarnej infrastruktury ładowania, co jest kluczowe w operacjach w trudno dostępnych miejscach.

Parametry lotu JX250/JC250 są imponujące: może osiągnąć prędkość 180 km/h, oferuje zasięg ponad 320 km i udźwig 150 kg. Jego wytrzymałość w trybie patrolowym wynosi od 14 do 18 godzin. Co więcej, ten bezzałogowiec jest zdolny do operacji poza zasięgiem wzroku (BVLOS), potrafi w pełni zawisać w powietrzu i wykonywać całkowicie autonomiczny lot pod nadzorem zdalnego pilota. Nawigacja opiera się na zaawansowanej kombinacji technologii Global Navigation Satellite System (GNSS) i Inertial Navigation System (INS).

Czytaj także: Dron z bambusa, a parametry jak z kompozytu. Chiny zrobiły z natury materiał lotniczy

Innowacyjne technologie na pokładzie

Inżynierowie z Airo Group wyposażyło swój bezzałogowiec w szereg rozwiązań technologicznych podnoszących jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. JX250/JC250 posiada zewnętrzny, odpinany zasobnik ładunkowy, co pozwala na szybkie ładowanie i rozładowywanie ładunków. Kluczową innowacją jest zastosowanie technologii Slowed-Rotor Compound (SRC), która odciąża wirnik w locie do przodu i umożliwia bezpieczne lądowanie autorotacyjne lub szybowcowe z dowolnej wysokości i prędkości, nawet w przypadku całkowitej utraty zasilania. Dodatkowo, systemy wizyjne najnowszej generacji oraz technologia sztucznej inteligencji “Detect-And-Avoid” zapewniają wyjątkową świadomość sytuacyjną i skuteczne unikanie kolizji.

Podwójne zastosowanie: Od logistyki po obronność

JX250/JC250 został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań, dzieląc się na dwie główne konfiguracje:


  • JC250: Ta wersja to bezzałogowy statek powietrzny kategorii Group 3, zoptymalizowany dla misji wojskowych związanych z zaopatrzeniem, zdalnymi dostawami ładunków, logistyką średniego zasięgu, dostawami dla przemysłu naftowo-gazowego, a także operacjami pomocowymi i humanitarnymi w sytuacjach kryzysowych.

  • JX250: Bazując na platformie JC250, ta konfiguracja jest przeznaczona dla klientów z sektora obrony i rządu. Została przystosowana do zadań takich jak rozpoznanie, obserwacja i wywiad (ISR), logistyka w warunkach spornych, nadzór graniczny i przybrzeżny, patrole morskie oraz misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR). W konfiguracji ISR, JX250 ma osiągnąć zasięg ponad 1000 mil (około 1600 km) i wytrzymałość 16 godzin, znacząco zwiększając swój zasięg operacyjny dla długotrwałych misji.

Inżynieria z Airo Group: Siła marki Jaunt

Za tym projektem stoi Airo Group, z siedzibą w McLean w Wirginii, firma zorganizowana w czterech segmentach: Drony, Awionika, Szkolenia oraz Elektryczna Mobilność Powietrzna. Właśnie w tym ostatnim segmencie, prowadzonym pod marką Jaunt, rozwijane są bezzałogowce JX250/JC250. Segment ten koncentruje się na rozwoju hybrydowo-elektrycznych statków powietrznych typu “compound rotorcraft” o podwójnym zastosowaniu.

Czytaj także: Co ma dron do technologii kwantowej? Nowy rozdział wojny bezzałogowców zaczyna się w ciszy

Unikalność tych maszyn polega na integracji cech platform wirnikowych i stałopłatów, dzięki opatentowanej przez Airo konfiguracji “compound rotorcraft”. Technologia ta ma już za sobą ponad 300 godzin załogowych lotów testowych na wielu demonstratorach Jaunt. Firma aktywnie bada zarówno w pełni elektryczne, jak i hybrydowo-elektryczne architektury napędowe, aby sprostać różnorodnym wymaganiom misji, w tym zapewnić rozszerzony zasięg i zwiększoną elastyczność operacyjną.

Perspektywy na przyszłość

Zgodnie z zapowiedziami Airo, architektura “compound rotorcraft” w połączeniu ze strategiami napędowymi elektrycznymi i hybrydowymi, zapewnia korzystniejsze parametry zasięgu, ładowności i adaptacji do misji w porównaniu z konwencjonalnymi wiropłatami i niektórymi konfiguracjami eVTOL. Firma spodziewa się, że JX250/JC250 wejdzie do komercjalizacji i pełnej eksploatacji już w 2027 roku. W dalszej perspektywie, Airo zamierza opracować wariant wielofunkcyjny, zdolny do obsługi zarówno operacji cargo, jak i pasażerskich, co otwiera zupełnie nowe możliwości w sektorze transportu powietrznego. Całkowity rynek docelowy dla segmentów Airo szacowany jest na ponad 315,4 miliarda dolarów do 2030 roku, co podkreśla potencjał tej innowacji.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
Najbliższe są mi tematy związane z technologią, gadżetami, nowoczesnym AGD i motoryzacją. Interesują mnie rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają na papierze, ale przede wszystkim realnie wpływają na komfort, wygodę i sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. Ukończyłam studia dziennikarskie oraz szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Prywatnie uwielbiam gry i muzykę.
Chcesz czytać więcej treści jak Przełom w powietrzu! Airo Group ujawnia hybrydowy dron pionowego startu o podwójnym zastosowaniu"?
UdostępnijTwitter