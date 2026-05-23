Przełom w powietrzu! Airo Group ujawnia hybrydowy dron pionowego startu o podwójnym zastosowaniu

Model JX250/JC250 to prawdziwy pokaz inżynierii. Charakteryzuje się 5-metrową długością głównego wirnika i 5-metrową rozpiętością skrzydeł, co świadczy o jego imponujących rozmiarach i możliwościach. Sercem tej innowacji jest hybrydowo-elektryczny układ napędowy, składający się z silnika spalinowego, generatora i akumulatorów. Takie rozwiązanie zapewnia mu wyjątkowo wydłużony zasięg i wytrzymałość, eliminując jednocześnie zależność od stacjonarnej infrastruktury ładowania, co jest kluczowe w operacjach w trudno dostępnych miejscach.

Parametry lotu JX250/JC250 są imponujące: może osiągnąć prędkość 180 km/h, oferuje zasięg ponad 320 km i udźwig 150 kg. Jego wytrzymałość w trybie patrolowym wynosi od 14 do 18 godzin. Co więcej, ten bezzałogowiec jest zdolny do operacji poza zasięgiem wzroku (BVLOS), potrafi w pełni zawisać w powietrzu i wykonywać całkowicie autonomiczny lot pod nadzorem zdalnego pilota. Nawigacja opiera się na zaawansowanej kombinacji technologii Global Navigation Satellite System (GNSS) i Inertial Navigation System (INS).

Innowacyjne technologie na pokładzie

Inżynierowie z Airo Group wyposażyło swój bezzałogowiec w szereg rozwiązań technologicznych podnoszących jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. JX250/JC250 posiada zewnętrzny, odpinany zasobnik ładunkowy, co pozwala na szybkie ładowanie i rozładowywanie ładunków. Kluczową innowacją jest zastosowanie technologii Slowed-Rotor Compound (SRC), która odciąża wirnik w locie do przodu i umożliwia bezpieczne lądowanie autorotacyjne lub szybowcowe z dowolnej wysokości i prędkości, nawet w przypadku całkowitej utraty zasilania. Dodatkowo, systemy wizyjne najnowszej generacji oraz technologia sztucznej inteligencji “Detect-And-Avoid” zapewniają wyjątkową świadomość sytuacyjną i skuteczne unikanie kolizji.

Podwójne zastosowanie: Od logistyki po obronność

JX250/JC250 został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań, dzieląc się na dwie główne konfiguracje:



JC250: Ta wersja to bezzałogowy statek powietrzny kategorii Group 3, zoptymalizowany dla misji wojskowych związanych z zaopatrzeniem, zdalnymi dostawami ładunków, logistyką średniego zasięgu, dostawami dla przemysłu naftowo-gazowego, a także operacjami pomocowymi i humanitarnymi w sytuacjach kryzysowych.

JX250: Bazując na platformie JC250, ta konfiguracja jest przeznaczona dla klientów z sektora obrony i rządu. Została przystosowana do zadań takich jak rozpoznanie, obserwacja i wywiad (ISR), logistyka w warunkach spornych, nadzór graniczny i przybrzeżny, patrole morskie oraz misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR). W konfiguracji ISR, JX250 ma osiągnąć zasięg ponad 1000 mil (około 1600 km) i wytrzymałość 16 godzin, znacząco zwiększając swój zasięg operacyjny dla długotrwałych misji.

Inżynieria z Airo Group: Siła marki Jaunt

Za tym projektem stoi Airo Group, z siedzibą w McLean w Wirginii, firma zorganizowana w czterech segmentach: Drony, Awionika, Szkolenia oraz Elektryczna Mobilność Powietrzna. Właśnie w tym ostatnim segmencie, prowadzonym pod marką Jaunt, rozwijane są bezzałogowce JX250/JC250. Segment ten koncentruje się na rozwoju hybrydowo-elektrycznych statków powietrznych typu “compound rotorcraft” o podwójnym zastosowaniu.

Unikalność tych maszyn polega na integracji cech platform wirnikowych i stałopłatów, dzięki opatentowanej przez Airo konfiguracji “compound rotorcraft”. Technologia ta ma już za sobą ponad 300 godzin załogowych lotów testowych na wielu demonstratorach Jaunt. Firma aktywnie bada zarówno w pełni elektryczne, jak i hybrydowo-elektryczne architektury napędowe, aby sprostać różnorodnym wymaganiom misji, w tym zapewnić rozszerzony zasięg i zwiększoną elastyczność operacyjną.

Perspektywy na przyszłość

Zgodnie z zapowiedziami Airo, architektura “compound rotorcraft” w połączeniu ze strategiami napędowymi elektrycznymi i hybrydowymi, zapewnia korzystniejsze parametry zasięgu, ładowności i adaptacji do misji w porównaniu z konwencjonalnymi wiropłatami i niektórymi konfiguracjami eVTOL. Firma spodziewa się, że JX250/JC250 wejdzie do komercjalizacji i pełnej eksploatacji już w 2027 roku. W dalszej perspektywie, Airo zamierza opracować wariant wielofunkcyjny, zdolny do obsługi zarówno operacji cargo, jak i pasażerskich, co otwiera zupełnie nowe możliwości w sektorze transportu powietrznego. Całkowity rynek docelowy dla segmentów Airo szacowany jest na ponad 315,4 miliarda dolarów do 2030 roku, co podkreśla potencjał tej innowacji.