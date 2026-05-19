Robot humanoidalny za 15 000 dolarów. Robotyka schodzi pod strzechę!

Cena jest tu kluczowa. Zestaw Asimov, oferowany za około 15 000 dolarów, jest bliski szacowanego kosztu materiałów i komponentów. Choć nie jest to mała kwota, stanowi gigantyczny krok w kierunku demokratyzacji zaawansowanej robotyki humanoidalnej. Dla porównania, wcześniejsze systemy wymagały milionów dolarów na rozwój. Ten ruch od Menlo Research wpisuje się w szerszy trend, gdzie nawet hobbyści, wykorzystując druk 3D i AI, tworzą realistyczne repliki droidów, co dowodzi, że narzędzia do interaktywnej robotyki domowej stają się coraz bardziej przystępne. Asimov jest krokiem dalej – to w pełni funkcjonalna platforma badawcza.

Zestaw, przeznaczony dla zaawansowanych hobbystów i deweloperów, dostarczany jest w pełni niezłożony. Oprócz wszystkich niezbędnych komponentów, zawiera szczegółowe instrukcje i filmy montażowe, prowadzące użytkownika przez proces budowy robota o wysokości 1,20 metra i wadze około 35 kilogramów. Maszyna charakteryzuje się ponad 25 stopniami swobody (DoF), co czyni ją elastyczną platformą do eksperymentów.

Modułowa budowa: klucz do elastyczności i innowacji

Jedną z najważniejszych innowacji Asimova jest jego modułowa architektura. Niezależne sekcje nóg, ramion, tułowia i głowy łączą się za pomocą uniwersalnych mocowań silników. To rozwiązanie umożliwia użytkownikom łatwe wymienianie lub modernizowanie komponentów bez konieczności przeprojektowywania całej platformy. Jak donosi Humanoids Daily (HD), takie podejście drastycznie zmniejsza złożoność konserwacji i otwiera drzwi do szybkiego eksperymentowania z nowymi siłownikami czy systemami sterowania.

Projekt Asimova nie ogranicza się jedynie do przystępności cenowej. Robot zawiera również szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych, które poprawiają jego zdolności ruchowe. Jednym z nich jest równoległy mechanizm kostki typu Revolute-Spherical-Universal (RSU), który zapewnia dwa stopnie swobody dla ruchów przechyłu i pochylenia. Ta konstrukcja znacząco poprawia rozkład momentu obrotowego w stawie skokowym, co pozwala robotowi naturalniej reagować na nierówny teren i siły reakcji podłoża podczas chodzenia.

Aby jeszcze bardziej uprościć sterowanie lokomocją, Asimov wykorzystuje pasywne, przegubowe palce zamiast skomplikowanych, zasilanych siłowników. Te nieaktywowane stawy wspomagają przejście od fazy stania do odbicia, poprawiając trakcję i równowagę, jednocześnie redukując obciążenie obliczeniowe i złożoność mechaniczną całego systemu. To eleganckie rozwiązanie inżynieryjne.

Drukowany świat robotyki: optymalizacja kosztów produkcji

Większość komponentów konstrukcyjnych Asimova została zoptymalizowana pod kątem druku 3D w technologii Multi Jet Fusion (MJF). Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie mocnych, lekkich części bez konieczności sięgania po drogie procesy obróbki CNC. To znacząco obniża koszty produkcji, a także ułatwia deweloperom wymianę i dostosowywanie części do ich potrzeb.

Realistyczny trening w wirtualnym świecie: siła symulacji PIL

Zdolność robota do efektywnej interakcji ze światem rzeczywistym zależy w dużej mierze od jego oprogramowania i treningu. Asimov wykorzystuje zaawansowane podejście do symulacji typu „Processor-in-the-Loop” (PIL), które świadomie odchodzi od wyidealizowanych modeli robotyki. Zamiast zakładać perfekcyjnie zsynchronizowane dane sensoryczne i deterministyczną fizykę, środowisko treningowe celowo wprowadza realistyczne niedoskonałości operacyjne, by lepiej odzwierciedlić warunki panujące w świecie rzeczywistym.

Obejmuje to symulowane opóźnienia komunikacyjne szyny CANBus sięgające do 9 milisekund, co generuje przestarzałe lub niezsynchronizowane sygnały sterujące. Dodatkowo, poprzez warstwę emulacji I2C, symulowany jest sztuczny szum czujników. Te zakłócenia mają za zadanie odwzorować nieprzewidywalność i opóźnienia nieodłącznie związane z fizycznymi systemami robotycznymi.

Rdzeniem systemu uczenia jest framework Asymetrycznego Uczenia Wzmacniającego Actor-Critic. Sieć “krytyka” ma dostęp do uprzywilejowanych danych symulacyjnych “ground-truth”, co pozwala na dokładną ocenę stanu i sygnałów nagrody. Z kolei “aktor” działa w ograniczonych warunkach, otrzymując jedynie zaszumione i opóźnione dane sensoryczne, podobne do tych, których doświadczyłby sprzęt pokładowy. Trenując w warunkach tej niezgodności, polityka uczenia się staje się odporna na niepewność i częściową obserwowalność. Wynikiem jest “zero-shot sim-to-real transfer”, pozwalający robotowi na chodzenie do przodu, do tyłu i odzyskiwanie równowagi po zewnętrznych popchnięciach bezpośrednio na sprzęcie, bez dodatkowego strojenia czy kalibracji, jak podaje HD. To ogromny krok w kierunku autonomii.

Demokratyzacja zaawansowanej robotyki: przyszłość jest otwarta

Mimo że koszt zestawu Asimov wynosi około 15 000 dolarów, Menlo Research udostępnia pełny wykaz materiałów (Bill of Materials) na swoim repozytorium GitHub. Pozwala to konstruktorom na samodzielne pozyskiwanie komponentów i potencjalne zmniejszenie kosztów. Jak podkreśla Hackaday, choć nadal jest to znacząca inwestycja, to w porównaniu z systemami robotyki humanoidalnej, które wcześniej wymagały milionów dolarów finansowania, Asimov jest nieporównywalnie bardziej dostępny. To właśnie takie inicjatywy otwierają drzwi do nowej ery innowacji, przenosząc zaawansowaną robotykę z tajnych laboratoriów w ręce szerokiej społeczności entuzjastów i badaczy.