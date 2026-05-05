Samsung Galaxy A37 i A57 w Plusie. Solidne średniaki w cenach, które w końcu mają sens

Nowa seria A taniej nawet o 600 zł w Plusie

Dla każdego, kto przymierzał się do zakupu nowego Samsunga, propozycja Plusa to przede wszystkim koniec dylematu: „kupić nowszy model czy oszczędzić i wziąć starszy?”. Dzięki obniżce ceny spadły do poziomu, który znacznie lepiej koresponduje z możliwościami tych urządzeń.

Oba modele napędzane są przez ośmiordzeniowe procesory, które bez problemu radzą sobie z codziennymi zadaniami, a bateria o pojemności 5000 mAh pozwala zapomnieć o ładowarce na dłuższą chwilę. Samsung obiecuje również aż 6 lat aktualizacji zabezpieczeń, co w tej półce cenowej jest fenomenalnym wynikiem. Kupując ten telefon dzisiaj, mamy spokój aż do 2032 roku. Jeśli wolicie coś smuklejszego i lżejszego, Galaxy A57 będzie strzałem w dziesiątkę. Jeśli jednak szukacie większej przestrzeni roboczej, A37 oferuje wam swoje „usługi”.

Ile za te modele zapłacimy w Plusie?

Galaxy A37 5G (6/128GB) kosztuje teraz 1269 zł (zamiast premierowych 1869 zł), co daje dokładnie 600 zł zniżki. Na start płacimy 1 zł, a resztę spłacamy w 12 ratach po 105,66 zł/mies.

kosztuje teraz (zamiast premierowych 1869 zł), co daje dokładnie 600 zł zniżki. Na start płacimy 1 zł, a resztę spłacamy w 12 ratach po 105,66 zł/mies. Galaxy A57 5G (8/128GB) kupisz za 1799 zł (zamiast 2309 zł), co przy ratach 12 x 149,83 zł z symboliczną złotówką na start brzmi wyjątkowo zachęcająco.

W Polsce seria Galaxy A od lat bije rekordy popularności – kochamy ją za przewidywalność i świetne ekrany. Jednak tegoroczna premiera odbiła się szerokim echem ze względu na dość odważne wyceny startowe, które wielu Polaków uznało za zbyt wysokie. Plus, jako operator, doskonale wyczuł te nastroje i idealnie zadziałał, oferując nie tylko niższe ceny, ale również system rat, dzięki któremu nie zbankrutujemy na starcie.

Nowa oferta Plusa na serię Galaxy A to klasyczny przykład tego, jak rynek weryfikuje premierowe zapędy producentów. Samsung Galaxy A37 i A57 to smartfony, którym technicznie trudno coś zarzucić w tej klasie – są wodoodporne, mają świetne wsparcie i baterie, które trudno “zajechać” w jeden dzień. Jednak o ile premierowa cena 1869 zł za model A37 mogła budzić wątpliwości, o tyle 1269 zł czyni go bezkonkurencyjnym, biorąc pod uwagę 6-letnie wsparcie techniczne. A57 również wypada teraz o wiele atrakcyjniej. Jeśli więc wstrzymywaliście się z zakupem miesiąc temu, gratuluję cierpliwości – właśnie zarobiliście na tym kilkaset złotych.

Źródło: Plus