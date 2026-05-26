Nowe telewizory Samsung stawiają na AI i personalizację obrazu. Na tych telewizorach będziemy oglądać seriale

Według zapowiedzi sztuczna inteligencja ma odpowiadać nie tylko za poprawę jakości obrazu, ale również za personalizację ustawień dźwięku, automatyczne rozpoznawanie treści czy dostosowywanie parametrów wyświetlania do konkretnego rodzaju materiału. Rozwiązania AI trafiają już nie tylko do najdroższych modeli 8K, ale również do telewizorów 4K.

Samsung Vision AI ma poprawiać obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym

Nowa platforma jest tutaj najważniejsza. Zgodnie z informacjami, Samsung wykorzystał w niej między innymi algorytmy Microsoft Copilot, Perplexity oraz własnego asystenta Bixby Lite. Dzięki temu system będzie analizował treści, które oglądamy i automatycznie dostosuje do nich parametry obrazu i dźwięku. Wśród funkcji znalazło się m.in. AI Upscaling Pro, czyli skalowanie obrazu do jakości zbliżonej do 4K z wykorzystaniem 128 sieci neuronowych, a także Color Booster Pro odpowiadający za poprawę odwzorowania kolorów. Samsung przygotował również specjalny tryb AI Soccer Mode, który automatycznie rozpoznaje transmisje piłkarskie, poprawia widoczność piłki i murawy oraz wzmacnia głos komentatora.

Audiofile z pewnością docenią AI Sound Controller Pro. To narzędzie oddzieli dialogi, muzykę oraz efekty specjalne, dzięki czemu będzie można niezależnie regulować poziom każdej ścieżki. Jeśli chociaż raz musieliście oglądać film, w którym głosy aktorów były znacznie cichsze od muzyki czy efektów, to na pewno pokochacie te funkcje – koniec ciągłej zabawy z pilotem i nieustannego żonglowania między poziomem głośności.

Micro RGB schodzi do bardziej „normalnych” rozmiarów

Przejdźmy teraz do konkretów i na pierwszy ogień pójdą telewizory Micro RGB. Dotychczas technologia Micro LED była kojarzona głównie z gigantycznymi ekranami kosztującymi fortunę. Samsung postanowił jednak przenieść ją do bardziej typowych rozmiarów salonowych. W ofercie pojawiają się dwie flagowe linie oparte na zaawansowanym procesorze Micro RGB AI Engine Pro:

ultraluksusowe ekrany dostępne w rozmiarach 65”, 75”, 85” oraz kinowym 115 cali, Seria R86H: bardziej przystępne warianty o przekątnej 55”, 65”, 75” oraz 85 cali.

Dzięki technologii strefowego przyciemniania, telewizory te sterują jasnością i kolorem na poziomie każdego pojedynczego mikropiksela. Pokrycie kinowej przestrzeni barwnej BT2020 (Micro RGB Precision Color 100) generuje obraz o niebywałym realizmie. Całość dopieszcza matowa powłoka antyrefleksyjna Glare Free. Modele z serii R95H jako jedne z nielicznych na rynku zdobyły prestiżowe niemieckie certyfikaty „Safety for Eyes” oraz „Circadian Rhythm Display” przyznane przez instytut VDE, co potwierdza ich pełne bezpieczeństwo dla ludzkiego wzroku i brak negatywnego wpływu na naturalny rytm dobowy domowników.

Cztery serie OLED, czyli dla każdego coś dobrego

Chociaż innowacje przykuwają naszą uwagę, to nie da się ukryć, że to segment OLED jest najważniejszym filarem oferty Samsunga. Jak jednak wybrać odpowiedni model dla siebie? Jeśli nie znacie się na tych sprzętach, to nowy podział powinien ułatwić zakup, bo Samsung podzielił segment OLED części, ale wszystkie łączy nieskończony kontrast, absolutna czerń i zjawiskowe, certyfikowane przez Pantone odwzorowanie kolorów, a przynajmniej tak twierdzi firma. To już musicie zweryfikować sami. Przyjrzyjmy się natomiast ofercie:

S99H (tegoroczny flagowiec) – To telewizor wyposażony w bezprzewodowy moduł One Connect, pozwalający przesyłać obraz 8K 120 Hz bez konieczności prowadzenia przewodów do ekranu. Producent przygotował również funkcję Tapeta AI, umożliwiającą generowanie grafik tworzonych przez sztuczną inteligencję.

S95H (potęga jasności) – ten model skupia się przede wszystkim na wysokiej jasności obrazu dzięki technologii OLED Brass Pro. Otrzymał także procesor NQ4 AI Gen3 oraz rozbudowany system audio 4.2.2 z technologią Dźwięku Podążającego za Obiektem+.

S90H (bezkompromisowy gaming) – to już propozycja skierowana do graczy. Ten model oferuje odświeżanie 165 Hz, obsługę NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro oraz matową matrycę Glare Free. To obecnie jedna z najmocniejszych propozycji Samsunga dla osób korzystających z komputerów gamingowych i najnowszych konsol.

S85H (elegancka klasyka) – jeśli nie potrzebujecie wszystkich tych „bajerów" i zależy wam najbardziej na klasyce oraz cenie, to ten OLED wyposażony w procesor NQ4 AI Gen2 powinien być idealną opcją. Wspiera również funkcje gamingowe, więc niedzielni gracze powinni być zadowoleni.

The Frame nadal udaje obraz

Dla tych, którzy chcą połączenia technologii ze sztuką, Samsung ma serię The Frame, która otrzymała dostęp do biblioteki ponad 5000 cyfrowych dzieł sztuki dostępnych w ramach Art Store. Nie chcesz telewizora, który zdominuje przestrzeń? Ta linia jest dla Ciebie. Można je powiesić na ścianie i kiedy nie oglądamy, będą udawać stylowe działo sztuki albo pokażą nam najważniejsze chwile rodziny, służąc jako wielka, cyfrowa ramka.

Wersja The Frame Pro będzie dostępna w rozmiarach od 55 do 85 cali i otrzyma bezprzewodowy moduł One Connect oraz ekran Neo QLED z odświeżaniem 144 Hz. Z kolei standardowy The Frame pojawi się w wariantach 43, 55 i 65 cali, oferując bardziej klasyczną konstrukcję z przewodowym modułem One Connect.

Neo QLED i Mini LED pozostają fundamentem oferty

Dla osób, które nie chcą wydawać fortuny na OLED-a lub Micro RGB, Samsung przygotował odświeżone serie Neo QLED i Mini LED. Rodzinę Neo QLED reprezentują modele QN80H oraz QN74H. Wyższy wariant oferuje procesor NQ4 AI Gen2, podświetlenie strefowe, Dolby Atmos i odświeżanie 144 Hz, natomiast QN74H stawia na bardziej przystępną cenę przy zachowaniu technologii Quantum Mini LED. Z kolei w serii Mini LED znajdziemy modele M80H i M74H. Pierwszy oferuje odświeżanie 144 Hz oraz procesor NQ4 AI Gen2, natomiast drugi jest skierowany do osób szukających bardziej budżetowego telewizora 4K z odświeżaniem 60 Hz i wsparciem dla systemu Q-Symphony.

Patrząc na tegoroczną ofertę giganta nie da się nie zauważyć, że podobnie jak w przypadku smartfonów, i tutaj gigant stawia na AI i to nie tylko w przypadku najdroższych urządzeń. Samsung Vision AI trafia do coraz większej liczby modeli, a AI odpowiada już nie tylko za poprawę jakości obrazu, ale również za personalizację dźwięku i sposobu korzystania z telewizora. Czy klienci to pokochają? Dużą rolę odegra tu również cena poszczególnych modeli, a także rzeczywistość zaprezentowanych funkcji. O jakoś obrazu się nie martwię, Samsung zna się na tym najlepiej, ale resztą? To już zweryfikują opinie klientów.

Źródło: Samsung