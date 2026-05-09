Sekret niesamowitej prędkości delfinów odkryty. Superkomputery ujawniły, co dzieje się pod wodą

Superkomputery na tropie morskich tajemnic

Naukowcy z Uniwersytetu w Osace postanowili podejść do tematu w sposób nowoczesny, łącząc biologię z zaawansowaną informatyką. Zespół pod kierownictwem Yutaro Motooriego wykorzystał potężne superkomputery, aby stworzyć precyzyjne symulacje numeryczne ruchu wody wokół płynącego delfina. Do tej pory zbadanie tego zjawiska w warunkach naturalnych było niemal niemożliwe – woda wokół płynącego zwierzęcia jest zbyt mętna i dynamiczna, by tradycyjne kamery mogły zarejestrować każdy mikroruch cząsteczek.

Głównym celem badaczy było zrozumienie, które elementy przepływu turbulencją faktycznie pomagają delfinowi płynąć, a które są jedynie “szumem” energetycznym. Wyniki, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Physical Review Fluids, rzucają zupełnie nowe światło na mechanikę napędu w świecie przyrody. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie jest tylko siła uderzenia ogona, ale precyzyjne zarządzanie wirami wodnymi.

Hierarchia wirów: Od gigantów do drobinek

Kiedy delfin porusza swoim ogonem w górę i w dół – co w biologii nazywamy ruchem oscylacyjnym – generuje on wsteczny przepływ wody. To właśnie ten ruch tworzy skomplikowaną strukturę wirów o różnych rozmiarach. Naukowcy odkryli, że w tej wodnej plątaninie istnieje bardzo konkretna hierarchia. Najważniejszą rolę odgrywają duże pierścienie wirowe. To one, powstając przy każdym uderzeniu ogona, generują potężną siłę ciągu, która wypycha zwierzę do przodu.

W fizyce płynów proces ten wiąże się z tak zwaną kaskadą energii. Duże wiry, niosące ze sobą najwięcej energii kinetycznej, z czasem rozpadają się na coraz mniejsze zawirowania. Choć tych małych wirków jest mnóstwo i wypełniają one przestrzeń wokół delfina, japońskie symulacje wykazały, że mają one marginalne znaczenie dla samej prędkości pływania. Są one raczej produktem ubocznym, “odpadem” energetycznym procesu, który nie wpływa znacząco na dynamikę ruchu. To kluczowa informacja dla inżynierów: aby płynąć szybko, trzeba skupić się na generowaniu dużych, stabilnych struktur wodnych, zamiast martwić się o mikroturbulencje.

Dlaczego delfin jest lepszy od śruby napędowej?

To, co najbardziej zaskoczyło badaczy, to stabilność tego mechanizmu. Okazało się, że niezależnie od tego, czy delfin płynie spokojnie, czy rozwija maksymalną prędkość podczas pościgu za rybą, fizyka generowania wirów pozostaje niemal identyczna. “Odkryliśmy, że nasze wyniki są spójne w szerokim zakresie prędkości pływania” – zauważa Motoori. To dowód na to, że natura wykształciła optymalny system napędowy, który jest niezwykle elastyczny i wydajny energetycznie.

Dla nas, ludzi, to odkrycie ma znaczenie wykraczające daleko poza czystą ciekawość przyrodniczą. Zrozumienie, jak delfiny kontrolują turbulencje i wykorzystują strukturę wirów, może stać się fundamentem dla nowej generacji podwodnych robotów. Obecne konstrukcje oparte na klasycznych śrubach napędowych są głośne, mało wydajne przy niskich prędkościach i często niszczą delikatne ekosystemy denne. Roboty naśladujące ruchy delfina, wykorzystujące “inteligentne” zarządzanie wirami, mogłyby poruszać się szybciej, ciszej i zużywać ułamek energii, której potrzebują dzisiejsze jednostki.

Przyszłość technologii inspirowanej naturą

Badania zespołu z Osaki to klasyczny przykład biomimetyki – dziedziny nauki, która podgląda rozwiązania ewolucyjne, by kopiować je w technologii. Senior autor projektu, Susumu Goto, podkreśla, że kluczem do sukcesu było zrozumienie właśnie tej “hierarchii wirów”. Dzięki temu wiemy już, że w projektowaniu maszyn przyszłości nie musimy dążyć do całkowitego wyeliminowania turbulencji. Zamiast z nimi walczyć, powinniśmy nauczyć się je selekcjonować i wykorzystywać te, które dają nam najwięcej “kopnięcia”.

Choć artykuł w Physical Review Fluids wydaje się być lekturą głównie dla fizyków, to płynący z niego wniosek jest zrozumiały dla każdego z nas: przyroda jest najlepszym inżynierem na świecie. Delfiny, dzięki milionom lat ewolucji, stały się mistrzami hydrodynamiki, a my dopiero teraz, przy pomocy superkomputerów, zaczynamy rozumieć ich sekretny taniec z wodą. Kto wie, może za kilka lat statki pasażerskie lub drony badawcze będą poruszać się za pomocą mechanicznych ogonów, zostawiając za sobą dokładnie takie same pierścienie wirowe, jakie zostawia delfin bawiący się w falach oceanu?