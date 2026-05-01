Motoryzacyjny skok do następnego stulecia? Nowy rodzaj silnika wodorowego robi rzeczy, o jakich nawet nie śniliśmy

Zacznijmy od początku. Nasi zachodni sąsiedzi postawili na nowatorskie podejście do samego procesu spalania. Zamiast klasycznego układu, w którym paliwo miesza się z powietrzem i po reakcji produkty spalania są wyrzucane na zewnątrz, nowy silnik działa w niemal zamkniętym obiegu. W jego wnętrzu krąży starannie dobrana mieszanka wodoru, tlenu oraz argonu. Wodór pełni rolę paliwa, tlen umożliwia reakcję, natomiast argon – jako gaz szlachetny – stabilizuje warunki pracy i pozwala osiągać wyższe temperatury oraz ciśnienia bez niekontrolowanych reakcji chemicznych.

Czytaj też: Odkrywam tajemnicę silnika, na którego Unia Europejska wydała 100 milionów euro

To właśnie obecność argonu okazuje się jednym z najważniejszych elementów całej koncepcji. Dzięki swoim właściwościom fizycznym poprawia on parametry termodynamiczne cyklu, co przekłada się bezpośrednio na wyższą sprawność. W praktyce oznacza to, że większa część energii zawartej w paliwie zamieniana jest na użyteczną pracę, a nie tracona w postaci ciepła. Dla porównania, nowoczesne silniki Diesla osiągają zwykle około 40-45 procent sprawności, co pokazuje skalę postępu.

Równie istotna jest konstrukcja zamkniętego obiegu. Po każdym cyklu spalania gazy nie są wyrzucane, lecz schładzane, oczyszczane i ponownie wykorzystywane. Usuwana jest głównie woda, a więc podstawowy produkt reakcji wodoru z tlenem. Reszta mieszaniny wraca natomiast do układu. Dzięki temu silnik praktycznie nie generuje spalin, w tym szczególnie szkodliwych tlenków azotu, które są jednym z głównych problemów tradycyjnych jednostek Diesla.

Osiągnięta sprawność przekraczająca 60 procent idzie w parze z wysoką mocą. Według twórców nowy silnik może zapewniać osiągi porównywalne z jednostkami wysokoprężnymi, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających zastosowań. Chodzi przede wszystkim o sektory, w których elektryfikacja napotyka poważne bariery technologiczne, takie jak transport ciężarowy na długich dystansach, maszyny rolnicze, sprzęt budowlany czy generatory stacjonarne.

Szczególne zainteresowanie technologią wykazuje branża morska, gdzie presja na ograniczenie emisji rośnie bardzo szybko. W tym sektorze baterie są często zbyt ciężkie lub mają zbyt małą gęstość energii, by stanowić realną alternatywę. Wodorowy silnik o wysokiej sprawności i zerowej emisji spalin może więc wypełnić lukę pomiędzy klasycznymi paliwami kopalnymi a w pełni elektrycznymi rozwiązaniami.

Czytaj też: Hamulce lecą pod nóż? Emisje samochodów to nie tylko silniki spalinowe

Nie oznacza to jednak, że mamy popadać w hurraoptymizm i wieszczyć sukces. Ja pozostaję realistą, choć nie ukrywam: można pokusić się o nutkę optymizmu. Technologia, o której piszę, zmaga się z ograniczeniami, takimi jak relatywnie niska gęstość mocy wynikająca z ilości wodoru, jaką można wprowadzić do cylindra w jednym cyklu. Innym problemem może być stopniowa akumulacja zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla powstający na przykład przy spalaniu środków smarnych, co w dłuższej perspektywie może wpływać na wydajność układu. Mimo tych ograniczeń projekt już teraz przyciąga uwagę przemysłu i możemy go dopisać do listy potencjalnych alternatyw dla klasycznych paliw.

Źródło: Uniwersytet Ottona von Guerickego w Magdeburgu