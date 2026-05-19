Smart! Weeks na Allegro trwa w najlepsze. Łapcie świetne promocje i cieszcie się oszczędnościami

Tegoroczna edycja trwa od 11 do 20 maja i — jak co roku — nie chodzi wyłącznie o pojedyncze promocje. Allegro mocno stawia na ideę zakupów „w jednym miejscu”, co zresztą dobrze wpisuje się w aktualne przyzwyczajenia konsumentów. Z badań przytoczonych przez platformę wynika, że choć większość osób nadal zamawia produkty z kilku różnych sklepów internetowych, to aż 70% badanych chciałoby robić zakupy wygodniej i bardziej kompleksowo, bez skakania między dziesięcioma kartami w przeglądarce. Ja doskonale to rozumiem, bo dzisiaj nie szukamy już tylko najniższej ceny, ale też wygody, darmowej dostawy i poczucia, że nie przepłaca za sam fakt kupowania online.

Promocje do -50% i sporo mocnych marek

W ramach Smart! Weeks przeceniono tysiące produktów, a wśród marek pojawiają się między innymi Apple, Samsung, Philips, Xiaomi, LEGO, Tefal czy adidas. Co ważne, oferty zmieniają się codziennie, więc to raczej ten typ akcji, gdzie warto zaglądać regularnie, bo najlepsze okazje potrafią szybko znikać. Już pisząc to, zaczęłam przeglądać oferty i mój koszyk niebezpiecznie się powiększył, a kilka rzeczy zostało już kupionych. Cóż, i tak miałam to w końcu zrobić, więc lepiej, jeśli mogłam przy okazji zaoszczędzić.

W tym roku platforma mocno rozbudowała też dodatkowe korzyści dla smartowiczów. Oprócz samych promocji można zdobywać Smart! Monety — nawet do 200 — które później wykorzystamy przy kolejnych zakupach. Po raz pierwszy pojawiają się też bonusy od partnerów Allegro. W praktyce oznacza to między innymi:

trzy miesiące Disney+ Standard,

kawę albo hot doga w Żabce za 1 Żappsa,

zniżki do Multikina,

czy rabaty na paliwo na stacjach MOL.

To niby drobiazgi, ale właśnie takie dodatki sprawiają, że cały program zaczyna działać bardziej jak lifestyle’owy pakiet benefitów niż zwykła usługa dostaw.

Smart! znowu taniej

Przy okazji trwania festiwalu Allegro ponownie obniżyło cenę samego pakietu Smart!. Do 12 czerwca roczny abonament kosztuje 39,90 zł zamiast standardowych 59,90 zł. Dla nowych użytkowników dostępny jest też darmowy okres próbny z pięcioma bezpłatnymi dostawami przez sześć miesięcy. Trzeba przyznać, że przy obecnych cenach wysyłek taki abonament potrafi zwrócić się zaskakująco szybko — szczególnie jeśli ktoś regularnie zamawia drobiazgi, kosmetyki, elektronikę czy rzeczy do domu. Swoją drogą, sprawdziłam i do tej pory nabiłam już 2619,31 zł oszczędności na darmowych dostawach na Allegro. Mogłabym za to kupować Smarta! przez kolejne 43 lata.

Dane jasno pokazują, że konsumenci szukają wygody i chcą realizować wszystkie zakupy w jednym miejscu. Na Allegro jest to możliwe, a dzięki Allegro Smart! kupujący zyskują nie tylko darmowe dostawy, ale też wyjątkowe ceny oraz szereg dodatkowych korzyści i bonusów, w tym dostęp do tysięcy promocji podczas rozpoczynających się właśnie Smart! Weeks. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że realnie oszczędzają podczas codziennych zakupów – podkreśla Paweł Łowisz, dyrektor Smart! i programów lojalnościowych w Allegro.

Jak dla mnie, właśnie tutaj tkwi największy sukces takich akcji. Dziś promocje przestały być już wyłącznie polowaniem na przecenę. Coraz częściej chodzi o wygodę, szybkość i poczucie, że człowiek może załatwić większość zakupów w jednym miejscu bez przepłacania i bez godzinnego porównywania ofert. A Smart! Weeks bardzo mocno gra właśnie na tym poczuciu komfortu zakupowego, co mi się podoba.