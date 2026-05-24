Święty Graal awiacji? Odrzutowiec bez okien staje się rzeczywistością!

Texas-based Otto Aerospace zbliża się do historycznego momentu w lotnictwie, pomyślnie kończąc etap wstępnego przeglądu projektu dla swojego samolotu Phantom 3500. Ten dwusilnikowy odrzutowiec biznesowy to prawdziwy krok w przyszłość, w którym zamiast klasycznych bulajów znajdziemy panoramiczne ekrany. Decyzja o wyeliminowaniu okien nie jest kaprysem, lecz kluczowym elementem konstrukcji zaprojektowanej pod kątem transsonicznego przepływu laminarnego – technologii minimalizującej opór powietrza i znacznie obniżającej zużycie energii.

Jak podkreślają inżynierowie Otto Aerospace, pozbycie się okien pozwala na stworzenie niezwykle aerodynamicznego, przypominającego pocisk kadłuba, który jest zoptymalizowany pod kątem efektywności. Jest to element, który odróżnia go od wcześniejszych, masywniejszych koncepcji firmy, takich jak Celera 800 czy Celera 500L, jednocześnie czerpiąc z ich doświadczeń.

Kluczowe parametry i ambitny harmonogram

Phantom 3500 ma imponujące specyfikacje. Jego zasięg operacyjny wyniesie 3200 mil morskich (5926 km), a pułap przelotowy osiągnie 15 545 metrów. Samolot, choć zaprojektowany dla rynku lotnictwa biznesowego, ma również potencjał do zastosowań wojskowych, co potwierdziło już wstępne testy. Niedawno firma przeprowadziła udany test bezzałogowego drona EWA, który może być zapowiedzią przyszłych rozwiązań obronnych.

Wstępny przegląd projektu (Preliminary Design Review) odbył się pod koniec lutego w siedzibie firmy w Jacksonville na Florydzie. Inżynierowie szczegółowo przeanalizowali konfigurację samolotu, integrację systemów, strukturę i parametry wydajności. Jak zaznaczył Scott Drennan, prezes i dyrektor generalny Otto Aerospace: “To ważny krok dla naszego zespołu. Phantom 3500 przekroczył próg od obiecującej koncepcji do samolotu, który przygotowujemy do budowy i oblotu. Teraz liczy się wykonanie”.

Oblot Phantoma 3500 planowany jest na drugą połowę 2027 roku, a certyfikacja FAA Part 23 i wejście do służby przewidywane są na rok 2030. Szacowany koszt jednostkowy ma wynosić około 19,5 miliona dolarów.

Przepływ laminarny: “Święty Graal” awiacji

Technologia przepływu laminarnego to, jak określa NASA, “święty Graal awiacji”. Badania nad nią sięgają lat 30. ubiegłego wieku, jednak dopiero teraz staje się ona realną perspektywą dla zastosowań komercyjnych. Otto Aerospace jest obecnie jednym z liderów w testowaniu i wdrażaniu tej przełomowej koncepcji.

Sukces w walidacji przepływu laminarnego w Phantomie 3500 może mieć daleko idące konsekwencje, wpływając na rozwój zarówno cywilnych, jak i wojskowych platform lotniczych, które dążą do obniżenia kosztów operacyjnych i wydłużenia zasięgu. W dobie rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone rozwiązania w lotnictwie, samolot bez okien z “niewidzialnym” opływem powietrza staje się nie tylko symbolem innowacji, ale i odpowiedzią na wyzwania przyszłości.