To tarcza przed kosmicznym chaosem i ziemskimi kataklizmami. Oto satelity Swarm

Kiedy Słońce wyrzuca w przestrzeń kosmiczną strumienie naładowanych cząstek, te docierają do Ziemi, zakłócając skomplikowany system magnetosfery i jonosfery. Powstające w ten sposób wariacje pola elektrycznego i magnetycznego mogą siać spustoszenie w kluczowych systemach stworzonych przez człowieka. Wspomniany incydent z satelitami Starlink jest dramatycznym przykładem tego, jak nawet stosunkowo niewielkie burze geomagnetyczne mogą znacząco wpłynąć na naszą technologiczną cywilizację. Utrata niemal czterdziestu satelitów underscores, jak bardzo potrzebujemy zaawansowanych systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania.

Strażnicy ziemskiego pola magnetycznego

W odpowiedzi na to wyzwanie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) uruchomiła nowy projekt o nazwie Swarm-AWARE (Swarm Investigation of Space Weather and Natural Hazards Effects). Nowe badania, zaprezentowane na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Nauk Geologicznych (EGU26), pokazują, jak dane z satelitów Swarm, w połączeniu z obserwacjami naziemnymi i danymi z satelity Copernicus Sentinel-5P, mogą pomóc w rozróżnianiu elektromagnetycznych sygnatur jonosferycznych napędzanych przez pogodę kosmiczną od tych związanych z naturalnymi zagrożeniami. Georgios Balasis z Narodowego Obserwatorium w Atenach w Grecji, jeden z głównych badaczy, podkreśla kluczowe znaczenie tych prac dla infrastruktury, komunikacji i systemów wczesnego ostrzegania.

Satelity Swarm nieustannie zbierają bogactwo informacji: od pomiarów ziemskiego pola magnetycznego, przez gęstość i temperaturę plazmy, aż po dane dotyczące pól elektrycznych. Integracja tych różnorodnych zbiorów danych z uzupełniającymi obserwacjami pozwala naukowcom pogłębić zrozumienie wpływu pogody kosmicznej na środowisko okołoziemskie i, co najważniejsze, oddzielić te efekty od sygnałów wywołanych przez katastrofy naturalne.

Gdy Ziemia daje znać o sobie: przypadek Hunga Tonga

Wybitnym przykładem, który posłużył jako punkt odniesienia dla badań zespołu Swarm-AWARE, była erupcja wulkanu Hunga Tonga w 2022 roku. „Erupcja ta nie tylko wyrzuciła tony wody z południowego Pacyfiku do stratosfery, ale także wygenerowała fale, które dotarły do górnych warstw atmosfery, powodując znaczące zakłócenia w gęstości jonosfery” – wyjaśnia Balasis. Co fascynujące, te fale wywołały pola elektryczne, które wędrowały wzdłuż linii pola magnetycznego, powodując natychmiastowe zmiany po przeciwnej stronie Oceanu Spokojnego. Wszystkie te zakłócenia zostały precyzyjnie wykryte przez magnetometry Swarm. Dzięki temu unikalnemu przypadkowi, naukowcy mogą z niezwykłą dokładnością kalibrować swoje modele i uczyć się, jak rozróżniać sygnały pochodzące z kosmosu od tych generowanych przez samą Ziemię.

Przyszłość precyzyjnych prognoz

Zespół Swarm-AWARE nie spoczywa na laurach. Planują oni zastosować zaawansowane techniki uczenia maszynowego i analizy szeregów czasowych do gromadzonych danych satelitarnych i naziemnych. Ich celem jest nie tylko lepsze zrozumienie wpływu pogody kosmicznej na infrastrukturę, ale także stworzenie podstaw dla wiarygodnych i precyzyjnych prognoz pogody kosmicznej. Ostatecznie, projekt ten ma nie tylko wspierać przyszłe badania naukowe, ale przede wszystkim pomóc organizacjom w podejmowaniu lepszych decyzji w (niemal) czasie rzeczywistym, chroniąc naszą technologię przed nieprzewidywalnym wpływem zarówno kosmosu, jak i naszej własnej planety. To przełom, na który czekaliśmy w erze rosnącej zależności od technologii.