Złoty oddech Antarktydy. Tajemnice wulkanu Erebus

Mount Erebus, wznoszący się na wysokość 3794 metrów n.p.m., jest stratowulkanem położonym na Wyspie Rossa. Od momentu jego odkrycia w 1841 roku przez sir Jamesa Clarka Rossa, góra ta fascynuje badaczy swoją nieprzewidywalnością. Jest to najbardziej wysunięty na południe aktywny wulkan na Ziemi, a jego aktywność nie ogranicza się jedynie do okazjonalnych erupcji. Erebus posiada rzadką cechę – od co najmniej 1972 roku w jego kraterze znajduje się stałe jezioro lawy fonolitowej. Na całym świecie istnieje zaledwie kilka takich miejsc, gdzie magma pozostaje w stanie płynnym na powierzchni przez dekady.

Dla geologów Erebus to „żywe laboratorium”. Wulkan regularnie generuje erupcje typu strombolijskiego, podczas których w górę wyrzucane są tzw. bomby wulkaniczne – fragmenty częściowo stopionej skały. Jednak to, co wydobywa się z jego wnętrza w formie gazowej, przyciąga ostatnio największą uwagę opinii publicznej i mediów ekonomicznych.

Złoty pył w mroźnym powietrzu

Najnowsze badania składu chemicznego pióropuszy gazowych wydobywających się z Erebusa ujawniły obecność mikroskopijnych kryształków metalicznego złota. Drobinki te mają rozmiar zaledwie 20-60 mikrometrów, co czyni je cieńszymi od ludzkiego włosa. Szacuje się, że wulkan emituje około 80 gramów złota na dobę. Przy obecnych cenach rynkowych oznacza to, że każdego dnia w antarktyczne powietrze „wlatuje” około 6000 dolarów. Rocznie daje to imponującą sumę ponad 2 milionów dolarów.

Mechanizm tego zjawiska jest fascynujący. Złoto wędruje z głębokich warstw magmy ku powierzchni wraz z gazami wulkanicznymi. Gdy gorące opary (osiągające temperaturę blisko 1000°C) stykają się z ekstremalnie zimnym powietrzem Antarktydy, następuje gwałtowna krystalizacja kruszcu. Zamiast płynnego metalu, wulkan „wypluwa” stały pył. Badacze wykryli ślady tego złota w próbkach powietrza pobranych nawet 1000 kilometrów od krateru, co dowodzi, jak efektywnie wiatry antarktyczne transportują te drogocenne cząsteczki.

Czy górnictwo na Erebusie ma sens?

Choć wizja zbierania złota z powierzchni śniegu pobudza wyobraźnię, rzeczywistość jest znacznie mniej optymistyczna dla potencjalnych poszukiwaczy skarbów. Rozproszenie drobinek na ogromnym obszarze sprawia, że ich przemysłowa eksploatacja jest technicznie niemożliwa i ekonomicznie nieuzasadniona. Dodatkowo, wszelka działalność wydobywcza na tym kontynencie jest surowo zakazana przez Układ Antarktyczny, który rezerwuje te tereny wyłącznie dla celów naukowych i ochrony przyrody.

Warto również wspomnieć o unikalnej mikrogeografii wulkanu. Wypływające gazy tworzą tzw. fumarolowe jaskinie lodowe – systemy korytarzy wydrążonych w lodowcu przez ciepłe wyziewy. W ich wnętrzu panują warunki skrajnie odmienne od tych na powierzchni: wysoka wilgotność i temperatura sięgająca nawet 25°C. To właśnie tam naukowcy odkryli dziesiątki gatunków grzybów i drobnoustrojów, które nie występują nigdzie indziej na planecie. Dla astrobiologów Erebus jest modelem tego, jak mogłoby wyglądać życie na lodowych księżycach Jowisza czy Saturna.

Wulkaniczna straż nad Arktyką

Mount Erebus pozostaje jednym z najlepiej monitorowanych wulkanów na świecie dzięki działalności Mount Erebus Volcano Observatory (MEVO). Stały nadzór sejsmiczny i satelitarny pozwala nie tylko badać „złote emisje”, ale przede wszystkim oceniać zagrożenie dla pobliskich stacji badawczych, takich jak amerykańska baza McMurdo czy nowozelandzka Scott Base. Choć Erebus jest łagodniejszy od gwałtownych wulkanów pacyficznego „Pierścienia Ognia”, jego stała aktywność przypomina nam o potędze sił drzemiących pod lodową skorupą najzimniejszego kontynentu Ziemi.

Podsumowując, Erebus to znacznie więcej niż tylko źródło złota. To unikalny system geotermalny, który łączy w sobie ogień lawowego jeziora z lodem Antarktydy, tworząc jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w znanym nam wszechświecie. Choć nie wzbogacimy się na jego erupcjach, wiedza płynąca z badania jego „oddechu” jest dla nauki bezcenna.