Android 17 trafia na smartfony Pixel. Google stawia na wygodę, wielozadaniowość i bezpieczeństwo

Od razu rzuca się w oczy jedno – to żadna rewolucja, ale to wcale nie oznacza, że powinno się już skreślać tę aktualizację. Wręcz przeciwnie. Zamiast efektownych nowinek, które szybko trafiają w zapomnienie, użytkownicy dostają zestaw zmian mających realnie ułatwić korzystanie z telefonu każdego dnia, bo Google skupił się na dopracowaniu codziennych doświadczeń – od wielozadaniowości, przez nagrywanie ekranu, aż po bezpieczeństwo i zarządzanie pamięcią.

Dymki mają ułatwić pracę na smartfonie

Jedną z najciekawszych nowości Androida 17 jest funkcja Dymki. Podobne rozwiązanie znamy już chociażby z komunikatorów, ale tutaj jest ono wykorzystywane znacznie szerzej, pozwalając zamienić dowolną aplikację w niewielkie, pływające okno wyświetlane nad pozostałymi programami. Dzięki temu można mieć pod ręką kalkulator, notatki, mapę czy wyniki meczu bez konieczności ciągłego przełączania się między aplikacjami.

Na urządzeniach wyposażonych w większe ekrany Google poszedł o krok dalej. Dymki można przypinać do specjalnego paska, co pozwala błyskawicznie przełączać się między nimi jednym dotknięciem. Użytkownik może także zmieniać ich rozmiar lub przełączać je w tryb pełnoekranowy jednym kliknięciem. Nie jest to może odkrycie Ameryki, bo na swoim Huaweiu już lata temu miałam podobną opcję, jednak na pewno należy ona do tych bardzo przydatnych i ułatwiających pracę na urządzeniu.

Nagrywanie ekranu z własnym komentarzem

Czasem chcemy wysłać komuś coś, co widzimy na swoim ekranie, a co nie jest tylko pojedynczym obrazem. Wtedy w grę wchodzi nagrywanie ekranu, które Android 17 jeszcze ulepszył, dodając nowy pasek narzędzi i bardziej płynne działanie całej funkcji. Jednak najważniejszą nowością wydaje się tu funkcja Reakcje na ekranie. Pozwala ona jednocześnie nagrywać zawartość wyświetlacza oraz własny komentarz z przedniej kamery.

To rozwiązanie szczególnie przydatne dla twórców internetowych, osób przygotowujących poradniki czy po prostu chcących szybko pokazać znajomym lub rodzinie działanie konkretnej aplikacji. Najbardziej podoba mi się tutaj fakt, że nie potrzeba do tego dodatkowych programów ani skomplikowanej konfiguracji, wystarczy zainstalowany nowy system.

Android 17 myśli także o graczach

Nasze smartfony są coraz potężniejsze i teraz do oddawania się mobilnym rozgrywkom nie trzeba posiadać już wypasionego gamingowego modelu. Android 17 ma efektywniej zarządzać pamięcią operacyjną, co powinno przełożyć się na mniejszą liczbę przycięć i bardziej stabilną pracę wymagających gier, ograniczając nieprzyjemne spadki wydajności podczas rozgrywki.

Wiele osób aktywnie gra także na składanych urządzeniach i Google w tej aktualizacji właśnie o nich pomyślał, dodając specjalny tryb, który ekranie wykorzystuje obie części wyświetlacza – górna może prezentować rozgrywkę, podczas gdy dolna pełni funkcję kontrolera.

Więcej kontroli nad prywatnością

Sporo zmian pojawiło się także w obszarze bezpieczeństwa. Android 17 pozwala między innymi przyznawać aplikacjom tymczasowy dostęp do lokalizacji oraz udostępniać jedynie wybrane kontakty zamiast całej książki adresowej. W sumie aż dziwne, że wcześniej nie było takiej opcji, bo pozwala ona zminimalizować dostęp do poufnych informacji, których aplikacje wcale nie potrzebują.

Rozbudowy doczekała się również funkcja Find Hub. W przypadku zgubienia telefonu możemy zablokować urządzenie przy pomocy danych biometrycznych, co ma utrudnić dostęp do danych nawet wtedy, gdy osoba niepowołana zna kod odblokowujący. Z kolei funkcja Live Threat Detection ma teraz skuteczniej rozpoznawać podejrzane aplikacje i próby oszustwa, natomiast tryb ochrony zaawansowanej został dodatkowo wzmocniony. Google ograniczył również liczbę prób wpisania kodu PIN oraz wydłużyło czas oczekiwania między kolejnymi próbami.

Mniejsze zmiany, które mogą okazać się najważniejsze

Android 17 przynosi też wiele drobniejszych usprawnień. Wśród nich znalazła się możliwość ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym, rozszerzone narzędzia kontroli rodzicielskiej, osobna regulacja głośności dla asystenta głosowego czy większa personalizacja trybu ciemnego. Od strony technicznej Google chwali się również inteligentniejszym zarządzaniem pamięcią RAM. System ma skuteczniej kontrolować wykorzystanie zasobów przez aplikacje działające w tle, co powinno pozytywnie wpłynąć zarówno na wydajność, jak i czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu.

W ten sposób najnowszy Android może i nie wygląda na aktualizację, która zapisze się na kartach smartfonowej historii. Jednak robi coś znacznie ważniejszego, usprawnia doświadczenia użytkownika, poprawiając obszary, z których ten najczęściej korzysta. Google skupia się po prostu na naszej wygodzie i bezpieczeństwie, czyli na tym, na czym większości z nas najbardziej zależy.