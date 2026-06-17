Budżetowy tablet do codziennych zadań? Te dwa modele TABWEE kuszą nie tylko ceną

W jej ramach do wyboru mamy dwa modele – T90 oraz T60. Oba pracują pod kontrolą Androida, oferują duże baterie i sporo pamięci, a dodatkowo można kupić je w mocno obniżonych cenach. Oczywiście, żaden z tych modeli raczej nie sprawdzi się, gdy chcemy pracować w wymagających programach graficznych czy wykonywać równie skomplikowane zadania. Są raczej przeznaczone do typowego, codziennego użytkowania i w tym powinny sprawdzić się dobrze.

TABWEE T90 – 11-calowy tablet do codziennych zadań

Ten tablet wyposażono w 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, więc dostajemy całkiem sporą przestrzeń roboczą do pracy, oglądania filmów czy przeglądania sieci. Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc UMS9230E (T615), składający się z dwóch rdzeni Cortex-A75 o taktowaniu 1,8 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 1,6 GHz. Producent zastosował również 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 16 GB pamięci wirtualnej. Tablet działa pod kontrolą systemu Android 15.

Na dane przeznaczono 128 GB pamięci wewnętrznej, ale nie ma się co martwić, jest też slot na kartę microSD, więc można pamięć rozszerzyć nawet do 2 TB. Do dyspozycji dostajemy również oddano także aparat główny 13 Mpix oraz przednią kamerę 5 Mpix, która sprawdzi się podczas wideorozmów. Do tego mamy też dużą baterię o pojemności 8000 mAh. Na wyposażeniu znalazły się również moduły GPS, GLONASS, Beidou i Galileo, obsługa OTG, radio FM, sklep Google Play oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. W zestawie producent dorzuca klawiaturę i myszkę, dzięki czemu tablet może pełnić rolę prostego narzędzia do pracy mobilnej.

Regularna cena urządzenia wynosi 363,75 euro (ok. 1540 zł), jednak od 15 do 21 czerwca, po użyciu kodu MYPL02, można kupić go za mniej niż jedną trzecią oryginalnej ceny, czyli za 108,02 euro (ok. 460 zł).

TABWEE T60 – większy ekran, więcej pamięci i Android 16

Jeśli zależy wam na większym ekranie, to idealnym wyborem będzie 12,2-calowy TABWEE T60 z panelem IPS o rozdzielczości 1600 × 2400 pikseli i częstotliwością odświeżania 90 Hz, która poprawia płynność przewijania stron i działania interfejsu. Urządzenie pracuje pod kontrolą nowszego systemu Android 16, a to oznacza dostęp do wielu funkcji, w tym również tych napędzanych przez sztuczną inteligencję. Tablet korzysta z wydajniejszego procesora Unisoc UMS9230S (T7280). Jednostka oferuje dwa rdzenie Cortex-A75 taktowane zegarem 2,2 GHz oraz sześć rdzeni Cortex-A55 o częstotliwości 1,8 GHz.

Na pokładzie znalazło się 12 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 24 GB pamięci wirtualnej. Producent oferuje również 256 GB pamięci wewnętrznej, co powinno wystarczyć na dużą kolekcję aplikacji, dokumentów czy materiałów multimedialnych. Specyfikację uzupełnia aparat główny 16 Mpix, kamera przednia 8 Mpix oraz bateria o pojemności aż 10 000 mAh z ładowaniem 18 W. Nie zabrakło także obsługi GPS, GLONASS, Galileo i Beidou, funkcji OTG, radia FM oraz dwuzakresowego Wi-Fi 2,4 i 5 GHz.

W zestawie znajduje się również klawiatura, co pozwala wygodniej korzystać z urządzenia podczas pracy z dokumentami czy pisania wiadomości. Regularna cena modelu TABWEE T60 wynosi 480,15 euro (ok. 2040 zł). Natomiast okresie od 15 do 21 czerwca, po wpisaniu kodu MYPL02, zapłacimy za niego tylko 167,94 euro (ok. 710 zł).