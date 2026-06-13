Duch w nowej formie: Boeing MQ-28 Ghost Bat Block 3 zmienia oblicze walki powietrznej

Okazuje się, że przyszłość walki powietrznej nie tylko nadlatuje, ale zyskuje niespotykane dotąd możliwości. Ghost Bat, dzięki inteligentnej technologii człowiek-maszyna, ma za zadanie zwielokrotnić siłę uderzeniową załogowych samolotów. Ale co sprawia, że jego najnowsza iteracja jest tak przełomowa?

Narodził się potężniejszy duch: MQ-28 Ghost Bat Block 3

Kluczowe modyfikacje w Ghost Bat Block 3 koncentrują się na zwiększeniu jego autonomii, zasięgu i przede wszystkim – siły ognia. Najnowszy wariant charakteryzuje się zwiększoną rozpiętością skrzydeł, co przekłada się na możliwość przenoszenia dodatkowych 907 kilogramów paliwa, uzbrojenia i wyposażenia misji. To znacząco rozszerza jego horyzonty operacyjne.

Co więcej, Ghost Bat Block 3 potrafi teraz przenosić uzbrojenie wewnętrznie – dwie rakiety AMRAAM lub cztery bomby małej średnicy (SDB). Ta zdolność do ukrytego przenoszenia uzbrojenia to game changer. W razie potrzeby dron może również zostać wyposażony w trzy zewnętrzne węzły uzbrojenia, co dodatkowo zwiększa jego elastyczność. Dodatkowo, maksymalna masa startowa drona wzrosła z 10 000 funtów do imponujących 12 000 funtów, a użyteczny ładunek przekracza teraz 4500 funtów.

Technologiczne innowacje obejmują także łącza komunikacyjne BLOS (Beyond-Line-Of-Sight), co oznacza, że dron może być sterowany z załogowego samolotu, stacji naziemnej lub okrętu marynarki wojennej na niemal nieograniczonych odległościach. Ulepszona, modułowa sekcja nosowa oferuje zwiększone opcje konfiguracji ładunku i wspiera integrację systemów stron trzecich, co czyni go platformą niezwykle adaptowalną. Nie można zapomnieć o znaczących aktualizacjach oprogramowania, które dają operatorom swobodę w dostosowywaniu uzbrojenia, ładunków, dowodzenia i kontroli oraz autonomii misji do bieżących wymagań.

Test bojowy, który zmienił zasady gry

Choć najnowsza wersja Block 3 została zaprezentowana niedawno, Ghost Bat już udowodnił swoje bojowe zdolności. W grudniu 2025 roku Boeing i Królewskie Australijskie Siły Powietrzne (RAAF) przeszli do historii, przeprowadzając pierwsze w historii zintegrowane bojowo powietrze-powietrze autonomiczne użycie broni z pokładu MQ-28. Misja, w której Ghost Bat współpracował z RAAF E-7A Wedgetail i F/A-18F Super Hornet, zakończyła się zniszczeniem celu klasy myśliwca. Co najważniejsze, było to pierwsze użycie pocisku AIM-20 przez autonomiczny statek powietrzny w walce powietrze-powietrze, co ostatecznie ugruntowało pozycję Ghost Bata jako “dojrzałego, zdolnego do walki CCA”.

Architektura przyszłości i globalne ambicje

Boeing deklaruje, że ulepszenia wprowadzone w Block 3 zostaną wdrożone w całej flocie Ghost Batów w ramach programu spiralnych modernizacji. To pokazuje długoterminową wizję i zaangażowanie w ewolucję tej platformy. Chociaż szczegóły dotyczące napędu pozostają niejasne (nie wiadomo, czy silnik turbowentylatorowy został wymieniony), podstawowe parametry drona z wcześniejszych wersji robią wrażenie: długość 11,7 metra, wysokość 2 metry, prędkość maksymalna Mach 0.9, zasięg do 2000 mil morskich i pułap 40 000 stóp.

Nie jest tajemnicą, że Ghost Bat Block 3 jest oferowany Niemcom, a Australia już nabyła drony Block 1. W Berlinie Boeing ogłosił również rozszerzenie swojego niemieckiego zespołu branżowego MQ-28 Ghost Bat, witając dwóch dodatkowych partnerów – Diehl Defense i Rohde & Schwarz, którzy dołączą do Rheinmetall w programie prowadzonym przez Boeing Defense Australia. To wyraźny sygnał, że MQ-28 Ghost Bat to nie tylko projekt badawczo-rozwojowy, ale przyszłość, która już teraz kształtuje globalne sojusze i strategię obronną.