Dzieci poznają OZE od podstaw. Rusza kampania o energii wiatrowej dla szkół

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z całej Polski i ma pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć dotyczących energii wiatrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem strony kampanii, więc za nic nie trzeba płacić, wystarczy tylko pobrać.

Jak działa turbina wiatrowa?

Jednym z głównych celów projektu jest pokazanie dzieciom, że energia odnawialna nie musi być abstrakcyjnym pojęciem znanym wyłącznie z podręczników. Uczniowie mają dowiedzieć się m.in. skąd bierze się energia elektryczna produkowana przez wiatr, jak działają turbiny oraz dlaczego rozwój OZE odgrywa ważną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Materiały zostały przygotowane dla trzech grup wiekowych: klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Dzięki temu nauczyciele mogą dopasować poziom zajęć do wieku uczniów i wykorzystać gotowe scenariusze zarówno podczas pojedynczych lekcji, jak i większych projektów edukacyjnych.

W skład pakietu edukacyjnego, dostępnego na www.krecimywyobraznie.pl, wchodzą scenariusze lekcji, karty pracy, zadania warsztatowe, słuchowisko dla dzieci oraz webinar przygotowany przez dr Zuzannę Jastrzębską-Krajewską wraz z ekspertami Eurowind Energy. Jak podkreślają organizatorzy, program stawia przede wszystkim na praktykę. Zamiast skupiać się wyłącznie na teorii, uczniowie mają obserwować, mierzyć i analizować zjawiska związane z energią oraz wykonywać zadania pozwalające lepiej zrozumieć działanie nowoczesnych technologii energetycznych.

Nowoczesna edukacja ekologiczna nie musi być osobnym, trudnym tematem. Można ją połączyć z matematyką, doświadczeniami i zadaniami, które dzieci rozwiązują krok po kroku. Dzięki temu uczniowie lepiej rozumieją, skąd bierze się energia i jak ją mierzyć, a nauczyciele dostają gotowe, atrakcyjne narzędzia do prowadzenia angażujących lekcji – wyjaśnia dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.

Konkurs i spotkania w szkołach

Nauczyciele mogą korzystać z podstawowego pakietu materiałów bez żadnych opłat, a po zgłoszeniu otrzymać również zestaw rozszerzony. Klasy, które przeprowadzą zajęcia i przygotują relację z ich przebiegu, będą mogły wziąć udział w konkursie. Organizatorzy przewidzieli m.in. gry edukacyjne, plakaty i materiały związane z tematyką ekologii. W ramach projektu zaplanowano również wizyty w szkołach na terenie całego kraju. Najbliższe spotkania mają odbyć się w województwach lubuskim i wielkopolskim.

W Eurowind Energy wierzymy, że edukacja i budowanie świadomości energetycznej wśród młodzieży mają ogromne znaczenie dla przyszłości lokalnych społeczności. Dlatego chcemy wspierać nauczycieli i szkoły poprzez bezpłatne materiały dydaktyczne oraz spotkania z uczniami. Chcemy w prosty sposób pokazywać, jak działa energia wiatrowa i jaką rolę nowoczesne technologie będą odgrywać w przyszłości — mówi Małgorzata Szambelańczyk, Prezes Zarządu Eurowind Energy.

To właśnie obecni uczniowie będą w przyszłości podejmować decyzje dotyczące energetyki, klimatu i nowych technologii, dlatego tak ważne jest, by od małego miały dostęp do wiedzy. Ta z kolei ma szansę przerodzić się w pasję i chęć do dalszego zgłębiania tematu. Zamiast skazywać dzieci na czerpanie informacji z mniej pewnych źródeł lub na brak wiedzy, ta kampania daje nauczycielom narzędzia, dzięki którym będą mogli uczyć swoich podopiecznych wartościowych rzeczy. Lekcja wychowawcza, na której pojawi się tem