Ciekły metal zrobił z hydrożelu gumę do zadań specjalnych. 900 procent rozciągania to nie przelewki

Większość tej przyszłości kończyła się na samym czujniku, przewodzie albo prototypie. Zasilanie nadal pozostawało podejrzanie zwyczajne, bo sztywne, podatne na uszkodzenia, ograniczone temperaturą i średnio pogodzone z faktem, że ludzkie ciało nie zachowuje się jak płaska płytka drukowana. Dlatego coraz bardziej interesują mnie nie te wynalazki, które zmieniają sposób myślenia o samym materiale. Jeśli przyszłość ma rzeczywiście wejść w ubrania, plastry medyczne, miękkie roboty i sprzęt pracujący w trudnych warunkach, to źródło energii nie może być tylko mniejszą wersją dzisiejszego ogniwa. Musi zginać się, rozciągać, znosić zimno i jednocześnie nadal przewodzić jony, gdy klasyczne rozwiązania wymiękają.

Właśnie dlatego hydrożelowy elektrolit oparty na cząstkach ciekłego metalu brzmi dla mnie jak jedna z tych małych technologii, które dotykają znacznie większego problemu.

Hydrożel nie jest tu efektowną ciekawostką, tylko próbą rozwiązania starego problemu

Hydrożele od dawna kuszą badaczy, bo są miękkie, elastyczne i mogą przenosić jony dzięki dużej zawartości wody. Tyle że ta sama woda jest ich słabością. Przy niskiej temperaturze może zamarzać, pogarszać przewodnictwo i niszczyć miękkość całej sieci polimerowej. W praktyce dostajemy więc materiał, który zachowuje się atrakcyjnie w komfortowych dla niego warunkach, ale zaczyna przegrywać wtedy, gdy urządzenie powinno działać dalej, bo na mrozie, podczas zginania, przy rozciąganiu albo w długiej eksploatacji.

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Tym jednak razem zespół kierowany przez prof. Sungjune’a Parka z Sungkyunkwan University opracował hydrożelowy elektrolit, który połączył trzy cechy zwykle trudne do pogodzenia, bo bardzo wysoką rozciągliwość, przewodnictwo jonowe i odporność na niską temperaturę.

Praca na ten temat została opublikowana w Nano-Micro Letters 18 marca 2026 roku, a sam materiał po nasączeniu roztworem chlorku litu osiągnął wydłużenie przy zerwaniu na poziomie 907%, czyli w praktyce rozciągał się ponad dziewięciokrotnie względem pierwotnej długości. Do tego zachowywał przewodność jonową 4,35 S/m w 25°C oraz 3,39 S/m po 12 godzinach przechowywania w -20°C.

Tutaj do gry wchodzi ciekły metal, a dokładniej stop galowo-indowy EGaIn rozbijany ultradźwiękami na drobne cząstki. Nie pełni on roli “magicznego dodatku dla lepszego brzmienia w tytule”, tylko inicjatora polimeryzacji. Pod wpływem ultradźwięków ciekły metal rozprasza się w roztworze, a jego powierzchnia uczestniczy w uruchomieniu reakcji prowadzącej do powstania hydrożelu z akryloamidu i kwasu akrylowego. Proces ten nie wymaga zewnętrznego ogrzewania ani naświetlania UV, a sam żel może powstać w około minutę po równomiernym rozproszeniu ciekłego metalu w mieszaninie.

Cząstki ciekłego metalu dają początek sieci, ale prawdziwa sztuczka tkwi w wiązaniach

Najbardziej podoba mi się w tej pracy to, że nie próbuje ona rozwiązać wszystkiego jedną własnością materiału. Ciekły metal inicjuje polimeryzację, ale mechaniczna odporność hydrożelu bierze się również z dodatku stearynianu metakrylanu, czyli hydrofobowego związku, który nie miesza się chętnie z wodą. W sieci polimerowej tworzy on fizyczne punkty sieciowania, działające trochę jak odwracalne połączenia między łańcuchami. Gdy materiał jest rozciągany, część takich połączeń może się rozrywać, pochłaniać energię i po odpuszczeniu naprężenia ponownie się odtwarzać. Dzięki temu hydrożel nie zachowuje się jak mokry, słaby żel, tylko jak miękka, odporna struktura, która jest w stanie przetrwać agresywne odkształcenie.

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Jest to ważne, bo w elektronice ubieralnej nie chodzi wyłącznie o to, czy coś da się rozciągnąć raz na pokazie. Opaska na nadgarstku, plaster monitorujący mięśnie, elastyczny element kombinezonu albo miękki robot wykonują tysiące cykli ruchu. Materiał, który wygląda świetnie przy pierwszym pociągnięciu, ale po kilku dniach traci przewodność albo pęka mikroskopowo, nie jest żadną przyszłością. W tym przypadku badacze pokazali zresztą również stabilność podczas cyklicznych testów rozciągania i zachowanie przewodności przy odkształceniach sięgających 500%, choć oczywiście nadal mówimy o warunkach laboratoryjnych, a nie o produkcie noszonym przez kilka lat w deszczu, pocie i kurzu.

Drugi element układanki to chlorek litu. Po zanurzeniu hydrożelu w roztworze LiCl jony zaburzają wiązania wodorowe między cząsteczkami wody, przez co ograniczają tworzenie lodu. Brzmi to sucho, ale konsekwencje są bardzo praktyczne, jako że materiał zachowuje elastyczność i przewodnictwo jonowe w temperaturach, przy których zwykły hydrożel sztywnieje i traci użyteczność. Co więcej, w testach po przechowywaniu w -40°C hydrożel nadal mógł odkształcać się o ponad 700%, choć jego parametry mechaniczne spadały wraz z temperaturą.

Miękka elektronika potrzebuje miękkiego zasilania

Patrzę na tę technologię jako na kolejny fragment większego trendu. Podobny temat zaobserwowałem przy “skórze magazynującej prąd“, gdzie część funkcji zasilania zaczyna przechodzić do materiału noszonego na ciele, a nie do osobnego modułu zamkniętego w obudowie. W podobną stronę idą prace nad elastycznymi superkondensatorami i włóknami magazynującymi energię, które mają przestać traktować zasilanie jako twardy klocek doczepiony do miękkiego urządzenia.

Dla mnie właśnie tu zaczyna się ciekawsza opowieść. Elektronika ubieralna nie stanie się naprawdę “ubieralna” dopóty, dopóki jej najważniejsze elementy nadal będą zachowywać się jak miniaturowe wersje sprzętu biurkowego. Czujnik może być miękki, przewód może być elastyczny, obudowa może przypominać plaster, ale jeśli magazyn energii pozostaje sztywny, delikatny i wrażliwy na temperaturę, to cały projekt wraca do punktu wyjścia. Hydrożelowy elektrolit nie rozwiązuje jeszcze wszystkich problemów, ale atakuje jeden z nich w samym środku – przewodnictwo jonowe w materiale, który można deformować.

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W praktyce zresztą badacze zbudowali z tym elektrolitem miękki superkondensator z elektrodami z porowatego węgla aktywnego. Urządzenie osiągnęło pojemność powierzchniową 93,52 mF/cm², gęstość energii 12,9 µWh/cm² i zachowało 98% pojemności po 45000 cyklach ładowania i rozładowania przy 4 mA/cm². To nie jest akumulator do samochodu, smartfona ani laptopa. Jest to raczej komponent dla małej, szybkiej, odpornej energetyki w miękkim urządzeniu, gdzie liczy się cykliczność, bezpieczeństwo, elastyczność i praca w nietypowych warunkach.

Źródła: Springer Nature Link