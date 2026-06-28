Ewolucja zmienia bieg. Czy ludzka kultura dominuje nad genetyką?

Kultura przejmuje stery ewolucji?

Według wielu zespołów badawczych, zdolność do tworzenia skomplikowanej kultury zmienia sposób, w jaki ewoluujemy. Rozwiązania, które wynajdujemy, by ułatwić sobie życie – od centralnego ogrzewania po soczewki kontaktowe – potrafią niwelować biologiczne wyzwania znacznie szybciej, niż jest to możliwe drogą adaptacji genetycznych. To redukuje presję na naturalną selekcję, co z kolei spowalnia lub zmienia kierunek tradycyjnej ewolucji biologicznej.

“Ludzka ewolucja wydaje się zmieniać biegi” – stwierdził Tim Waring, badacz ewolucji kulturowej z Uniwersytetu Maine i współautor przełomowego badania opublikowanego we wrześniu 2025 roku. Jego zespół podkreśla, że kultura rozwiązuje problemy znacznie szybciej niż ewolucja genetyczna, co sugeruje, że nasz gatunek jest w trakcie “wielkiej transformacji ewolucyjnej”.

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Wolne tempo genów kontra przyspieszenie cywilizacji

Ewolucja genetyczna – proces, w którym organizmy zmieniają się stopniowo poprzez dziedziczenie zmienności genetycznej – jest z natury powolna, rozwijając się przez wiele pokoleń. Zazwyczaj kształtują ją presje środowiskowe, które decydują o tym, które geny mają większe szanse na przekazanie potomstwu. Klasycznym przykładem u ludzi jest gen sierpowaty, który w regionach tropikalnych, gdzie malaria jest powszechna, zapewnia ochronę przed chorobą, zwiększając szanse na przeżycie i przekazanie genu dalej.

Kultura również wywierała presję selekcyjną w przeszłości. Zdolność do trawienia laktozy w dorosłości prawdopodobnie powstała w kulturach wczesnych pasterzy. Jednak to, co obserwujemy teraz, to zupełnie inny poziom wpływu. Waring i ekolog ewolucyjny Zachary Wood, również z Uniwersytetu Maine, argumentują, że kultura stała się dominującym czynnikiem kształtującym presje selekcyjne. “Ewolucja kulturowa zjada ewolucję genetyczną na śniadanie” – skomentował Wood. “To nawet nie jest blisko”.

Jak kultura zmienia zasady gry?

Nie oznacza to, że kultura koniecznie produkuje nowe adaptacje genetyczne. W wielu przypadkach po prostu usuwa presje, które kiedyś skracałyby życie. Przykłady są uderzające: w dawnych epokach matki mogły umierać przy porodzie, jeśli dziecko było zbyt duże; dziś cesarskie cięcia pozwalają zarówno matkom, jak i dzieciom przeżyć, a nawet mieć kolejne potomstwo. Podobnie, choć dżuma zdziesiątkowała XIV-wieczną Europę, pozostawiając ślad w genomach potomków ocalałych, współczesne leki zapobiegają podobnym epidemiom, niwelując potrzebę ewolucyjnej odporności.

Waring i Wood opracowali teorię, którą można przetestować, sugerującą, że ponieważ kultura ewoluuje znacznie szybciej niż geny, może napędzać stopniową zmianę w sposobie kształtowania ludzkich cech. Ich wyniki wskazują, że ta transformacja może być już w toku i potencjalnie przyspiesza.

Przyspieszająca zmiana i kontrowersyjne wizje

Tim Waring prowokuje do refleksji: “Zadaj sobie pytanie: Co ma większe znaczenie dla twojego osobistego życia, geny, z którymi się urodziłeś, czy kraj, w którym mieszkasz?”. Naukowcy podkreślają, że dziś dobrobyt jednostki jest w coraz mniejszym stopniu determinowany przez biologię osobistą, a w coraz większym przez otaczające systemy kulturowe – społeczność, naród, technologie. A znaczenie kultury ma tendencję do wzrostu w dłuższej perspektywie, ponieważ gromadzi adaptacyjne rozwiązania szybciej niż ewolucja genetyczna.

Niektórzy badacze, jak Arthur Saniotis z Cihan University-Erbil, idą jeszcze dalej. W artykule opublikowanym w czerwcu 2025 roku, jego międzynarodowy zespół sugeruje, że ludzie tak skutecznie zredukowali zewnętrzne presje selekcyjne, że moglibyśmy osłabić naszą własną trajektorię ewolucyjną. Według tej kontrowersyjnej koncepcji, możemy potrzebować dalszych usprawnień medycznych i technologicznych, aby zrekompensować “szkodliwe skutki dla fenotypów ludzkich spowodowane zrelaksowaną selekcją naturalną”. To scenariusz, w którym, używając kultury do poprawy życia, tworzymy pętlę sprzężenia zwrotnego, zmuszającą nas do dalszego jej używania, by przetrwać.

Jest to pomysł, który budzi wiele pytań, zwłaszcza ze względu na echa historii eugeniki i etyczne dylematy dotyczące kształtowania własnej biologii technologią.

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Przyszłość w rękach społeczeństwa

Jednak rozwiązanie niekoniecznie musi leżeć wyłącznie w technologii. Tim Waring zauważa, że “organizacja kulturowa sprawia, że grupy są bardziej kooperatywne i efektywne”. Sugeruje, że jeśli dziedziczenie kulturowe nadal będzie dominować, nasze losy jako jednostek i przyszłość naszego gatunku mogą w coraz większym stopniu zależeć od siły i zdolności adaptacyjnych naszych społeczeństw. To myśl, która przenosi ciężar odpowiedzialności za naszą ewolucyjną ścieżkę z biologii na ludzką zdolność do współpracy i innowacji społecznych.

Publikacja Waringa i Wooda w prestiżowym czasopiśmie Bioscience otwiera nową debatę na temat tego, dokąd zmierzamy jako gatunek, i jak świadomie – lub nieświadomie – kształtujemy własną przyszłość ewolucyjną.