Tej aplikacji brakowało nam w Android Auto. Koniec ze spóźnianiem się na spotkania online

To funkcja, która nie spodoba się każdemu. Są osoby, które na samą myśl o służbowej konferencji podczas jazdy przewracają oczami. Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że dla wielu kierowców będzie to zwyczajnie wygodne rozwiązanie. Zwłaszcza jeśli spędzają dużo czasu w trasie i nie chcą co chwilę szukać miejsca, żeby zatrzymać się tylko po to, by poinformować współpracowników, że spóźnią się kilka minut na spotkanie. Zamiast tego mogą dołączyć w trasie i zrobią to w bezpieczny sposób.

Google Meet trafia do Android Auto. Konferencje bez obrazu i bez rozpraszania

Najważniejszą kwestią w podobnych rozwiązaniach zawsze pozostaje bezpieczeństwo i Google traktuje to priorytetowo. To z kolei oznacza pewne – całkowicie zrozumiałe – ograniczenia. Nie ma mowy o oglądaniu prezentacji, podglądzie uczestników czy prowadzeniu wideorozmów podczas jazdy. Meet w Android Auto działa wyłącznie jako komunikator głosowy. Zostajemy więc ograniczeni do najbardziej podstawowych funkcji: możliwości wyciszenia mikrofonu, zarządzania urządzeniami Bluetooth oraz zakończenia połączenia. Wszystkie bardziej zaawansowane opcje znane z klasycznej wersji Meet zostały usunięte lub ukryte.

Również smartfon przechodzi w specjalny tryb pracy. Kamera zostaje wyłączona, a interfejs ograniczony do minimum. Google najwyraźniej nie chciał ryzykować sytuacji, w której ktoś podczas jazdy próbuje śledzić prezentację albo przeglądać ekran telefonu. Niby to oczywiste, by tego nie robić, ale doskonale też wiemy, że niektóre osoby muszą mieć takie ograniczenia, by ich nie kusiło.

Interfejs aplikacji jest bardzo prosty i przypomina rozwiązania znane z innych aplikacji Android Auto. Użytkownik otrzymuje dostęp do dwóch głównych sekcji:

Zaplanowane spotkania – w tej zakładce pojawiają się wydarzenia zapisane w kalendarzu Google. To właśnie stąd można dołączać do nadchodzących konferencji. Warto pamiętać o jednym ograniczeniu. Jeśli ktoś wyśle link do spontanicznego spotkania na kilka minut przed rozpoczęciem, musi ono najpierw pojawić się w kalendarzu. Android Auto nie oferuje możliwości ręcznego wpisywania linków czy wyszukiwania spotkań podczas jazdy.

– w tej zakładce pojawiają się wydarzenia zapisane w kalendarzu Google. To właśnie stąd można dołączać do nadchodzących konferencji. Warto pamiętać o jednym ograniczeniu. Jeśli ktoś wyśle link do spontanicznego spotkania na kilka minut przed rozpoczęciem, musi ono najpierw pojawić się w kalendarzu. Android Auto nie oferuje możliwości ręcznego wpisywania linków czy wyszukiwania spotkań podczas jazdy. Historia połączeń – druga zakładka pozwala szybko połączyć się z osobami, z którymi wcześniej prowadziliśmy rozmowy. To przydatne rozwiązanie zwłaszcza dla osób regularnie kontaktujących się z tym samym zespołem lub klientami.

Tu jeszcze jedna mała uwaga. Jak zauważyli pierwsi użytkownicy, wdrożenie nie jest jeszcze idealne. Po pojawieniu się Meet w Android Auto część osób musi ręcznie uruchomić lub zrestartować aplikację na smartfonie, gdy telefon jest podłączony do samochodu. Na szczęście jest to jednorazowa niedogodność. Po pierwszej konfiguracji aplikacja działa już automatycznie przy kolejnych uruchomieniach.

Android Auto coraz bardziej przypomina komputer pokładowy, a to dopiero początek zmian

Premiera Meet zbiega się z przygotowaniami Google’a do większej aktualizacji Android Auto. Jeszcze w tym roku system ma otrzymać nowy język projektowania Material 3 Expressive oraz obsługę widżetów, które mają uczynić interfejs bardziej nowoczesnym i funkcjonalnym. Samo wdrażanie aplikacji odbywa się etapami, dlatego nie wszyscy użytkownicy zobaczą nową aplikację od razu. Jeśli ikona nie pojawiła się jeszcze na ekranie waszego samochodu, warto sprawdzić aktualizacje w Google Play i uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Chociaż nie każdemu będzie podobać się wizja służbowych spotkań w trasie, to mimo wszystko jest to bardzo przydatna funkcja, o którą zresztą wiele osób prosiło. Nie zawsze uda nam się na czas dojechać do domu, czasem możemy zapomnieć o konferencji i właśnie w takich przypadkach to może się przydać. Oczywiście, to też kolejny krok w stronę niebezpiecznego zacierania się granic między pracą a życiem prywatnym, ale na to akurat nic nie poradzimy. Przeciwnicy nowości mogą zwyczajnie z niej nie korzystać, nikt ich do tego nie zmusi.

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Jeżeli jednak ktoś i tak uczestniczy w spotkaniach telefonicznych podczas jazdy, Google Meet w Android Auto wydaje się naturalnym rozwinięciem tego pomysłu. Zamiast szukać numeru konferencji czy przełączać się między aplikacjami, wystarczy jedno dotknięcie ekranu samochodu.

Źródło: 9to5google