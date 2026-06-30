Jaką drukarkę do domu wybrać? Ranking drukarek domowych 2026 – TOP 10

W wielu przypadkach najlepsza drukarka do domu nie oznacza już największego lub najbardziej rozbudowanego modelu. Często użytkownicy wybierają urządzenia kompaktowe, które można łatwo ustawić na biurku lub półce, nie rezygnując przy tym z funkcji skanowania czy kopiowania. Z drugiej strony są osoby, które potrzebują sprzętu zdolnego do regularnej pracy, gdzie kluczowe znaczenie mają niskie koszty druku pojedynczej strony oraz stabilność działania.

Coraz większą rolę odgrywa również pytanie o to, czy lepszym wyborem będzie drukarka laserowa do domu, czy jednak drukarka atramentowa. Oba rozwiązania mają swoje konkretne zastosowania i w zależności od stylu pracy użytkownika mogą przynieść zupełnie inne korzyści. Właśnie dlatego zestawienia i rankingi pomagają uporządkować rynek i wskazać rozwiązania dopasowane do różnych scenariuszy użytkowania.

Ranking drukarek do domu 2026 – TOP 10

Canon PIXMA TS4150i

Canon PIXMA TS7550i

Brother MFC-L2802DW

HP LaserJet M140w

Canon PIXMA G3470

Brother DCP-T536DW

Canon PIXMA G640

Epson L3270

Canon MAXIFY GX4040

Brother DCP-T735DW

Mała i tania drukarka do domu – Canon PIXMA TS4150i

Technologia druku: nowoczesna głowica FINE, atramentowa, pigmentowa (mono), kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka bez ADF

Czas wydruku pierwszej strony: 7,5 s (mono), 9,5 s (kolor)

Szybkość druku: do 14 str./min (mono), do 9 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Tak, automatyczny

Koszty eksploatacji: umiarkowane, możliwość stosowania wkładów XL

Rozdzielczość druku: 1200 × 1200 DPI

Cena: 199,99 zł

Canon PIXMA TS4150i to urządzenie, które można określić jako klasyczną odpowiedź na potrzeby podstawowego użytkownika domowego. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o ograniczonej przestrzeni, dlatego bez problemu mieści się nawet w niewielkich warunkach mieszkaniowych.

Mamy do czynienia z urządzeniem, które łączy funkcję drukowania, skanowania oraz kopiowania. Technologia FINE odpowiada za precyzyjne nanoszenie atramentu, co przekłada się na czytelność dokumentów i poprawną jakość materiałów graficznych. W codziennym użytkowaniu oznacza to stabilne rezultaty zarówno przy drukowaniu tekstu, jak i prostych materiałów kolorowych.

Istotnym elementem jest także łączność bezprzewodowa, dzięki której możliwe jest drukowanie z poziomu urządzeń mobilnych. Dla wielu użytkowników szukających frazy mała drukarka do domu z Wi-Fi to właśnie ten aspekt okazuje się decydujący. Wkłady XL pozwalają natomiast ograniczyć częstotliwość wymiany tuszu, co w dłuższej perspektywie wpływa na wygodę użytkowania.

Dla kogo ta drukarka?

To dobra drukarka do domu dla uczniów, studentów i osób drukujących sporadycznie. Sprawdzi się również wtedy, gdy potrzebna jest mała drukarka ze skanerem do domu zajmująca niewiele miejsca.

Tania drukarka do regularnego skanowania i kopiowania – Canon PIXMA TS7550i

Technologia druku: nowoczesna głowica FINE, atramentowa, pigmentowa (mono), kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka z podajnikiem ADF (35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: 7,5 s (mono), 9,5 s (kolor)

Szybkość druku: do 14 str./min (mono), do 9 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Tak, automatyczny

Koszty eksploatacji: umiarkowane, możliwość stosowania wkładów XL

Rozdzielczość druku: 1200 × 1200 DPI

Cena: 359 zł

Canon PIXMA TS7550i to najbardziej rozbudowana konstrukcja w tej serii, która wyraźnie kierowana jest do bardziej wymagających użytkowników. W praktyce jest to rozwiązanie, które często wybierają osoby szukające taniej drukarki wielofunkcyjnej do domu, ale z naciskiem na sprawną obsługę większej liczby dokumentów.

Najważniejszym elementem wyróżniającym ten model jest obecność automatycznego podajnika dokumentów ADF na 35 arkuszy, który znacząco przyspiesza skanowanie oraz kopiowanie wielostronicowych materiałów. W środowisku domowym, gdzie często pracuje się na dokumentach urzędowych lub szkolnych, taka funkcjonalność wyraźnie zmienia sposób korzystania z urządzenia.

Jakość wydruków pozostaje na poziomie charakterystycznym dla serii PIXMA, co oznacza dobrą szczegółowość, poprawne odwzorowanie kolorów i szybki wydruk. W połączeniu z obsługą Wi-Fi i aplikacją mobilną otrzymujemy urządzenie, które sprawdza się nie tylko w podstawowych zadaniach, ale również w bardziej intensywnym użytkowaniu domowym.

Dla kogo ta drukarka?

To jedna z najlepszych propozycji dla osób często pracujących z dokumentami. Sprawdzi się również w małym domowym biurze, na przykład u nauczyciela, który musi mieć dostęp do kolorowego druku czy księgowych, często skanujących wiele dokumentów naraz.

Dobra drukarka laserowa do domu – Brother MFC-L2802DW

Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka z podajnikiem ADF (50 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: 8,5 s z trybu gotowości

Szybkość druku: do 32 str./min (mono, jednostronny), do 16 str./min (dwustronny)

Druk dwustronny: Tak, automatyczny

Koszty eksploatacji: niskie przy regularnym drukowaniu

Rozdzielczość druku: 1200 × 1200 DPI

Cena: 915 zł

Brother MFC-L2802DW to drukarka laserowa dla użytkowników drukujących przede wszystkim dokumenty tekstowe. To sprzęt nastawiony na wydajność oraz przewidywalność kosztów.

W codziennej pracy największe znaczenie ma szybkość działania oraz niski koszt pojedynczej strony. Technologia laserowa sprawia, że urządzenie dobrze radzi sobie z dużymi wolumenami dokumentów, bez konieczności częstej wymiany materiałów eksploatacyjnych. W domowym biurze przekłada się to na stabilność i brak przestojów.

Model został wyposażony w Wi-Fi oraz obsługę druku mobilnego, co ułatwia integrację z różnymi urządzeniami. W połączeniu z podajnikiem ADF mamy do czynienia ze sprzętem, który wykracza poza podstawowe zastosowania domowe i może pełnić funkcję niewielkiego centrum dokumentów.

Dla kogo ta drukarka?

To dobry wybór dla osób drukujących duże ilości tekstu. Sprawdzi się również podczas pracy zdalnej i prowadzenia domowej działalności gospodarczej czy pracy zdalnej.

Mała drukarka laserowa do domu – HP LaserJet M140w

Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka bez ADF

Czas wydruku pierwszej strony: 8,5 s z trybu gotowości

Szybkość druku: do 20 str./min (mono)

Druk dwustronny: Brak

Koszty eksploatacji: niskie przy regularnym drukowaniu

Rozdzielczość druku: 600 × 600 DPI

Cena: 509 zł

HP LaserJet M140w to mała drukarka laserowa do domu, której główną zaletą jest kompaktowa konstrukcja, pozwalająca na ustawienie sprzętu nawet w ograniczonej przestrzeni w mieszkaniu czy akademiku.

Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie oferuje funkcje drukowania, skanowania oraz kopiowania. Oznacza to możliwość obsługi podstawowych zadań biurowych bez konieczności inwestowania w większy i zdecydowanie droższy sprzęt. Dla użytkowników, którzy drukują głównie dokumenty tekstowe, jest to rozwiązanie wystarczające.

Dużą rolę odgrywa tutaj integracja z aplikacją HP Smart, która pozwala na szybkie wysyłanie dokumentów z poziomu telefonu. To właśnie prostota obsługi oraz oszczędność miejsca sprawiają, że model ten często wybierany jest jako drukarka do użytku domowego w minimalistycznych konfiguracjach.

Dla kogo ta drukarka?

To propozycja dla osób szukających małego urządzenia do dokumentów monochromatycznych. Będzie odpowiednia również tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca.

Najlepsza drukarka na dolewane tusze do domu – Canon PIXMA G3470

Technologia druku: atramentowa MegaTank, kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka ze skanera płaskiego (brak ADF)

Czas wydruku pierwszej strony: b/d

Szybkość druku: do 11 str./min (mono), do 6 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Ręczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, system dolewania atramentu MegaTank

Rozdzielczość druku: do 4800 × 1200 DPI

Cena: ok. 749 zł

Canon PIXMA G3470 to urządzenie stworzone dla użytkowników, którzy chcą drukować dużo zarówno w czerni jak i kolorze bez obaw o wysokie rachunki za materiały eksploatacyjne. System MegaTank wykorzystuje pojemne zbiorniki atramentowe, które pozwalają osiągnąć znacznie niższe koszty użytkowania niż tradycyjne kartridże.

Model oferuje pełną funkcjonalność drukarki wielofunkcyjnej, dlatego poza drukowaniem umożliwia również kopiowanie i skanowanie dokumentów. Dobrze radzi sobie z materiałami tekstowymi, kolorowymi grafikami oraz dokumentami edukacyjnymi przygotowywanymi do szkoły lub na studia.

Łączność bezprzewodowa pozwala wygodnie korzystać z urządzenia z różnych miejsc w domu. Dzięki temu Canon PIXMA G3470 może pełnić rolę centralnej drukarki dla całej rodziny. Niskie koszty eksploatacji pozostają jednak największym argumentem przemawiającym za tym modelem.

Dla kogo ta drukarka?

To rozwiązanie dla osób szukających ekonomicznej drukarki do domu, która poradzi sobie z regularnym drukowaniem dokumentów i materiałów kolorowych bez generowania wysokich kosztów.

Dobra drukarka na dolewane tusze – Brother DCP-T536DW

Technologia druku: atramentowa, kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka

Czas wydruku pierwszej strony: 6,2 s mono, 9,6 s kolor

Szybkość druku: do 16 str./min mono, do 7 str./min dwustronnie

Druk dwustronny: automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, system InkBenefit

Rozdzielczość druku: do 1200 × 6000 DPI

Cena: 849 zł

Brother DCP-T536DW to urządzenie wielofunkcyjne z systemem zbiorników atramentowych, które zostało stworzone z myślą o użytkownikach szukających równowagi między kosztami a funkcjonalnością.

Model oferuje drukowanie, skanowanie i kopiowanie, a także automatyczny druk dwustronny, co zwiększa wygodę przy pracy z dokumentami. System InkBenefit pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji w porównaniu do klasycznych drukarek kartridżowych, dzięki tuszom w butelkach.

Łączność bezprzewodowa oraz obsługa druku mobilnego sprawiają, że urządzenie dobrze integruje się z domowym środowiskiem pracy. W codziennym użytkowaniu zapewnia stabilną pracę i dobrą jakość wydruków tekstowych oraz kolorowych.

Dla kogo ta drukarka?

To model dla użytkowników drukujących regularnie, którzy chcą ograniczyć koszty eksploatacji i jednocześnie korzystać z funkcji automatyzujących codzienną pracę z dokumentami, choć jest droższa od modelu PIXMA G3470.

Najlepsza drukarka do zdjęć do domu – Canon PIXMA G640

Technologia druku: atramentowa MegaTank, 6-kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka ze skanera płaskiego (brak ADF)

Czas wydruku pierwszej strony: b/d

Szybkość druku: do 3,9 str./min (mono), do 3,9 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Ręczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, system MegaTank z sześcioma atramentami

Rozdzielczość druku: do 4800 × 1200 DPI

Cena: ok. 999 zł

Canon PIXMA G640 jest drukarką skierowaną przede wszystkim do osób, które przywiązują dużą wagę do jakości wydruków kolorowych. Dzięki sześciokolorowemu systemowi atramentowemu urządzenie oferuje bardzo dobre odwzorowanie barw, szczególnie widoczne podczas drukowania zdjęć i materiałów graficznych.

Wysoka rozdzielczość druku pozwala zachować dużą ilość szczegółów, a zastosowanie systemu MegaTank ogranicza koszty eksploatacji nawet przy częstym drukowaniu fotografii. To połączenie nie jest często spotykane w urządzeniach przeznaczonych do zastosowań domowych.

Dodatkowym atutem pozostaje możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń mobilnych za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Dzięki temu przygotowanie odbitek zdjęć wykonanych smartfonem jest szybkie i wygodne. Canon PIXMA G640 należy do najbardziej interesujących modeli dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie drukować fotografie w domu.

Dla kogo ta drukarka?

To model dla miłośników fotografii oraz osób drukujących duże ilości materiałów kolorowych. Będzie odpowiedni wszędzie tam, gdzie priorytetem jest jakość obrazu i wierne odwzorowanie kolorów.

Drukarka do zdjęć dla mniej wymagających – Epson L3270

Technologia druku: atramentowa Micro Piezo, kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka ze skanerem płaskim (brak ADF)

Czas wydruku pierwszej strony: 10 s mono, 16 s kolor

Szybkość druku: 10 str./min (mono), 5 str./min (kolor)

Druk dwustronny: ręczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, system EcoTank

Rozdzielczość druku: 5760 × 1440 DPI

Cena: 819 zł

Epson L3270 to przedstawiciel popularnej serii EcoTank, w której klasyczne kartridże zostały zastąpione systemem butelek z atramentem. W praktyce przekłada się to na bardzo niski koszt wydruku, szczególnie przy regularnym użytkowaniu.

Model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach domowych oraz osobach pracujących zdalnie, które drukują często, szczególnie kolorowych materiałów, ale chcą uniknąć wysokich kosztów eksploatacji. Funkcje drukowania, skanowania i kopiowania pozwalają na obsługę większości codziennych zadań.

Urządzenie oferuje również łączność Wi-Fi, co umożliwia wygodne drukowanie z poziomu laptopa lub telefonu. W codziennym użytkowaniu dobrze radzi sobie zarówno z dokumentami, jak i materiałami kolorowymi, zachowując wysoką jakość wydruku.

Dla kogo ta drukarka?

To model dla osób drukujących regularnie, które chcą połączyć bardzo niskie koszty eksploatacji z dobrą jakością druku kolorowego w domu lub małym biurze.

Najlepsza drukarka do domowego biura – Canon MAXIFY GX4040

Technologia druku: atramentowa, kolorowa, MegaTank

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka z ADF (35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: 8 s mono, 9 s kolor

Szybkość druku: do 18 str./min mono, do 13 str./min kolor

Druk dwustronny: automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, system MegaTank

Rozdzielczość druku: 600 × 1200 DPI

Cena: 1490 zł

Canon MAXIFY GX4040 to urządzenie, które wprost celuje w użytkowników drukujących duże ilości dokumentów i szukających maksymalnej redukcji kosztów eksploatacji. Jest to drukarka do domu z tanim tuszem, ale o możliwościach zbliżonych do segmentu małych biur.

Zastosowany system MegaTank opiera się na dużych zbiornikach atramentu, które pozwalają na wydruk tysięcy stron bez konieczności częstego uzupełniania materiałów eksploatacyjnych. W codziennym użytkowaniu oznacza to stabilny, niski koszt jednej strony oraz dużą przewidywalność pracy.

Urządzenie oferuje funkcje, które wyraźnie podnoszą komfort obsługi większych wolumenów dokumentów. Automatyczny podajnik ADF, druk dwustronny oraz rozbudowane opcje łączności sprawiają, że GX4040 sprawdza się w pracy ciągłej. To model, który bez problemu odnajduje się w środowisku domowego biura.

Dla kogo ta drukarka?

To rozwiązanie dla użytkowników drukujących bardzo często, w tym rodzin oraz osób prowadzących działalność z domu. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się niski koszt druku i brak ograniczeń wynikających z eksploatacji kartridży.

Tania drukarka do domowego biura – Brother DCP-T735DW

Technologia druku: atramentowa, kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka z ADF (20 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: 6,2 s mono, 6,5 s kolor

Szybkość druku: do 16 str./min mono, do 7 str./min dwustronnie

Druk dwustronny: automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, system butelek atramentu

Rozdzielczość druku: do 1200 × 6000 DPI

Cena: ok. 999 zł

Brother DCP-T735DW to najbardziej rozbudowany model wśród domowych urządzeń atramentowych ze zbiornikami. Łączy wysoką wydajność z funkcjami, które realnie usprawniają pracę z dokumentami w domu lub małym biurze.

Obecność automatycznego podajnika ADF pozwala na wygodne skanowanie i kopiowanie większych zestawów dokumentów, choć nie w tak zaawansowanej wersji, jak w przypadku GX4040. W połączeniu z drukiem dwustronnym urządzenie ogranicza konieczność ręcznej obsługi i przyspiesza codzienną pracę.

System zbiorników atramentowych zapewnia bardzo niski koszt wydruku, co ma szczególne znaczenie przy intensywnym użytkowaniu. W praktyce jest to sprzęt, który może pełnić rolę centralnego urządzenia do obsługi dokumentów w domu.

Dla kogo ta drukarka?

To propozycja dla wymagających użytkowników drukujących dużo i regularnie, którzy potrzebują wydajnego urządzenia wielofunkcyjnego z niskimi kosztami eksploatacji.

Ranking drukarek do domu 2026 – podsumowanie

Dobór odpowiedniej drukarki zależy przede wszystkim od intensywności użytkowania oraz rodzaju drukowanych materiałów. Przy sporadycznym drukowaniu wystarczające są podstawowe modele atramentowe, natomiast przy częstszej pracy z dokumentami warto sięgnąć po urządzenia wyposażone w funkcje takie jak automatyczny podajnik ADF czy druk dwustronny.

Jeżeli kluczowe znaczenie mają niskie koszty eksploatacji, szczególnie przy dużej liczbie wydruków, najlepszym wyborem są drukarki ze zbiornikami atramentu, takie jak Canon MAXIFY GX4040, Epson L3270 oraz Brother DCP-T735DW. W każdym przypadku najważniejsze pozostaje dopasowanie urządzenia do realnych potrzeb użytkownika.

Sekcja FAQ – Jak podejść do zakupu drukarki domowej?

Wybór drukarki do domu nie powinien być przypadkowy, ponieważ różne modele odpowiadają na inne potrzeby użytkowników. Osoba drukująca rzadko będzie oczekiwać czegoś innego niż ktoś, kto regularnie korzysta z urządzenia do pracy lub nauki. Już na początku warto zwrócić uwagę na technologię druku, ponieważ wpływa ona na późniejsze koszty i komfort użytkowania.

Znaczenie ma także ilość stron, jaką można wydrukować na jednym komplecie tuszy lub tonerów. Wydajniejsze wkłady pozwalają ograniczyć częstotliwość ich wymiany, co przekłada się na wygodę codziennej pracy.

Ważnym elementem jest kompatybilność z systemami i urządzeniami mobilnymi. Drukarka powinna bezproblemowo działać z popularnymi systemami operacyjnymi oraz umożliwiać druk z telefonu. Rozwiązania takie jak AirPrint, Mopria czy aplikacje producentów stały się obecnie standardem.

Łączność bezprzewodowa również odgrywa dużą rolę. Wi-Fi pozwala na korzystanie z drukarki w całym domu bez konieczności podłączania kabli. Coraz częściej użytkownicy drukują bezpośrednio ze smartfonów i tabletów.

Dodatkowe funkcje zwiększają funkcjonalność urządzenia. Skanowanie, kopiowanie, druk dwustronny oraz automatyczny podajnik dokumentów sprawiają, że drukarka staje się bardziej wszechstronna i lepiej dopasowana do codziennych potrzeb.

Druk laserowy i atramentowy w domu – co wybrać?

Drukarki laserowe najlepiej sprawdzają się tam, gdzie drukuje się dużo tekstu i liczy się szybkość działania oraz przewidywalny koszt strony. To rozwiązanie szczególnie wygodne przy większej liczbie dokumentów monochromatycznych.

Drukarki atramentowe są natomiast bardziej elastyczne. W warunkach domowych dobrze radzą sobie zarówno z dokumentami, jak i zdjęciami czy grafikami, oferując wyższą jakość kolorów. W przypadku drukarek domowych na dolewane tusze, istotna jest również kwestia kosztów wydruku jednej strony, które wówczas drastycznie spadają.

Koszty eksploatacji – jaka drukarka do domu będzie najtańsza?

Koszt użytkowania drukarki zależy w dużej mierze od ceny materiałów eksploatacyjnych i ich wydajności. Tanie urządzenie często generuje wyższe koszty w przeliczeniu na stronę, ale ogółem (zakup i eksploatacja) musi się bilansować, żeby wybrać najtańsze. To znaczy osoba, która drukuje sporadycznie nie będzie w stanie zbilansować taniej drukarki do domu na kartridże, bo po prostu do takiego wolumenu wydrukowanych dokumentów nawet nie dotrze w całym okresie eksploatacji urządzenia.

Przy większej liczbie wydruków korzystniejsze okazują się drukarki laserowe lub wspomniane wcześniej atramentowe na dolewane tusze. Duże wolumeny wydrukowanych materiałów zwracają się nawet wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę wyższy próg wejścia, czyli zauważalnie wyższą cenę zakupu takich drukarek w porównaniu do tych tanich na kartridże.

Drukowanie bezprzewodowe – to drukarka musi mieć

Drukarki wyposażone w Wi-Fi umożliwiają drukowanie z różnych urządzeń bez konieczności używania kabli. Po podłączeniu do sieci domowej są dostępne dla komputerów i urządzeń mobilnych, a w dzisiejszych czasach każda drukarka do domu powinna być w taki moduł wyposażona, niezależnie od tego, czy mowa o jednym czy dwóch pasmach.

Użytkownik może bowiem korzystać z aplikacji producenta lub funkcji systemowych, takich jak AirPrint i Mopria na smartfonie. W wielu modelach dostępne jest także drukowanie przez chmurę oraz bezpośrednie połączenie z drukarką. Warto zatem przed wyborem drukarki sprawdzić, jak wypada dany ekosystem producenta.