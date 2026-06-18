Jaki monitor 27” do gier? Czym kierować się przy wyborze?

Sam rozmiar nie wystarczy jednak do podjęcia właściwej decyzji. W sklepach znajdziemy dziesiątki monitorów 27-calowych, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale w praktyce potrafią oferować zupełnie inne doświadczenia. Jedne skupiają się na maksymalnej płynności obrazu, inne stawiają na wysoką rozdzielczość, a jeszcze inne próbują połączyć oba światy. Warto więc wiedzieć, na jakie elementy zwrócić uwagę przed zakupem i stworzyć w oparciu o tę wiedzę listę, na której nam zależy.

Dobry monitor 27″ do gier – czyli jaki?

W przypadku monitorów 27-calowych szczególne znaczenie ma odpowiednie połączenie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Jeszcze kilka lat temu standardem było Full HD i 144 Hz. Dziś coraz częściej spotykamy konstrukcje oferujące QHD przy 180 Hz, 200 Hz czy nawet 320 Hz.

Rozdzielczość QHD jest obecnie przez wielu graczy uznawana za najbardziej rozsądny wybór dla 27-calowego monitora. Obraz pozostaje wyraźnie ostrzejszy niż w Full HD, a jednocześnie wymagania sprzętowe są znacznie niższe niż w przypadku 4K. Dla osób posiadających wydajne karty graficzne interesującą opcją pozostają jednak także monitory 4K UHD, które oferują wyjątkowo szczegółowy obraz.

Równie ważne jest odświeżanie. Gracze nastawieni na produkcje sieciowe często szukają modeli oferujących 240 Hz, 280 Hz czy nawet ponad 300 Hz. W dynamicznych tytułach przekłada się to na większą płynność animacji, lepszą czytelność ruchu oraz wyższą responsywność całego zestawu. Nie ma co dzisiaj spoglądać na monitory z odświeżaniem poniżej 144 Hz, bo koszt ich zakupu wcale nie jest wystarczająco niższy w porównaniu do tego, co wówczas tracimy.

Nie można zapominać również o czasie reakcji matrycy. W materiałach marketingowych producenci często podają wartości MPRT wynoszące poniżej 1 ms, jednak warto pamiętać, że zazwyczaj odnoszą się one do działania trybów stroboskopowych. Znacznie ważniejsze jest ogólne zachowanie panelu podczas szybkiego ruchu i poziom smużenia widoczny podczas rzeczywistej rozgrywki. Tutaj dobrze jest, gdy dany monitor został przetestowany przez ekspertów, którzy dzielą się wiedzą w oparciu o własne, realne pomiary danej matrycy w monitorze. Nierzadko dzieje się bowiem tak, że producent monitora niedoszacowuje specyfikacji i sprzedaje lepszy monitor niż jest zapisane na papierze, zwiększając tym samym opłacalność takiego zakupu.

Coraz większe znaczenie mają także dodatkowe funkcje. Hub USB, porty USB-C, przełączniki KVM czy zaawansowane tryby synchronizacji obrazu stają się standardem nawet w monitorach kosztujących niewiele ponad tysiąc złotych. Dla wielu użytkowników są to dodatki, które realnie zwiększają komfort codziennego korzystania z komputera, choć oczywiście jest to już kwestia indywidualna.

IPS czy VA? Jaką matrycę wybrać?

Wśród monitorów 27-calowych zdecydowanie dominują obecnie matryce IPS oraz VA.

Panele IPS od lat cenione są za bardzo dobre odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia oraz wysoką uniwersalność. Współczesne odmiany Fast IPS oferują również bardzo dobrą szybkość działania, dlatego coraz częściej trafiają nawet do monitorów przeznaczonych dla wymagających graczy e-sportowych.

Matryce VA wyróżniają się przede wszystkim wysokim kontrastem. Czerń jest znacznie głębsza niż w typowych panelach IPS, dzięki czemu gry fabularne, horrory czy produkcje filmowe potrafią prezentować się bardzo efektownie. W przeszłości największym problemem VA było smużenie, jednak nowoczesne konstrukcje pokazują, że producenci potrafią już skutecznie ograniczać ten problem.

W segmencie 27-calowych monitorów gamingowych zdecydowaną większość najciekawszych konstrukcji stanowią obecnie modele IPS, szczególnie wśród urządzeń oferujących bardzo wysokie odświeżanie, a przy tym nie kosztują tyle, ile najnowocześniejsze typu monitorów oferujących matryce OLED.

Jaki monitor 27″ kupić?

Oferta monitorów 27-calowych jest obecnie ogromna i trudno byłoby zamknąć wszystkie warte uwagi modele w jednym zestawieniu. Dlatego po więcej propozycji warto zajrzeć również do rankingów monitorów gamingowych, gdzie znajdziecie konstrukcje podzielone według budżetu, rozdzielczości czy zastosowania. Dzisiaj skupimy się natomiast na trzech modelach iiyama, które reprezentują trzy zupełnie różne podejścia do grania.

Monitor 4K z Dual Mode za tysiaka – iiyama G-Master GB2771UHSU-B1 Red Eagle

To jeden z najciekawszych monitorów gamingowych ostatnich miesięcy w swojej klasie cenowej. Producent postawił tutaj na 27-calową matrycę IPS oferującą tryb Dual Mode. Użytkownik może korzystać z rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 144 Hz albo przełączyć monitor do trybu Full HD i uzyskać aż 288 Hz. Takie rozwiązanie daje bardzo dużą elastyczność. W grach AAA można skupić się na wysokiej szczegółowości obrazu i korzystać z pełnych możliwości rozdzielczości Ultra HD, z kolei w produkcjach sieciowych, gdzie najważniejsza jest płynność i szybkość reakcji, można aktywować tryb Full HD 288 Hz i uzyskać tym samym bardzo wysoki klatkaż, który byłby bardzo trudny w osiągnięciu, ze względu na limit wydajności kart graficznych, nawet tych hi-endowych.

Monitor wykorzystuje panel IPS zapewniający dobre odwzorowanie kolorów oraz jasność sięgającą 450 cd/m². Producent deklaruje również obsługę G-Sync Compatible, czas reakcji 0,8 ms MPRT oraz komplet nowoczesnych złączy obejmujących DisplayPort 1.4 i dwa porty HDMI 2.1, a także obecność HUB-u USB 3.2 Gen 1 z dwoma złączami USB-C. Do tego dodajmy ergonomiczną podstawę i w cenie ok. 1200 zł otrzymujemy fenomenalny sprzęcior do uniwersalnego grania. Coś, co jeszcze nie tak dawno przecież wymagało wydatku rzędu kilku tysięcy, bo takie monitory uchodziły za hi-endowe.



Jeżeli planujesz zakup monitora do nowych gier RPG, warto zwrócić uwagę na promocję dostępną w Euro RTV AGD. Marka iiyama G-Master dodaje do wybranych monitorów kod do Gothic Remake. Dzięki temu jeden zakup pozwala jednocześnie przygotować stanowisko do grania i zdobyć dostęp do jednej z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy.

320 Hz w kompaktowej formie – iiyama G-Master GB2791QSU-B1 Gold Phoenix

Ten model został stworzony przede wszystkim z myślą o graczach oczekujących maksymalnej płynności obrazu. Producent zastosował tutaj 27-calowy panel Fast IPS o rozdzielczości QHD oraz imponującym odświeżaniu 320 Hz.

Już sama specyfikacja sugeruje, że mamy do czynienia ze sprzętem przeznaczonym do rywalizacji sieciowej, która jest w zasięgu nawet osób o ograniczonym budżecie. Bardzo niski input lag, obsługa Adaptive-Sync zgodna z G-Sync Compatible oraz deklarowany czas reakcji 0,6 ms MPRT tworzą konfigurację, która szczególnie dobrze sprawdza się w takich tytułach jak Counter-Strike 2, Valorant czy Apex Legends.

Warto zwrócić uwagę również na dobrze działający tryb stroboskopowy. Przy odpowiednich ustawieniach ostrość ruchu stoi na bardzo wysokim poziomie i może robić ogromne wrażenie podczas szybkich pojedynków. W praktyce różnica względem standardowych monitorów 144 Hz czy nawet 240 Hz jest zauważalna, zwłaszcza dla bardziej wymagających użytkowników. To propozycja dla graczy, którzy oczekują przede wszystkim szybkości i chcą wykorzystać potencjał bardzo wydajnych komputerów generujących setki klatek na sekundę. Wszystko to dostępne w cenie niecałych 1200 zł.

Niedrogie QHD i 200 Hz w białej formie – iiyama G-Master GB2771QSU-W1/B1 Red Eagle

Jeżeli ktoś szuka uniwersalnego monitora QHD, który nie kosztuje fortuny, to właśnie ten model powinien znaleźć się wysoko na liście kandydatów. Producent zastosował białą kolorystykę (lub czarną w wersji B1), wpisującą się w nowoczesne stanowisko gamingowe z innymi białymi dodatkami oraz 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i odświeżaniu 200 Hz.

Takie połączenie zapewnia bardzo dobry kompromis pomiędzy jakością obrazu a płynnością rozgrywki. Rozdzielczość QHD gwarantuje wysoką szczegółowość, natomiast 200 Hz pozwala cieszyć się bardzo płynną animacją zarówno w grach sieciowych, jak i produkcjach jednoosobowych.

Monitor wspiera technologię G-Sync Compatible, a deklarowany czas reakcji wynosi 0,5 ms MPRT. Dodatkowym wyróżnikiem jest nietypowa biała stylistyka obudowy, która dobrze komponuje się z nowoczesnymi zestawami komputerowymi utrzymanymi w jasnej kolorystyce. Na uwagę zasługuje także obecność huba USB oraz wbudowanych głośników. Dzięki temu monitor sprawdza się nie tylko podczas grania, ale również w codziennym użytkowaniu. Ile kosztuje? Bardzo atrakcyjne 799 zł, czyli niemal 50% z tego, jak były wyceniane podobnej jakości wyświetlacze jeszcze przecież nie tak dawno temu.

Podsumowanie

27-calowe monitory pozostają jednym z najbardziej uniwersalnych wyborów dla graczy. Pozwalają komfortowo korzystać z rozdzielczości QHD i 4K, oferują dużą przestrzeń roboczą, a jednocześnie nie wymagają tak dużego biurka jak konstrukcje 32-calowe.

Wybierając monitor warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozdzielczość, odświeżanie, typ matrycy oraz technologię synchronizacji obrazu. To właśnie te elementy w największym stopniu wpływają na późniejsze wrażenia z użytkowania.

Przedstawione modele iiyama pokazują trzy różne filozofie projektowania monitorów gamingowych. GB2771UHSU-B1 stawia na wyjątkową wszechstronność dzięki trybowi Dual Mode. GB2791QSU-B1 koncentruje się na maksymalnej płynności i odświeżaniu 320 Hz. Z kolei GB2771QSU-W1 oferuje bardzo atrakcyjne połączenie rozdzielczości QHD, odświeżania 200 Hz i bardzo atrakcyjnej ceny. Dzięki temu każdy z nich trafia w potrzeby nieco innego gracza.